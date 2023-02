Τσιόδρας: Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ συντηρεί το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο

Ανοικτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια νέα έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση, όπως για παράδειγμα, στους συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν έλαβαν αύξηση, αφήνει ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού κ. Δημήτρης Τσιόδρας. Μιλώντας στο Capital.gr, τονίζει ότι για το κλίμα πολιτικής τοξικότητας αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ προσθέτει ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που πολιτεύεται συντηρεί το λεγόμενο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης τετραετίας θα είναι, όπως σημειώνει, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Θεωρεί ότι μετά τις ελληνικές και τουρκικές εκλογές και τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δυο λαών, λόγω του πρόσφατου σεισμού και της ελληνικής αλληλεγγύης, οι τόνοι της τουρκικής επιθετικότητας μπορούν να μειωθούν. Ολόκληρη η συνέντευξη Σ. Δημητρέλης: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ζήτημα, το τραγικό ζήτημα των ημερών, τον μεγάλο σεισμό, τον πολύνεκρο σεισμό στην Τουρκία. Είδαμε την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, πολύ σωστά, να κάνει μία επίθεση αλληλεγγύης προς τη γείτονα χώρα. Βέβαια, οι σχέσεις μας δεν είναι οι καλύτερες τους τελευταίους μήνες με τη γείτονα χώρα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε εκλογές και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, μετά τις εκλογές πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μία προσέγγιση των δύο πλευρών και να καταλαγιάσει λίγο αυτή η επιθετική ρητορική; Δ. Τσιόδρας: Καταρχάς, έχω να πω το εξής. Από την πρώτη στιγμή με την είδηση των τραγικών γεγονότων στην Τουρκία, του σεισμού του καταστροφικού με τις τόσες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν χαθεί, η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε από την πρώτη στιγμή να παράσχει βοήθεια. Δεν μέτρησε ούτε ποιες διαφορές έχουμε, ούτε τη ρητορική από την τούρκικη πλευρά. Έκανε αυτό το οποίο επιβάλλει το ανθρωπιστικό καθήκον να κάνουμε αφήνοντας στην άκρη τις διαφορές. Το κακό είναι ότι με τις προηγούμενες ενέργειες της τουρκικής ηγεσίας, την επιθετική ρητορική “θα ρθουμε βράδυ” και τα λοιπά, κάθε μέρα δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα στον κόσμο. Λοιπόν, νομίζω ότι οι σεισμοί και όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται, όχι μόνο με την αποστολή της ΕΜΑΚ, τη βοήθεια σε τέτοιο επίπεδο, αλλά και με την επίδειξη αλληλεγγύης που γίνεται στις γειτονιές της Ελλάδας, μαζεύονται από όσο ξέρω και από την Εκκλησία από δήμους, υλικό να σταλεί, στέλνεται μία εικόνα ότι οι δύο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν κάτι λοιπόν. Και ότι θα πρέπει και η τουρκική ηγεσία κάποια στιγμή να αλλάξει τροπάρι. Αν με ρωτάτε αν μετά τις εκλογές θα δούμε όλα αυτά να μένουν στην άκρη. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο όλα αυτά να μπουν στην άκρη από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό που σίγουρα δημιουργείται είναι ένα θετικό κλίμα. Καταρχάς δεν ξέρουμε, βέβαια, αν οι εκλογές θα γίνουν στη συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ανακοινώσει ο Πρόεδρος Ερντογάν ή θα πάνε μετά. