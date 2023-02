Σακελλαροπούλου: Συναντήθηκε με πωλητές του περιοδικού δρόμου «Σχεδία»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων κυκλοφορίας του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε σήμερα με πωλητές του στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Παρά το τσουχτερό κρύο, η κυρία Σακελλαροπούλου περπάτησε στο κέντρο της Αθήνας, συνοδευόμενη από τον γενικό γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη και τον ιδρυτή και διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού «Σχεδία» Χρήστο Αλεφάντη, όπου συνάντησε τέσσερις πωλητές του περιοδικού, οι οποίοι μετά από τρεις ημέρες επιβεβλημένης διακοπής εργασίας λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, επέστρεψαν σήμερα στο πόστο τους. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε μαζί τους για τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Στη συνέχεια περπάτησαν μαζί μέχρι το σπίτι της «Σχεδίας», το καφέ-εστιατόριο «Σχεδία home», στην καρδιά της πόλης, όπου και συνέχισαν την συζήτησή τους. Εκεί, μεταξύ άλλων, τους περίμεναν και η κ. Κριστιάν με τον κ. Φώτη, δυο πρώην πωλητές του περιοδικού, που πλέον δεν βγαίνουν στον δρόμο, καθώς έχουν βρει μόνιμη εργασιακή στέγη στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης «σχεδία αρτ». Αφού εξέφρασαν τη χαρά τους για την γνωριμία τους με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συζήτησαν μαζί της για τη σημασία της δεύτερης ευκαιρίας στην επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και την ανάγκη καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Σακελλαροπούλου έχει τιμήσει και στο παρελθόν τη «Σχεδία» με την παρουσία της, γευματίζοντας μαζί με τους πωλητές του περιοδικού παραμονές Χριστουγέννων του 2021, αλλά και προσκαλώντας πωλητές της σε επίσημες εκδηλώσεις της Προεδρίας, όπως στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, τον Ιούλιο του 2022, καθώς και στο χριστουγεννιάτικο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Επίσης, στηρίζει τους πωλητές της «Σχεδίας» αγοράζοντας η ίδια το περιοδικό τους, όταν τους συναντά, κατά καιρούς, στις επίσημες εξόδους της. Το απόγευμα, η κυρία Σακελλαροπούλου θα μεταβεί στο Θέατρο «Σταθμός» στο Μεταξουργείο, προκειμένου να παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση με τίτλο «Ανοιχτές πληγές» από την θεατρική ομάδα αστέγων «Walkabout» της Equal Society. Μάλιστα, από την πλευρά της Προεδρίας της Δημοκρατίας θα προσφερθούν τρόφιμα αντί εισιτηρίου για τη στήριξη της δομής «Ανθρώπων Γεύματα» της Equal Society. Με ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρεται στην επέτειο των δέκα χρόνων από την ίδρυση του περιοδικού δρόμου «σχεδία». Τονίζει το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί σε κρίσιμους καιρούς και σημειώνει ότι «φέτος, μια δεκαετία μετά τη δημιουργία της “σχεδίας” που τους έδωσε μια ευκαιρία εργασιακής ένταξης και ένα στοιχειώδες εισόδημα, οι ευάλωτοι αυτοί συνάνθρωποί μας συμμετέχουν στη Διεθνή Εβδομάδα πωλητών περιοδικών δρόμου, με στόχο την ευαισθητοποίηση απέναντι στις διακρίσεις και την κοινωνική απομόνωση, που δημιουργεί η έλλειψη στέγης ή δουλειάς». Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της: «Διεκδικούν την αξιοπρέπεια της εργασίας από την οποία τους απογύμνωσε η οικονομική κρίση και την ορατότητα που τους στέρησε η εξώθησή τους στο κοινωνικό περιθώριο. Ζητούν την ενεργό απόδειξη της αλληλεγγύης μας και σε αντάλλαγμα προσφέρουν ένα εξαιρετικό περιοδικό, τη “σχεδία” με ποιοτική ύλη, καλογραμμένα κείμενα, επίκαιρο προβληματισμό. Είναι οι άστεγοι, άνεργοι, άποροι συμπολίτες μας με τα κόκκινα γιλέκα, γνώριμοι πια, οικείοι, στα δέκα χρόνια της παρουσίας τους στους δρόμους. Φέτος, μια δεκαετία μετά τη δημιουργία της “σχεδίας” που τους έδωσε μια ευκαιρία εργασιακής ένταξης και ένα στοιχειώδες εισόδημα, οι ευάλωτοι αυτοί συνάνθρωποί μας συμμετέχουν στη Διεθνή Εβδομάδα πωλητών περιοδικών δρόμου, με στόχο την ευαισθητοποίηση απέναντι στις διακρίσεις και την κοινωνική απομόνωση, που δημιουργεί η έλλειψη στέγης ή δουλειάς. Γιατί το πρόβλημα αυτό είναι παγκόσμιο, οξύ, δραματικά επεκτεινόμενο, και η ενεργοποίηση για την αντιμετώπισή του υποχρέωση όλων μας. Σήμερα, δεκατέσσερις χιλιάδες άστεγοι και άνεργοι πωλητές, σε σαράντα μία χώρες, πωλούν εκατόν είκοσι δύο περιοδικά δρόμου που κυκλοφορούν παγκοσμίως, αποτινάσσοντας το στίγμα του κοινωνικού αποκλεισμού, κάνοντας ένα πρώτο βήμα για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Ανάμεσα σ’ αυτούς και οι Έλληνες πωλητές της “σχεδίας”. Συναντηθήκαμε στο στέκι τους στο κέντρο της Αθήνας, μοιραστήκαμε τις έγνοιες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους. Το βράδυ, η θεατρική ομάδα αστέγων Walkabout, που συστάθηκε πριν από έξι χρόνια από τον οργανισμό Equal Society, θα παρουσιάσει την παράσταση “Ανοιχτές πληγές” σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Δορλή στο θέατρο Σταθμός. Πρόκειται για ερασιτέχνες ηθοποιούς οι οποίοι βιώνουν τη δύσκολη συνθήκη της ανεστιότητας, παραδίδοντας μαθήματα θέλησης, πίστης στη ζωή, δημιουργικότητας. Αντί εισιτηρίου, θα προσφερθούν τρόφιμα για τη στήριξη της δομής κοινωνικού συσσιτίου “Ανθρώπων γεύματα”. Είναι κι αυτός ένας τρόπος να μετατραπεί η αλληλεγγύη από λέξη σε πράξη. Θα είμαστε εκεί». Ειδήσεις σήμερα: Αποζημίωση στους γείτονες για υπέρβαση του ύψους οικοδομής Πότε θα εκραγεί ξανά το ηφαίστειο της Σαντορίνης Σεισμός στην Τουρκία: Πρωταθλήτρια στις διασώσεις η ΕΜΑΚ – Μεγαλύτερος αντίπαλος το κρύο

