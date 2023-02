Εκλογές στην Κύπρο: Ο Αναστασιάδης «φωτογράφισε» τον εκλεκτό του ενόψει του β’ γύρου

Ο Νίκος Αναστασιάδης, χωρίς να αναφέρει το όνομα του υποψήφιου που υποστηρίζει στον β’ γύρο των εκλογών στην Κύπρο, «φωτογραφίζει» τον Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς κάνει λόγο για την αναγκαιότητα διατήρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη κατεύθυνση της Δύσης και της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης που υποστηρίζεται από το αριστερό ΑΚΕΛ, έχει μια πιο αποστασιοποιημένη θέση σε σχέση με τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Ο Νίκος Αναστασιάδης καλεί επίσης σε τερματισμό της εσωκομματικής αντιπαράθεσης στον ΔΗΣΥ και αποφυγή της σπίλωσης του ονόματος του. Τα περί σπίλωσης φαίνεται να αποτελούν αιχμή προς συγκεκριμένο πρόσωπο της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. Επιλέγοντας συνειδητά, όπως ο ίδιος αναφέρει, να μην εκφράσει τη δική του θέση υπέρ ή εναντίον των δυο υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίτιμος Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, κάνει έκκληση προς όλους να τερματιστούν αμέσως οι μεταξύ στελεχών του ΔΗΣΥ αντιπαραθέσεις ώστε συνειδητά να αφεθούν τα μέλη και φίλοι του κόμματος να αποφασίσουν ελεύθερα. Κάνει μάλιστα λόγο για μια “χωρίς ηθικούς φραγμούς προσπάθεια σπίλωσης του” ονόματός του και τονίζει πως “ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης Γλαύκος Κληρίδης, ουδέποτε εξετράπη και ουδέποτε επέτρεψε, είτε δημόσια είτε στα συλλογικά όργανα του κόμματος, να αποδίδονται απαράδεκτα υπονοούμενα εις βάρος απλών μελών πολύ δε περισσότερο ιστορικών στελεχών του κόμματος”. Εκφράζει βαθύτατη θλίψη που είναι υποχρεωμένος να παρέμβει στα όσα τις τελευταίες μέρες καταγράφονται, σαν αποτέλεσμα της εκλογικής αποτυχίας κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών, σημειώνοντας πως η παρέμβασή του στόχο έχει τον νηφάλιο προβληματισμό για το «πού οδηγείται η ιστορική μας παράταξη». “Κατά την πολύχρονη παρουσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, γνωρίσαμε σημαντικές εκλογικές επιτυχίες αλλά και οδυνηρές ήττες. Ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης Γλαύκος Κληρίδης, ουδέποτε εξετράπη και ουδέποτε επέτρεψε, είτε δημόσια είτε στα συλλογικά όργανα του κόμματος, να αποδίδονται απαράδεκτα υπονοούμενα εις βάρος απλών μελών πολύ δε περισσότερο ιστορικών στελεχών του κόμματος. Μια ηγετική στάση που μας επέτρεπε με ψυχραιμία να διαχειριζόμαστε το κάθε αποτέλεσμα αναγνωρίζοντας τα πραγματικά αίτια της αποτυχίας και ενωμένοι να προχωρούμε ακόμα πιο ισχυροί”, αναφέρει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. “Αντιπαρερχόμενος την ενορχηστρωμένη προσπάθεια κάποιων απαξίωσης των μεγάλων επιτευγμάτων της δεκαετούς διακυβέρνησης και ιδιαιτέρως την χωρίς ηθικούς φραγμούς προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός μου και με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της ενότητας της ιστορικής μας παράταξης αλλά και του καλώς νοουμένου συμφέροντος της Κύπρου μας, κάνω έκκληση προς όλους να τερματιστούν αμέσως οι μεταξύ στελεχών αντιπαραθέσεις ώστε συνειδητά να αφεθούν τα μέλη και φίλοι του Δημοκρατικού Συναγερμού να αποφασίσουν ελεύθερα”, αναφέρει. «Συνειδητά επιλέγω να μην εκφράσω τη δική μου θέση υπέρ ή εναντίον των δύο υποψηφίων, όμως εκείνο που δεν μου επιτρέπεται είναι να αγνοήσω την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου που μεταξύ άλλων θέτει ως επιδιωκόμενους στόχους μιας δημιουργικής αντιπολίτευσης». Αναφέρει τρεις στόχους και συγκεκριμένα, πρώτον «την επανένωση της πατρίδας μας μέσω ενός ξεκάθαρου ευρωπαϊκού και δυτικού προσανατολισμού και τη μη διατάραξη των ισχυρών στρατηγικών συμμαχιών που έχουμε επιτύχει με χώρες της περιοχής και τις Η.Π.Α». Δεύτερον, σημειώνει «τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας, προκειμένου να αποφύγουμε φαινόμενα που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία» και τρίτον «την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού». Καταλήγοντας, αναφέρει πως θέλει να επαναλάβει πως η ενότητα, συνοχή και αξιοπιστία της παράταξης είναι το ύψιστο καθήκον όλων μας προκειμένου να παραμείνει η χώρα μας σε πορεία σταθερότητας, ανάπτυξης και προοπτικής. Ειδήσεις σήμερα: Έσωσαν έξι μέλη οικογένειας μετά από 102 ώρες στα χαλάσματα του Χατάι – Δείτε βίντεο Ύποπτη μπαγκαζιέρα στην Πανεπιστημίου – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη Ο Μητσοτάκης ζήτησε να επιστραφεί μόνιμα η Ζωφόρος του Παρθενώνα, λένε οι Financial Times

