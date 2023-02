Τσίπρας: Επιστρέφοντας με… σοσιαλιστική βαλίτσα από Βρυξέλλες Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε στους Ευρωσοσιαλιστές τις προτάσεις του για την τριπλή κρίση ακρίβειας, ενέργειας και κλίματος Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών αφίχθη νωρίς το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα, μετά τη συμμετοχή του στην Προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε στους Ευρωσοσιαλιστές τις προτάσεις του για την τριπλή κρίση ακρίβειας, ενέργειας και κλίματος, τονίζοντας πως η Ευρώπη δεν μπορεί ούτε να παραμείνει άπραγη μπροστά στον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ, ούτε μπορεί όμως να στηρίζει μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων κρατών-μελών. Διότι αν κάθε κράτος μέλος αφεθεί να ενισχύσει την βιομηχανική παραγωγή και την οικονομική του ανάπτυξη με βάση τις δυνατότητες του, ο στόχος της σύγκλισης θα χαθεί οριστικά. Τόνισε ότι πέρα από τη χαλάρωση των περιορισμών στις κρατικές ενισχύσεις και την αναδιάθεση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, οφείλουμε να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, κοινή έκδοση χρέους όπως πρότεινε ο κ Τζεντιλόνι (και έχει γίνει ήδη με το Ταμείο Ανάκαμψης) και διαχείριση αυτών των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεύτερον, οι κρατικές ενισχύσεις να δίνονται με τη μορφή εγγυήσεων προκειμένου να μην προσμετρώνται στο δημόσιο χρέος και να υπάρξει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κρατικών ενισχύσεων ως προς το ΑΕΠ του εκάστοτε κράτους – μέλους, το οποίο θα ορίσει κεντρικά η Ε.Ε. ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των χωρών. Τρίτον, να υπάρξει ριζική αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας ώστε να στηρίζει πραγματικά την οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση, με υιοθέτηση χρυσού κανόνα μη μέτρησης στον ετήσιο υπολογισμό του ελλείμματος, δημοσίων επενδύσεων για την κλιματική αλλαγή, υγεία και άλλους τομείς και αυτόματο δημοσιονομικό σταθεροποιητή που θα ενεργοποιείται σε κρίσεις. Ως προς τις εξελίξεις στην Ελλάδα, τόνισε ότι η καταρράκωση του κράτους δικαίου δεν είναι ένα ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό ζήτημα. Ενημέρωσε για τις τελευταίες αποκαλύψεις της ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση Απορρήτου Επικοινωνιών και ζήτησε τη στήριξη των ευρωσοσιαλιστών ώστε να αποκαλυφθεί σε όλες του τις πτυχές στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το καθεστώς Μητσοτάκη. Ως προς το προσφυγικό/μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η Ευρώπη έχει αργήσει πάρα πολύ και δεν γίνεται να συζητάμε μόνο όταν κάποιες δυτικές χώρες ανησυχούν για δευτερογενείς ροές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ορθώς υποδεχθεί 4 εκατομμύρια Ουκρανούς στην Ευρώπη σε λιγότερο από έναν χρόνο και την ίδια στιγμή να μην προωθείται δυναμικά μια συμφωνία για έναν ετήσιο αριθμό νόμιμης και ασφαλούς υποδοχής και επανεγκατάστασης στην Ευρώπη, προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία και χώρες της Βόρειας Αφρικής. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα δίκαιο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρέπει να καταβληθεί άμεσα και σίγουρα πριν το καλοκαίρι μια συμφωνία σε αυτήν την κατεύθυνση όπως και μια νέα ευρωτουρκική συμφωνία για αντιμετώπιση των διακινητών και αποδοχή επιστροφών. Ειδήσεις σήμερα: Συνολάκης: Είμαστε στο «παράθυρο» του αιώνα για σεισμό 8,5 Ρίχτερ στο ελληνικό τόξο Σόκαρε η εμφάνιση του Post Malone – «Νευρικός και υπό την επήρεια ναρκωτικών» λένε οι φαν Νεογέννητα και Εμινέ επιστράτευσε ο Ερντογάν μετά τη γκρίνια για την αντίδραση στον σεισμό BEST OF NETWORK 09.02.2023, 12:30 09.02.2023, 08:26 09.02.2023, 13:34 09.02.2023, 09:03 09.02.2023, 09:18 09.02.2023, 10:30

