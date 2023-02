Δένδιας: Οι σεισμοί έδειξαν ότι οι λαοί είναι πολύ πιο κοντά απ’ όσο νομίζουν οι ηγεσίες τους «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τον τουρκικό και τον συριακό λαό την ώρα της ανάγκης τους», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών «Οι πρόσφατοι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία και τη Συρία έδειξαν, από τις αντιδράσεις τόσο της ελληνικής όσο και της τουρκικής κοινωνίας, ότι οι κοινωνίες και οι λαοί είναι πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι νομίζουν μερικές φορές οι ηγεσίες τους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ομιλία του στη διπλωματική ακαδημία της Παραγουάης με θέμα «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στη γειτονιά της και πέραν αυτής: Σχέσεις με τη Λατινική Αμερική, το παράδειγμα της Παραγουάης». «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τον τουρκικό και τον συριακό λαό την ώρα της ανάγκης τους», υπογράμμισε. Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας η γειτονιά της Ελλάδας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, καθώς «υπάρχει αυξανόμενη αστάθεια, που τροφοδοτείται κυρίως από αναθεωρητικές ατζέντες». «Αποσταθεροποιητικοί και επιθετικοί παράγοντες εξακολουθούν να στοχεύουν στην εφαρμογή αναθεωρητικών προγραμμάτων», ανέφερε. «Υπό την πίεση αυτή, η χώρα μου παραμένει ήρεμη αλλά σταθερή». Τόνισε δε πως «στο συνολικό διεθνές σκηνικό, η ειρήνη, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ευημερία για όλους». Όπως ανέφερε, η Ελλάδα μοιράζεται μια μακρόχρονη, ειλικρινή και στενή φιλία με την Παραγουάη και τις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μια φιλία που βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινές αρχές. Ο ίδιος άλλωστε τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία και στη συνέχεια επισκέπτεται τον Παναμά και τη Τζαμάικα, σε μια προσπάθειά «να επανασυνδεθούμε με μια ολόκληρη ήπειρο». Η επίσκεψή του είναι ευκαιρία «να συζητήσουμε και να προωθήσουμε τη μόνη σταθερή βάση των διεθνών υποθέσεων, που είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS». Υπενθύμισε δε πως η Παραγουάη αν και είναι μια χώρα που δεν έχει θάλασσα, έχει υπογράψει και επικυρώσει την UNCLOS. Σε πολιτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του υπεγράφη ένα Μνημόνιο Κατανόησης για τη δημιουργία ενός μηχανισμού πολιτικών διαβουλεύσεων και συμφωνία για τη δημιουργία μιας σύνδεσης σε επίπεδο των Διπλωματικών Ακαδημιών. «Παρά αυτή την έλλειψη διμερών επισκέψεων μέχρι τώρα, οι χώρες μας βαδίζουν στενά μαζί, στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών. Και οι δύο επιδιώκουμε να κερδίσουμε μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πριν τελειώσει αυτή η δεκαετία», σημείωσε. Αλλά, όπως ανέφερε συνδεόμαστε και σε άλλους τομείς: εμπόριο, περιβάλλον. Στην Παραγουάη έχετε καταφέρει να παράγετε το 100% της ηλεκτρικής σας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα κατατάχθηκε στην όγδοη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα, ένα παραδοσιακά ναυτικό έθνος, θα φιλοξενήσει το 2024, μαζί με τις ΗΠΑ, την 9η «Διάσκεψη για τον Ωκεανό μας», υπενθύμισε ο κ. Δένδιας. Πρόκειται για μια Διάσκεψη που θα επικεντρωθεί όχι μόνο στους ωκεανούς, αλλά σε όλες τις πτυχές των σημερινών περιβαλλοντικών προκλήσεων. «Στη συλλογική μας ευρωπαϊκή νοοτροπία, η Λατινική Αμερική θεωρείται ο φυσικός φίλος και σύμμαχος της Ευρώπης», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών. «Διότι, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση, υπάρχει μια αναμφισβήτητη πολιτιστική εγγύτητα». «Μοιραζόμαστε πολιτικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς που δεν συγκρίνονται με καμία άλλη ήπειρο του κόσμου. Μια απτή απόδειξη αυτού ήταν η συνάντηση ΕΕ-CELAC στο Μπουένος Άιρες τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αυτή η σχέση δεν έχει φτάσει ακόμη καθόλου στο πλήρες δυναμικό της. Έτσι, είμαστε πολύ πρόθυμοι να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση». Όπως τόνισε, «μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει, εντός των συνόρων της ηπείρου, πόλεμο μετά από πολλές δεκαετίες. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα των τροφίμων, στις αλυσίδες εφοδιασμού. Επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο». «Η Ελλάδα καταδίκασε ξεκάθαρα την εισβολή στην Ουκρανία. Όπως θα κάνουμε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, στεκόμαστε με συνέπεια στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Και έχουμε αποδείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι υπέρμαχοι της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, αξιόπιστος σύμμαχος, πυλώνας σταθερότητας τόσο στη στενή μας γειτονιά, στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική», υπογράμμισε. Επίσης, πρόσθεσε, «είμαστε υπερήφανοι που είμαστε η βάση της δημοκρατίας. Είναι ειλικρινής πεποίθησή μας ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, και η πολυμερής συνεργασία αποτελούν βασικά μέσα για την επίτευξη του στόχου της ειρήνης, της σταθερότητας και της δημοκρατίας». Επεσήμανε δε πως από το 2013, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα ζωντανό δίκτυο τριμερών μηχανισμών συνεργασίας με χώρες της περιοχής. Και αυτοί μέχρι σήμερα έχουν αποδώσει καρπούς σε πολλούς τομείς. «Έχουμε προωθήσει ενεργά τον διάλογο και έχουμε δημιουργήσει αμοιβαία επωφελείς συνέργειες με τους γείτονές μας και τους έμπιστους εταίρους μας: Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βαλκάνια». «Στο πνεύμα αυτό, προχωρήσαμε, τα τελευταία τρία χρόνια, με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας με την Ιταλία και την Αίγυπτο, σύμφωνα με τις διατάξεις της UNCLOS», σημείωσε. «Ήταν ευκολότερο να το πούμε παρά να το κάνουμε. Διότι διαπραγματευόμαστε με την Ιταλία εδώ και μισό αιώνα, 50 χρόνια, και διαπραγματευόμαστε με την Αίγυπτο εδώ και 35 χρόνια. Έτσι, λοιπόν, ήμουν πολύ περήφανος που έβαλα την υπογραφή μου εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας σε αυτές τις συμφωνίες», κατέληξε.

