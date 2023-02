Επίθεση Θεοδωρικάκου σε ΣΥΡΙΖΑ: Είστε φερέφωνα ενός εσμού ψεμάτων και συκοφαντιών Αυτά τα ψέματα και οι αθλιότητες είναι γραμμένα στα υπόγεια της Κουμουνδούρου, ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Μπόκας 10.02.2023, 14:28 Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της Greek Mafia εξαπέλυσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στη Βουλή. Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και μετά από αιχμές που άφησε εναντίον του ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Μάρκου για τους χειρισμούς του υπουργείου στην συγκεκριμένη υπόθεση, ο Υπουργός παρενέβη λέγοντας «Αυτά τα ψέματα και οι αθλιότητες είναι γραμμένα στα υπόγεια της Κουμουνδούρου. Σας έχουμε απαντήσει. Είστε φερέφωνα ενός εσμού ψεμάτων και συκοφαντιών. Έχει πάει στη δικαιοσύνη δεν θα σταματήσω εδώ θα πάω και παραπέρα γι’ αυτή την αθλιότητα». Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως επί ΣΥΡΙΖΑ για έξι μήνες δεν είχε ζητηθεί η άδεια από τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το υλικό των επισυνδέσεων ενώ υπογράμμισε πως ο ίδιος έστειλε όλα τα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων αλλά και τη Δικαιοσύνη. «Κάθε ένας που θα επανέρχεται σε αυτό το θέμα θα πηγαίνει στη δικαιοσύνη. Σε δυο-τρεις μήνες έχουμε εκλογές και το κάνετε γι’ αυτό μήπως πείσετε κανέναν σοβαρό άνθρωπο να σας ψηφίσει» ανέφερε σε άλλο σημείο. Ειδήσεις σήμερα: Έσωσαν έξι μέλη οικογένειας μετά από 102 ώρες στα χαλάσματα του Χατάι – Δείτε βίντεο Ύποπτη μπαγκαζιέρα στην Πανεπιστημίου – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη Ο Μητσοτάκης ζήτησε να επιστραφεί μόνιμα η Ζωφόρος του Παρθενώνα, λένε οι Financial Times Χρήστος Μπόκας 10.02.2023, 14:28 BEST OF NETWORK 10.02.2023, 12:37 10.02.2023, 10:47 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 14:46 10.02.2023, 14:48 10.02.2023, 14:30

