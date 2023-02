Εκλογές 2023: Υποψήφιοι με τη ΝΔ τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ Ελευθερία Φτακλάκη και Απόστολος Σπυρόπουλος Η διεθνολόγος θα είναι υποψήφια στα Δωδεκάνησα ενώ ο γιος του πρώην διευθυντή του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου θα είναι υποψήφιος στην Αρκαδία Υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στα Δωδεκάνησα θα είναι η πρώην τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Ελευθερία Φτακλάκη. Η διεθνολόγος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου και συμφώνησαν για την υποψηφιότητά της στις προσεχείς εκλογές. Μάλιστα η ίδια με ανάρτησή της στα social media τόνισε ότι «σε αυτήν την κρίσιμη αναμέτρηση, είναι επιτακτική ανάγκη να συναντηθούν δυνάμεις που πιστεύουν στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας… Στρατεύομαι με τους άξιους συνοδοιπόρους στον αγώνα για μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση την επομένη τετραετία». Η ανακοίνωση της ΝΔ για την Ελευθερία Φτακλάκη Η Νέα Δημοκρατία υποδέχεται στις τάξεις της, την Ελευθερία Φτακλάκη, Διεθνολόγο, Διδάκτορα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων. Η Ελευθερία Φτακλάκη με πλούσια θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και σημαντική πολιτική δράση ως Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αποφάσισε να συστρατευτεί στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ, για μια Ελλάδα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, με ανάπτυξη για όλους και με ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές και τις ακριτικές περιοχές. Μια προσπάθεια που αφορά όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους αφετηρία. Την καλωσορίζουμε. Η Ελευθερία Φτακλάκη με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, θα δώσει τη μάχη των προσεχών βουλευτικών εκλογών από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στα Δωδεκάνησα. Στη Νέα Δημοκρατία και ο Απόστολος ΣπυρόπουλοςΣτο μεταξύ τον δρομολόγιο Χαριλάου Τρικούπη – Πειραιώς έκανε και ο Απόστολος Σπυρόπουλος γιος του άλλοτε διευθυντή του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποχώρησε από τις τάξεις του Κινήματος σημειώνοντας «ότι η σημερινή ηγεσία δεν θέλει ή δεν μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου και να κοιτάξει το μέλλον, πολιτεύεται με ψευδαισθήσεις και αρκείται δυστυχώς στο λίγο, στο μικρό , στο ξεπερασμένο». Ο κ. Σπυρόπουλος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τον οποίο συμφώνησε να είναι υποψήφιος στην Αρκαδία με το κυβερνών κόμμα. Αναλυτικά η ανάρτηση: «Αγαπητοί Φίλοι, Στο κρίσιμο σταυροδρόμι που βρισκόμαστε η πατρίδα μας πρέπει και μπορεί , περισσότερο από ποτέ να προχωρήσει μπροστά με σταθερά βήματα με αισιοδοξία με αποφασιστικότητα. Με ισχυρή αλλά και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συστρατεύομαι στην προσπάθεια του Πρωθυπουργού για μια Ελλάδα σύγχρονη και ανταγωνιστική. Μια Ελλάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, που θα δίνει προοπτική στους νέους μας και θα παρέχει προστασία στους πιο αδύναμους. Προσωπικά είμαι αποφασισμένος να δώσω τον αγώνα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του τόπου μας , της Αρκαδίας. Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη για την ευκαιρία να είμαι υποψήφιος βουλευτής στις προσεχείς εθνικές εκλογές με την Νέα Δημοκρατία. BEST OF NETWORK 10.02.2023, 12:37 10.02.2023, 12:42 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 17:42 10.02.2023, 17:41 10.02.2023, 15:28

