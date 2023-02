Γιατί η Ελλάδα πρωτοστατεί στη βοήθεια στην Τουρκία – Το μήνυμα Μητσοτάκη και το τηλεφώνημα στον Στυλιανίδη Παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα παράνομα δίκτυα διακινητών – Συναντήσεις με Ζελένσκι και Μακρόν Γιώργος Ευγενίδης 10.02.2023, 06:34 Πριν από αρκετά χρόνια, η «Διπλωματία των Σεισμών» χρησιμοποιήθηκε ως ένα μέσο, ώστε Ελλάδα και Τουρκία που έμπαιναν αμφότερες σε μια νέα εποχή να κάνουν ένα βήμα πιο μακριά από τη διακεκαυμένη ζώνη στο Αιγαίο που είχε δημιουργηθεί μετά τα Ίμια. Κάτι παραπάνω από 20 χρόνια μετά, η «Διπλωματία των Σεισμών» είναι κενό γράμμα, το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγει να κάνει λόγο για αναβίωση ενός κενού δόγματος, πλην όμως η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις διεθνείς προσπάθειες για να παρασχεθεί βοήθεια στη σεισμόπληκτη και σοκαρισμένη γείτονα χώρα. Το ίδιο κάνει και διμερώς. Αυτό αποδεικνύεται από την ανταπόκριση των Τούρκων στις κινήσεις αλληλεγγύης της χώρας μας. Δεν είναι μόνο οι δημόσιες εκδηλώσεις των πολιτών ή και των ΜΜΕ που μέχρι πριν από μερικές μέρες διαγκωνίζονταν για το ποιο θα προβάλλει την ισχυρότερη εθνικιστική κορώνα. Είναι η στάση των ίδιων των Τούρκων αξιωματούχων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, το πόσο θερμό ήταν το τηλεφώνημα που δέχθηκε χθες νωρίς το πρωί ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης από τον υπουργό Εξωτερικών της γείτονος Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όταν ο ίδιος συνόδευσε την πρώτη ελληνική πτήση με είδη πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμακευτικό υλικό στα Άδανα. Συνολικά, οχτώ τέτοιες πτήσεις έγιναν χθες, μεταφέροντας δεκάδες τόνους υλικού πρώτης ανάγκης στη γείτονα. «Είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε τους γείτονές μας. Και είναι η στιγμή να αφήσουμε στην άκρη τις πολιτικές μας διαφορές και να τείνουμε χείρα φιλίας στον λαό της Τουρκίας, τον λαό της Συρίας, που υποφέρουν εξαιτίας της φρικτής αυτής καταστροφής», διεμήνυσε χθες από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει δώσει εντολή πλήρους κινητοποίησης σε όλον τον κρατικό μηχανισμό για συνδρομή στην Τουρκία. Ο ίδιος, δε, ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές και μιας Συνόδου Δωρητών για την Τουρκία και τη Σύρια που θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες. Για τον πρωθυπουργό, ο σεισμός που έβαλε τα ελληνοτουρκικά σε δεύτερη μοίρα και άμβλυνε εκ των πραγμάτων τις εντάσεις στο πεδίο, είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί και στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα θέλει επί της ουσίας εξομάλυνση των σχέσεων με την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παροχή βοήθειας είναι ένα πολιτικό εργαλείο. Αντιθέτως, Έλληνες και Τούρκοι μοιράζονται κοινά βιώματα, μιας και αμφότερες χώρες βρίσκονται σε μια άκρως σεισμογενή περιοχή. Συνεπώς, η κυβέρνηση αφουγκράζεται και το κύμα συμπαράστασης που έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, κάτι που αντανακλάται και στις κατά κύματα προσφορές των πολιτών. Σε τέτοιο βαθμό που ανατέθηκε στον υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη να συντονίσει τη βοήθεια που συγκεντρώνεται και θα πρέπει να κατευθυνθεί στην Τουρκία. Πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό Την ώρα, βεβαίως, που αυτά συμβαίνουν στη γειτονιά μας, οι ηγέτες της Ε.Ε. υποδέχονταν στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει για ένταξη της χώρας του στην Ένωση εντός του 2023. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του χθες το απόγευμα, ενώ τα είπε κατ’ ίδιαν και με τον Γάλλο πρόεδρο κ. Μακρόν. Στο μεταναστευτικό, παράλληλα, η Σύνοδος Κορυφής υιοθετεί μια πολύ πιο σκληρή γλώσσα για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσων προστασίας των συνόρων. Η Ελλάδα επιθυμεί να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι και για την επέκταση του φράχτη, ενώ η Κομισιόν εμφανιζόταν πρόθυμη ως τώρα να πληρώσει για ενίσχυση των μέσων επιτήρησης και επιπρόσθετες συνοριακές δυνάμεις. Με βάση τη διατύπωση στο κείμενο συμπερασμάτων, η Σύνοδος καλεί την Κομισιόν »να χρηματοδοτεί μέτρα από τα κράτη-που συνεισφέρουν απευθείας στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.». Κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως παράθυρο για χρηματοδότηση projects όπως ο φράχτης, αν και η απροθυμία της Κομισιόν είναι δεδομένη. Στη συζήτηση για το μεταναστευτικό, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία αντιμετώπισης των παράνομων δικτύων διακινητών, μνημονεύοντας το πρόσφατο τραγικό περιστατικό ανοικτά της Λέρου. Επέμεινε, δε, ότι οι εθελοντικές επανεγκαταστάσεις μεταναστών δεν είναι αποτελεσματικές, ενώ επέμεινε στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στα Ταμεία της Ε.Ε., ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για το Μεταναστευτικό και κονδύλια από τα Ταμεία Συνοχής. Ειδήσεις σήμερα: Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο «εξάλειψης» των λοιμώξεων από τα νοσοκομεία Σεισμός στην Τουρκία: Οργή κατά Ερντογάν για το 12ωρο λουκέτο στο TwitterSurvivor All Star: Αποχώρησε ο Σώζων Παλαίστρος Χάρος στη… βραδιά ποίησης – Δείτε βίντεο Γιώργος Ευγενίδης 10.02.2023, 06:34 BEST OF NETWORK 09.02.2023, 18:17 09.02.2023, 13:12 07.02.2023, 10:57 09.02.2023, 21:53 09.02.2023, 22:05 09.02.2023, 18:00

