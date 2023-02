Ειδικό Δικαστήριο: Απαλλαγή Παππά και Καλογρίτσα πρότεινε η εισαγγελέας Η εισαγγελέας ανέφερε ότι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες δεν ξεπέρασε καμία «κόκκινη» γραμμή Την απαλλαγή τόσο του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά και του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών Όλγα Σμυρλή. Η κυρία Σμυρλή ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι τα όσα αποδίδονται στον κ. Παππά δεν συνιστούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και είναι εκτός ποινικού ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια πρότεινε την απαλλαγή του κ. Παππά από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος που του αποδίδεται και του κ. Καλογρίτσα συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος. Η εισαγγελέας επικαλούμενη όσα προέκυψαν στη διάρκεια της διαδικασίας επισήμανε ότι κατά την κρίση της ο Ν. Παππάς δεν ξεπέρασε κανένα όριο, ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες ήταν αδιάβλητος και δεν ξεπέρασε καμία κόκκινη γραμμή. Η εισαγγελέας, μεταξύ των άλλων, ανέφερε: Για τη γραμματέα Καλογρίτσα: «Δεν φαίνονται αληθοφανή όσα κατέθεσε η κ. Ευθαλία Διαμαντή. Ήταν η ευκαιρία για να δώσει πολιτικές διαστάσεις, επέλεξε να αναφέρει σε θέματα για πρώτη φορά μετά από χρόνια και τα οποία που δεν έχουν σχέση με την υπόθεση. Επέλεξε να πει σε αυτό το δικαστήριο υπό το φως της δημοσιότητας. Περιέπεσε σε αντιφάσεις και τα οψίμως αναφερόμενα περί ροής χρημάτων για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού κλονίζουν την αξιοπιστία της συγκεκριμένης μάρτυρα». Συνεχίζοντας η εισαγγελέας επανέλαβε ότι από όλη την αποδεικτική διαδικασία και τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προέκυψε η διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του κ. Παππά. Από όλα όσα αναφέρθηκαν προκύπτει ότι ο Καλογρίτσας δεν ήταν ο άβολος μπροστινός του Παππά για τη δημιουργία ενός σταθμού φιλικού προς το τότε κυβερνών κόμμα. Όπως προέκυψε ο Καλογρίτσας είχε όνειρο να αποκτήσει ΜΜΕ να γίνει νέος Μπόμπολας, όπως αναφέρθηκε. Έκανε ένα μεγάλο αγώνα για να χρηματοδοτήσει την εταιρεία του «Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας», πήρε δάνεια. Για τον αγώνα αυτό έχουν καταθέσει τα στελέχη της τράπεζας Attica Bank. Αυτό δεν συνάδει με τον ισχυρισμό του ότι εκείνος θα έδινε μόνο «το κρυστάλλινο όνομά του». «Δεν προέκυψε ότι ο Καλογρίτσας είχε αφοσίωση στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ όπως είπε. Στο γραφείο του τον επισκέπτονταν και άλλα πρόσωπα. Είχε συνεργασία, όπως αναφέρθηκε και με τον κ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος κατόπιν έγινε στέλεχος σε άλλο κόμμα. Ανέφερε τα περί εμπλοκής Παππά όταν ανέκυψαν οι δυσκολίες σε βάρος του με τα 3 εκατ. ευρώ της εταιρείας CCC. Αλλά μεγαλύτερη απόδειξη είναι το γεγονός ότι δεν αποκτήθηκε τηλεοπτική άδεια, διότι τηρήθηκε αυστηρά η διαδικασία σύμφωνα με το νόμο και δεν ευνοήθηκε ο Καλογρίτσας. Δεν παραβίασε κάποιο καθήκον ο κ. Παππάς. Ο κατηγορούμενος Καλογρίτσας προσπαθεί να μη χάσει τα 3 εκατ. ευρώ. Με κάθε τρόπο. Ακόμη και με το να είναι κατηγορούμενος σε αυτό το δικαστήριο. Ο κ. Παππάς λειτούργησε ως αρμόδιος υπουργός και δεν τέλεσε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος επομένως ούτε ο κ. Καλογρίτσας το αδίκημα της συνέργειας στο αδίκημα αυτό. Προτείνω την απαλλαγή τους». Γιάννης Μαντζουράνης, συνήγορος υπεράσπισης του Νίκου Παππά Με τη σημερινή ειδικώς αιτιολογημένη Πρόταση της Εισαγγελέως του Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 86 παρ. 4 Σ, κ. Ολγας Σμυρλή, κονιορτοποιήθηκε πλήρως το κατηγορητήριο εναντίον του πρώην Υπουργού, κ. Νίκου Παππά, σε όλα τα σημεία του. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου θα αξιολογήσουν με τη δέουσα προσοχή την απολύτως εμπεριστατωμένη Εισαγγελική Πρόταση με αυστηρώς νομικά κριτήρια. Δήλωση Βαγγέλη Γεωργακόπουλου, συνηγόρου Ν. Παππά Η πρόταση των 2 Εισαγγελέων του Αρείου Πάγου επιβεβαιώνει ότι αυτό που τελικά αποδείχθηκε στην ακροαματική διαδικασία είναι ότι η παρούσα υπόθεση αποτελεί μία πολιτική προσπάθεια εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης. Κατηγορούμενος δεν είναι ο Ν. Παππάς αλλά η πολιτική του. Και στόχος είναι η εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, η δημιουργία πολιτικής αντιπαράθεσης και ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από τα πραγματικά πολιτικά και νομικά σκάνδαλα που κυριαρχούν με τη δημιουργία ψευδών πολιτικών συμψηφισμών σε αυτά, και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Θεόδωρος Μαντάς, συνήγορος Παππά Με μια εξαιρετική κατά περιεχόμενο , αθωωτική πρόταση , οι εισαγγελείς του Ειδικού Δικαστηρίου αποδόμησαν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και κατεδάφισαν το αφήγημα όσων μεθόδευσαν την παραπομπή σε δίκη του πρώην υπουργού Νίκου Παππά. Ειδήσεις σήμερα: Έσωσαν έξι μέλη οικογένειας μετά από 102 ώρες στα χαλάσματα του Χατάι – Δείτε βίντεο Ύποπτη μπαγκαζιέρα στην Πανεπιστημίου – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη Ο Μητσοτάκης ζήτησε να επιστραφεί μόνιμα η Ζωφόρος του Παρθενώνα, λένε οι Financial Times BEST OF NETWORK 10.02.2023, 17:51 10.02.2023, 07:10 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 17:42 10.02.2023, 17:41 10.02.2023, 15:28

