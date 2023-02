Ειδικό Δικαστήριο: «Δεν προέκυψε στοιχείο ενοχής του Νίκου Παππά» για τις τηλεοπτικές άδειες λέει η εισαγγελέας Σύμφωνα με την εισαγγελέα, «δεν όφειλε ο Νίκος Παππάς να διενεργήσει ο ίδιος τον έλεγχο των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό» Η εισαγγελέας της έδρας του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών Όλγα Σμυρλή, που δικάζεται ο πρώην υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών το 2016, μαζί με τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, μέχρι στιγμής έχει επισημάνει ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο υπέρ της ενοχής του κ. Παππά για τους χειρισμούς του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων (μάρτυρες, έγγραφα κ.λπ.) τόνισε ότι η διαγωνιστική διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες πραγματοποιήθηκε υπό πλήρη διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας, και εκ μέρους του δικαζόμενου υπουργού Επικρατείας δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας του Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα που μετείχε στον διαγωνισμό και αναδείχθηκε, ως ένας από τους τέσσερις συνολικά υπερθεματιστές. «Από καμία πλευρά» υπογράμμισε η εισαγγελέας, «δεν προκύπτει οποιαδήποτε πράξη εκ μέρους του Νίκου Παππά για να ευνοηθεί ο Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας ως το τέλος του διαγωνισμού, για παράδειγμα περισσότερες δόσεις για καταβολή τιμήματος η οτιδήποτε άλλο. Μετά το τέλος του διαγωνισμού ως υπερθεματιστής μεταξύ των τεσσάρων ήταν και ο Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας (γιός του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα), ενώ η αρμόδια επιτροπή έλεγξε και πάλι τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό χωρίς να εντοπιστεί κάτι μεμπτόν». Κατά την εισαγγελικό λειτουργό, δεν προέκυψε από μάρτυρες η άλλο αποδεικτικό μέσο οποιαδήποτε παρέμβαση του Νίκου Παππά στον διαγωνισμό, ενώ τόνισε, ότι το γεγονός ότι τελικά η εταιρεία του γιού του Χρήστου Καλογρίτσα δεν μπόρεσε να προσκομίσει τα χρήματα και να πάρει τελικά την τηλεοπτική άδεια, είναι απόδειξη που κατά την άποψη της «καταρρίπτει το κατηγορητήριο». «Δεν όφειλε, υπογράμμισε η εισαγγελική λειτουργός, ο Νίκος Παππάς να διενεργήσει ο ίδιος τον έλεγχο των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Αντίθετα είχε υποχρέωση να απέχει. Αν έκανε ο ίδιος τον έλεγχο θα ήταν κάτι εντελώς αντίθετο με την διαφάνεια του διαγωνισμού και θα κινούσε υπόνοιες μεροληψίας. Άλλωστε το γεγονός, ότι τελικά δεν έλαβε άδεια η εταιρεία Καλογρίτσα, καθώς δεν μπόρεσε να καταβάλει το τίμημα καταρρίπτει πλήρως το κατηγορητήριο. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε την έρευνα για την παράβαση καθήκοντος για τον Νικόλαο Παππά», τόνισε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου. Για τα SMS Σε ό,τι αφορά τα πολυσυζητημένα ηλεκτρονικά μηνύματα που προσκομίστηκαν στη δίκη από την πλευρά του Χρήστου Καλογρίτσα η κυρία Σμυρλή πρότεινε να μην ληφθούν υπόψη, όπως και η κατάθεση σε βάρος του Νίκου Παππά από τον επιχειρηματία του Χρήστου Καλογρίτσα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του συγκατηγορουμένου του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα ότι ενεργούσε παρασκηνιακά για να εκτελέσει το σχέδιο δημιουργίας του τηλεοπτικού σταθμού». Η εισαγγελέας μίλησε για αστική διαφορά μεταξύ του Χρήστου Καλογρίτσα και του ομίλου Χούρι για τα 3 εκατ. ευρώ (δόθηκαν για την εγγυητική επιστολή για να λάβει μέρος στο ο υιός Καλογρίτσα στον διαγωνισμό) τονίζοντας «δεν προκύπτει κάτι για σχέση Νίκου Παππά – Καλογρίτσα» επισημαίνοντας ότι «το Ειδικό Δικαστήριο ασχολήθηκε κακώς με την αστική διαφορά, λέγοντας «δεν μας ενδιαφέρει ούτε αν είναι εικονική ούτε αν είναι πραγματική». Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο κ. Καλογρίτσας επιχειρεί με την δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου να ανατρέψει την σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Διεθνούς Εμπορικού Διαιτητικού Δικαστηρίου που δικαίωσε τους Χούρι και τον υποχρέωσε να πληρώσει τα 3 εκ. ευρώ. Η αγόρευση της εισαγγελέως συνεχίζεται. Ειδήσεις σήμερα: Έσωσαν έξι μέλη οικογένειας μετά από 102 ώρες στα χαλάσματα του Χατάι – Δείτε βίντεο Ύποπτη μπαγκαζιέρα στην Πανεπιστημίου – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη Ο Μητσοτάκης ζήτησε να επιστραφεί μόνιμα η Ζωφόρος του Παρθενώνα, λένε οι Financial Times BEST OF NETWORK 10.02.2023, 17:51 10.02.2023, 07:10 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 17:42 10.02.2023, 17:41 10.02.2023, 15:28