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα στις τουρκικές εκλογές και τι θα προκύψει. Σίγουρα, πάντως, το κλίμα αλληλεγγύης δημιουργείται και όπου γίνεται αισθητό νομίζω και στον τουρκικό λαό δημιουργεί ένα καλό υπόβαθρο. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει την Τουρκία. Ούτε αυτοί οι οποίοι ανεβάζουμε τόνους. Όπως βλέπετε με πολλή φειδώ απαντάμε στις προκλήσεις που γίνονται από την άλλη πλευρά. Ελπίζω ότι μετά τις εκλογές όλο αυτό το πράγμα θα συμβάλλει ώστε να έχουμε πιο ήρεμα νερά, να το πω, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το 1996 είχαμε τα Ίμια, μετά είχαμε το επεισόδιο με την υπόθεση Οτσαλάν. Με τους σεισμούς που έγιναν τότε σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε ένα καλό κλίμα, η λεγόμενη τότε διπλωματία των σεισμών που δημιούργησε πιο ήρεμα νερά. Σ. Δημητρέλης. Μιας και μιλάμε για εκλογές… Είστε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να μη σας ρωτήσω πότε θα γίνουν τελικά οι εκλογές. Ακούμε διάφορα σενάρια. Και όχι μόνο πότε θα γίνουν. Και ποιο θα είναι τελικά το διακύβευμα για το οποίο θα κληθούν να αποφασίσουν οι πολίτες στις εκλογές; Δ.Τσιόδρας. Είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης από την αρχή της θητείας του ότι εγώ θα εξαντλήσω την τετραετία. Κάθε εξάμηνο περίπου επανερχόταν σενάριο πρόωρων εκλογών και τα λοιπά. Είναι και το αγαπημένο θέμα των πολιτικών συντακτών, εμας των δημοσιογράφων. Έχω γράψει άπειρα άρθρα στην Ελευθεροτυπία για αυτό το θέμα, ως εκ τούτου δεν μπορώ να γίνομαι τιμητής και να πω γιατί μιλάμε για πρόωρες εκλογές ή για ανασχηματισμούς. Ομως είναι συνεπής απολύτως με αυτό το οποίο είχε πει, ότι θα πάμε στο τέλος τετραετίας. Τώρα είμαστε στο τέλος, μένουν κάποιοι μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η κυβερνητική θητεία. Ο ίδιος έχει πει τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Μην περιμένετε, λοιπόν, να ανακοινώσω εγώ την ημερομηνία. Προφανώς τον Απρίλιο ή τον Μάιο θα έχουμε τις εκλογές. Το βασικό διακύβευμα των εκλογών είναι αν θα συνεχιστεί μία πορεία προόδου, η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από το 2019 μέχρι σήμερα ή αν θα γυρίσουμε πίσω σε εποχές που νομίζω οι πολίτες θέλουν να ξεχάσουν. Αν θα συνεχιστεί λοιπόν ένα έργο που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του Κράτους. Έχουμε δει όλα αυτά που έχουν γίνει με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μόλις χθες ανακοινώθηκε ο ατομικός φάκελος ασθενούς που μπορείς να έχεις ιατρικές εξετάσεις σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα και να μην ψάχνεις χαρτιά, ακτινογραφίες και τα λοιπά σε ντουλάπια από δω και από κει. Αν θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της οικονομίας, αν θα συνεχιστεί η μείωση της ανεργίας, αν θα συνεχιστεί η αύξηση των μισθών ή αν θα μπούμε σε άλλες εποχές και σε άλλες περιπέτειες με αυτά τα οποία τάζει ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα των εκλογών. Τώρα προφανώς Σπύρο, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά είμαστε συνάδελφοι πολλά χρόνια, προφανώς δεν περιμένεις να ανακοινώσω εγώ έτσι την ημερομηνία των εκλογών. Σ. Δημητρέλης: Προφανώς. Θα γίνουν οι πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική και μετά οι επόμενες θα γίνουν με την ενισχυμένη αναλογική. Υπάρχει καμία πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη; Δ. Τσιόδρας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει από την αρχή ότι δεν πιστεύει στην απλή αναλογική. Την είχε καταψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία όταν είχε έρθει στη Βουλή. Πιστεύει ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Και σταθερές κυβερνήσεις είναι οι οποίες μπορούν να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες στηρίζονται σε ένα κόμμα χωρίς να είναι μονοκομματικές, γιατί μπορούν σε αυτήν να αξιοποιούνται και στελέχη από τον ευρύτερο χώρο, όπως έχει δείξει και η τωρινή κυβέρνηση που έχει στελέχη που δεν προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ άλλωστε δεν είμαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχω διαφορετική πολιτική καταγωγή. Για αυτό άλλωστε άλλαξε και τον εκλογικό νόμο. Αλλιώς θα κρατούσε τον νόμο της απλής αναλογικής προκειμένου να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχει πει λοιπόν από την αρχή ότι εγώ ψηφίζω ένα νόμο ενισχυμένης αναλογικής, όπως έχει κυβερνηθεί η Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση τα περισσότερα χρόνια. Γιατί μόνο με λίγα διαλείμματα είχαμε απλή αναλογική. Κυρίως το 1989 όταν έχανε τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ τότε και άλλαξε τον εκλογικό νόμο για να πάμε σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και μετά να αλλάξει και πάλι. Και η δεύτερη φορά είναι τώρα. Πιστεύει λοιπόν ότι χρειάζεται ένας νόμος που θα δίνει πλειοψηφία στο πρώτο κόμμα. Υπάρχει αυτός ο εκλογικός νόμος, ως εκ τούτου, λοιπόν, έχει πει ότι θα πάμε σε μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση χωρίς με αυτό να υποβαθμίζεται ο χαρακτήρας της πρώτης αναμέτρησης. Έχουμε εθνική κάλπη. Δεν έχουμε πρώτες και δεύτερες εκλογές. Γιατί δεν είναι δεύτερος γύρος δημοτικών. Έχουμε εθνική κάλπη. Η πρώτη είναι πρόκριμα της δεύτερης. Εκεί θα φανούν οι συσχετισμοί και εκεί θα φανεί ποιον θέλει ο ελληνικός λαός να κυβερνήσει τη χώρα. Στις δεύτερες εκλογές που θα ακολουθήσουν θα επικυρωθεί ουσιαστικά το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης. Και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει το στόχο που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή να είναι αυτοδύναμη. Σ.Δημητρέλης: Βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες ότι έχει αρχίσει το πολιτικό θερμόμετρο και πάει πάρα πολύ ψηλά στο κόκκινο. Δημιουργείται αυτό που λέμε μία τοξικότητα. Εσείς βέβαια αποδίδετε εξολοκλήρου αυτήν την τοξικότητα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως αυτό που ακούω είναι ότι στο ζήτημα των υποκλοπών πιθανότατα κυβέρνηση να μπορούσε να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή έχει πάει η υπόθεση στη δικαιοσύνη αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα από τη δικαιοσύνη. Ποιος ευθύνεται τελικά για αυτήν την τοξικότητα; Δ. Τσιόδρας: Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει ιστορικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποιος έχει πολιτευτεί με βάση την τοξικότητα και ποιος έχει πολιτευτεί με βάση τον ορθό λόγο, με βάση προγράμματα, θέσεις κλπ. Αν τα βάλουμε στην ζυγαριά, ο ελληνικός λαός ας θυμηθεί τι έγινε την προηγούμενη δεκαετία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος υποδεικνύε ακόμα και το πού τρώει κάποιο στέλεχος της αντιπολίτευσης. Δεν εννοώ ο κύριος Τσίπρας, εννοώ το κόμμα του, για να πάνε να τραμπουκίσουν. Θυμόμαστε τι έχει γίνει στην πλατεία, στις παρελάσεις στη Θεσσαλονίκη… Θυμόμαστε στη συνέχεια το διχαστικό δημοψήφισμα. Θυμόμαστε πώς έχει πολιτευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι συνυφασμένη η πολιτική άνοδος του κυρίου Τσίπρα με την τοξικότητα. Και ακόμα και σήμερα κοιτάξτε βάζει το δίλημμα, άκουσα να βάζει το δίλημμα στο Περιστέρι “Μητσοτάκης ή δημοκρατία”. Με όποια στραβά μπορεί να έχει αυτή η δημοκρατία και βελτιώσεις που χρειάζονται. