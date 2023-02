Συναντήσεις Μητσοτάκη με Ζελένσκι και Μακρόν στις Βρυξέλλες Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας Oλοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.00 το απόγευμα της Πέμπτης, η συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μαζί με άλλους ηγέτες στο περιθώριο του Ευρωπα’ι’κού Συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας και της Ευρώπης στον αγώνα της Ουκρανίας για την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμα τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Στη συνάντηση με τον κ. Ζελένσκι μετείχαν ακόμη ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο καγκελάριος της Αυστρίας και οι πρωθυπουργοί της Κροατίας , της Σλοβενίας και της Ουγγαρίας. Συνάντηση με Μακρόν Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που αφορούν την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και διμερή ζητήματα με αιχμή την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας. Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός είχε επίσης σύντομες συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν. Δείτε φωτογραφίες Ειδήσεις σήμερα: Αποζημίωση στους γείτονες για υπέρβαση του ύψους οικοδομής Πότε θα εκραγεί ξανά το ηφαίστειο της Σαντορίνης Σεισμός στην Τουρκία: Πρωταθλήτρια στις διασώσεις η ΕΜΑΚ – Μεγαλύτερος αντίπαλος το κρύο Best of Network 09.02.2023, 18:17 09.02.2023, 13:12 07.02.2023, 10:57 09.02.2023, 14:47 09.02.2023, 15:06 09.02.2023, 18:00

