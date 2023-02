Ανδρουλάκης: ΝΔ και αντιπολίτευση να ψηφίσουν την τροπολογία μας για την επαναφορά προστασίας της κύριας κατοικίας «Έχουμε χρέος να δώσουμε στους αδύναμους δανειολήπτες, που δεν άντεξαν για λόγους αντικειμενικών συνθηκών, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια», επισημαίνει «Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι το μόνο κόμμα, που το 2010 απέναντι στην πιο σκληρή τρόικα, διασφάλισε νομοθετικά την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την πόρτα στα funds και η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια κατάργησε εντελώς το πλαίσιο προστασίας. Σήμερα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει ο δρόμος για μαζικούς πλειστηριασμούς. Σε μια περίοδο όπου ήδη η κοινωνία πληρώνει ακριβά τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση», τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Γι’ αυτό καταθέτουμε εκ νέου τροπολογία στη Βουλή για την προστασία της κύριας κατοικίας με επαναφορά του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια. Για να μπει τέλος στην ασυδοσία των εταιρειών διαχείρισης δανείων και να προστατευτούν όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Διεκδικούμε την προστασία της αγροτικής γης και καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Με βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο αλλά και 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, με “κούρεμα” οφειλής εφόσον τηρείται η ρύθμιση», συνεχίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Καλώ την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδεχτούν και να ψηφίσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Είναι η ελάχιστη οφειλόμενη πράξη ευθύνης. Έχουμε χρέος να δώσουμε στους αδύναμους δανειολήπτες, που δεν άντεξαν για λόγους αντικειμενικών συνθηκών, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια», καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης. Ειδήσεις σήμερα: Έσωσαν έξι μέλη οικογένειας μετά από 102 ώρες στα χαλάσματα του Χατάι – Δείτε βίντεο Ύποπτη μπαγκαζιέρα στην Πανεπιστημίου – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη Ο Μητσοτάκης ζήτησε να επιστραφεί μόνιμα η Ζωφόρος του Παρθενώνα, λένε οι Financial Times BEST OF NETWORK 10.02.2023, 17:51 10.02.2023, 07:10 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 17:42 10.02.2023, 17:41 10.02.2023, 15:28