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία κάνει κάποιες συστάσεις αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία που έχει κάνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Μόλις πρόσφατα ο Economist με όλες τις παρατηρήσεις που έχει κάνει -γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είπε για την ελευθερία του τύπου, είπε για τις παρακολουθείς. Ναι είπε στην έκθεση. Όμως έχει αναβαθμιστεί κατά εννέα θέσεις μέσα σε μία χρονιά στον δείκτη ποιότητας δημοκρατίας. Είμαστε στις πέντε χώρες με τη μεγαλύτερη άνοδο τα τελευταία χρόνια λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα οποία είπα. Η τοξικότητα λοιπόν είναι συνυφασμένη από τον πολιτικό λόγο του κυρίου Τσίπρα. Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο, ο κύριος Μητσοτάκης, να γίνει μία συζήτηση και μία αντιπαράθεση με βάση τα προβλήματα του κόσμου και με βάση τις θέσεις και τις λύσεις που προτείνει ο καθένας. Επειδή λοιπόν εκεί υπάρχει αδυναμία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ουσιαστικές προτάσεις… Τώρα κοίταξέ το να τάζεις για να βγάζεις δηλαδή αυξήσεις παντού. Γιατί τι λέει; Θα δώσω αυξήσεις παντού, θα μειώσω φόρους και θα κάνω δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις. Έχετε ασχοληθεί χρόνια με το οικονομικό ρεπορτάζ. Πώς γίνονται όλα αυτά μαζί; Δηλαδή θα αυξήσεις τις δαπάνες, θα μειώσει τους φόρους, θα κάνει προσλήψεις. Όλα αυτά είναι 45 δισ. στην τετραετία. Από πού θα προκύψουν; Υπάρχουν κάπου και δεν τα μοιράζει ο Μητσοτάκης από τσιγκουνιά αυτά τα λεφτά. Ή αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν και είναι λόγια του αέρα, όπως έχουμε συνηθίσει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης; Τώρα όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία κινείται η δικαιοσύνη στο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Όντως η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, γενικά αργεί. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε επί σειρά δεκαετιών και σε αυτή την περίπτωση, προφανώς, κινείται με τους ρυθμούς που κινείται η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι ένα από τα στοιχήματα της επόμενης τετραετίας είναι στο ζήτημα της δικαιοσύνης. Να δούμε η απονομή να γίνεται πολύ πιο γρήγορα γιατί έχουμε περιπτώσεις δικών που καθυστερούν επί σειρά χρονών. Και είναι αν το θέλετε και από οικονομική άποψη, μιας και πάρα πολύ καλά το γνωρίζεις από τη θητεία σου στο οικονομικό ρεπορτάζ, ένας ανασταλτικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Όταν έρχεται ένας στην Ελλάδα και θέλει να βάλει χρήματα και ξέρει ότι η δικαιοσύνη θα κάνει πολλά χρόνια μέχρι που να φτάσει μία δίκη να τελεσιδικήσει. Ακριβώς σου λέει εγώ θα έχω διαφωνίες με το κράτος, με το συνέταιρό μου, με προμηθευτές. Θα πάω στα δικαστήρια. Πότε θα βρω το δίκιο μου; Άσε να δούμε κάτι άλλο. Είναι ένα θέμα το οποίο συνολικά μας απασχολεί και πράγματι θα πρέπει να υπάρχει και ταχύτερη απονομή. Σ. Δημητρέλης: Μέσα σε αυτή την κουβέντα για την τοξικότητα έρχεται όμως και κουβέντα για το λεγόμενο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Όλη αυτή η στάση της αντιπολίτευσης, είτε συνολικά είτε αυτή των τελευταίων εβδομάδων που ανέβασε τους τόνους, δικαιολογεί να υπάρχει ένα αντι- ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο πλέον ή είναι ένα κατάλοιπο εμπάθειας Δ. Τσιόδρας: Δεν θα το λεγα εμπάθεια. Γιατί πώς δημιουργήθηκε το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο; Το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο δημιουργήθηκε από τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες – δεν ήταν δημιούργημα κάποιου κόμματος. Συναντήθηκαν δυνάμεις οι οποίες ήταν από πολύ διαφορετικούς χώρους. Από την ανανεωτική αριστερά, από την παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία και Βεβαίως από τη Νέα Δημοκρατία. Είχε ξεκινήσει πριν την αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας με όλο αυτό το ανορθολογικό κίνημα το οποίο είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα, το οποίο έλεγε ότι να πάμε στην Ρωσία, στην Κίνα να πάρουμε λεφτά και ότι η χώρα δεν χρεοκόπησε αλλά υπάρχει κάποιο σχέδιο για να μας αγοράσουν τσάμπα. Η πάνω και κάτω πλατεία που έλεγε “να καεί να καεί το… η Βουλή”. Ακριβώς λοιπόν όλο αυτό το κλίμα οδήγησε στην εξουσία τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί να μην ξεχνάμε, ο κύριος Τσίπρας έχει ανακαλύψει σήμερα την προοδευτική διακυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, όμως συγκυβέρνησε παρότι και τότε είναι τη δυνατότητα να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του γενάρη του 2015, αλλά και το Σεπτέμβρη. Προτίμησε όμως τον κύριο Καμμένο. Όλο αυτό λοιπόν το ανορθολογικό κίνημα το οποίο έφερε στην εξουσία τον κύριο Τσίπρα εκφράστηκε βεβαίως και με το διχαστικό δημοψήφισμα τον τρόπο που έγινε και εκφράστηκε βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο πωλιτεύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με λαϊκισμό, με διχαστικό λόγο, με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Το ίδιο βλέπουμε και σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε υποσχέσεις οι οποίες δεν τεκμηριώνονται. Είδαμε και τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα. Όταν ανέφερε τους συγκεκριμένους αριθμούς λέει “αυτή την κουβέντα θα κάνουμε τώρα;” Προφανώς αυτή η κουβέντα θα κάνουμε τώρα για να δούμε κάθε εξαγγελία πώς κοστολογείται. Ο Μητσοτάκης πριν δώσει οτιδήποτε περιμένει να δει τι δημοσιονομικό περιθώριο έχει για να προχωρήσει στη συνέχεια σε μια εξαγγελία. Και ότι λέει προσπαθεί να το κάνει. Δεν λέει κουβέντες στο αέρα. Άρα, λοιπόν ο διχαστικός λόγος, τα συνθήματα “εμείς είμαστε η δημοκρατία και οι άλλοι είναι εκτροπή” και λοιπά και λοιπά. Αυτό που είπε ο κύριος Σπίρτζης ότι θα έχουμε δημοκρατία είτε με το καλό είτε το άγριο, “η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς”, όλες οι απειλές που εκφράζονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συντηρούν αυτό το κλίμα της τοξικότητας το οποίο συντηρεί και το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Γιατι το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο με τι έχει να κάνει; Έχει να κάνει με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, με την ουσιαστική αντιπαράθεση. Γιατί προφανώς υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και θα υπάρχει πάντα. Αλλιώς θα ήμασταν λολοι σε ένα κόμμα. Είμαστε διαφορετικά κόμματα ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή έχουν διάφορες πολιτικές να συζητάμε με βάση αυτές. Όταν ακούς τον κύριο Τσίπρα ότι για ότι γίνεται στην Ελλάδα, είτε η Πανδημία είναι αυτή, είτε η ακρίβεια είναι αυτή είτε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενέργεια, για όλα φταίει ο Μητσοτάκης