Κυβερνητικές πηγές: Ικανοποίηση από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Μεταναστευτικό «Υιοθετεί βασικές ελληνικές θέσεις», αναφέρουν οι ίδιες πηγές Ικανοποιημένη εμφανίζεται η κυβέρνηση από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Μεταναστευτικό, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές με το πέρας της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο υιοθετεί βασικές ελληνικές θέσεις και η ΕΕ αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Αναγνωρίζει δε την ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την ώρα, που αναφέρεται σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα και χαιρετίζει τις προσπάθειες των χωρών πρώτης γραμμής για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Όπως προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές, το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δηλώνει τη στήριξή του στη FRONTEX και συγκεκριμένα στη βασική αποστολή της, που είναι η στήριξη των κρατών-μελών στην προστασία των εξωτερικών συνόρων, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και την ενίσχυση των επιστροφών. Μάλιστα, καλεί σε άμεση ενεργοποίηση κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των υποδομών ελέγχου των συνόρων, των μέσων επιτήρησης συμπεριλαμβανομένων και των εναέριων. Οι ίδιες πηγές παρατηρούν δε ότι σχετικά με το ζήτημα των επιστροφών το κείμενο συμπερασμάτων υπογραμμίζει τη δυνατότητα επιβολής μέτρων που αφορούν τις βίζες εις βάρος τρίτων χωρών που δεν συνεργάζονται στο ζήτημα των επιστροφών. Εστιάζει δε, στην ανάγκη αποτελεσματικών επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης και τέλος καταδικάζει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού για πολιτικούς σκοπούς. Ειδήσεις σήμερα: Χριστοδουλάκης: Να μην εκθρέψουμε ξανά το αυγό του φιδιού «Ελευθέρας» στα funds να κάνουν πλειστηριασμούς – Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση Μαρία Χατζηστεφανή: Η superwoman του Dragon’s Den BEST OF NETWORK 10.02.2023, 10:17 10.02.2023, 10:47 07.02.2023, 10:57 10.02.2023, 10:01 10.02.2023, 10:03 09.02.2023, 17:00