και ο άλλος βλέπει το διεθνές περιβάλλον… Δεν λέω ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα καλά… Προς Θεού. Δεν το έχει πει ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός,ούτε το λέει κανένας. Προφανώς και λάθη γίνονται και προβλήματα υπάρχουν και ο κόσμος έχει ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Και καθημερινά μετράει τι θα κάνει… Όμως η κυβέρνηση προσπαθεί και αν έχει κάποιος μια αντιπρόταση, να την κάνει. Αλλά αντιπρόταση. Όχι για όλα φταίει η κυβέρνηση, τα κάνει όλα λάθος ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος αντιμετωπίζει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Σ.Δημητρέλης: Υπάρχει μία κουβέντα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια έξτρα εισοδηματική ενίσχυση στην τελική ευθεία των εκλογών. Να περιμένουμε κάτι οι πολίτες στο πεδίο το εισοδηματικό; Δ. Τσιόδρας: Κάθε φορά μετράμε το τι υπάρχει στο ταμείο και με βάση αυτό πορεύεται η κυβέρνηση. Εξάντλησε τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν προκειμένου να είναι δίπλα στον κόσμο. Αυτό θα γίνει και τώρα. Δεν έχω να κάνω κάποια ανακοίνωση, για να πω κάτι, ούτε είναι αρμοδιότητα μου. Αλλά εφόσον υπάρχει κάποιο περιθώριο, προφανώς, υπάρχουν περιοχές όπου γίνεται συζήτηση αν θα μπορούσε να δοθεί κάτι. Παραδείγματος χάρη στο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων. Λόγω της προσωπικής διαφοράς και ενός νόμου που έχει ψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ δεν έχουν πάρει αλλά δεν είμαι σε θέση να πω κάτι. Λέω και πάλι κοιτάζουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η Ελλάδα έχει ως στόχο να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα. Είναι ένας εθνικός στόχος ο οποίος θα βοηθήσει συνολικά τη χώρα. Τα ξέρεις πάρα πολύ καλά και από το οικονομικό ρεπορτάζ. Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, θα βοηθήσει τα νοικοκυριά. Το κόστος χρήματος θα είναι πολύ πιο προσιτό. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσει αυτός ο στόχος πηγαίνοντας προς τις εκλογές, όπου ξέρετε υπάρχει μία τάση πολλές φορές, ιδίως από την αντιπολίτευση, να ξεχειλώνουμε δημοσιονομικά. Δεν θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την πεπατημένη. Θα μετράει κάθε φορά και θα βλέπει τι περιθώρια έχει προκειμένου να είναι δίπλα στους πολίτες. Σ. Δημητρέλης: Η τελευταία ερώτηση. Θα είσαι υποψήφιος στις εκλογές; Δ. Τσιόδρας: Όχι δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές. Λοιπόν θέλω να πω το εξής: ότι αν δοκιμάσει κάποιος αυτό το σπορ, βλέπει το πόσο απαιτητική δουλειά είναι. Το λέω γιατί θα πρέπει να είσαι δίπλα στον κόσμο και όχι μόνο την περίοδο που θα πολιτευτείς αλλά και στη συνέχεια να ακούς στωικά τα παράπονα. Να μπορείς να τα μεταφέρεις. Να μπορείς να λύνεις προβλήματα. Να είσαι συνέχεια σε φίλους και αντιπάλους προσηνής. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ λόγω καθηκόντων που έχω, τα οποία απαιτούν να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί, δεν έχω το χρόνο να το κάνω καλά. Ως εκ τούτου, “όχι” δεν θα είμαι υποψήφιος. Σ.Δημητρέλης: Ωραία να σε ευχαριστήσουμε για αυτήν την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Δ. Τσιόδρας: Εγώ ευχαριστώ. Ειδήσεις σήμερα: Συνολάκης: Είμαστε στο «παράθυρο» του αιώνα για σεισμό 8,5 Ρίχτερ στο ελληνικό τόξο Σόκαρε η εμφάνιση του Post Malone – «Νευρικός και υπό την επήρεια ναρκωτικών» λένε οι φαν Νεογέννητα και Εμινέ επιστράτευσε ο Ερντογάν μετά τη γκρίνια για την αντίδραση στον σεισμό

