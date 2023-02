Κύπρος: O ΔΗΣΥ από κόμμα έγινε «κομματάκια» λόγω Χριστοδουλίδη – Μαυρογιάννη Μέλη της ηγεσίας του κόμματος και ιστορικά στελέχη, τοποθετούνται καθημερινώς δημοσίως, υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη ή του Ανδρέα Μαυρογιάννη Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 10.02.2023, 10:13 Μαλλιά κουβάρια έχει κάνει το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου, τον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ), η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, για ψήφο κατά συνείδηση στον Β’ γύρο των προεδρικών εκλογών, τη Κυριακή. Μέλη της ηγεσίας του κόμματος και ιστορικά στελέχη, τοποθετούνται καθημερινώς δημοσίως, υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη ή του Ανδρέα Μαυρογιάννη, αφήνοντας αιχμές εκατέρωθεν και δημιουργώντας εικόνα διάσπασης. Σήμερα αναμένεται να γίνει πυροσβεστική παρέμβαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίτιμου Προέδρου του ΔΗΣΥ, Νίκου Αναστασιάδη, για να τερματιστεί η εσωκομματική αντιπαράθεση. Καρφί από Μαυρογιάννη Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης άναψε τα αίματα των οπαδών του ΔΗΣΥ, δηλώνοντας πως έχει καθημερινή επικοινωνία, με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά την ήττα του κ. Νεοφύτου τη περασμένη Κυριακή και την αποτυχία του να περάσει στο Β’ γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο κ. Μαυρογιάννης μιλώντας στο ΡΙΚ είπε πως μιλάει καθημερινώς με τον Αβέρωφ Νεοφύτου στο τηλέφωνο και «εγώ εισπράττω αυτή τη φιλική συμπεριφορά την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και εκφράζει την σχέση που έχουμε εδώ και χρόνια. Αυτό με συγκινεί». Μάλιστα ο υποψήφιος που στηρίζεται από το αριστερό ΑΚΕΛ έπλεξε το εγκώμιο του προέδρου του δεξιού ΔΗΣΥ λέγοντας: «Υπήρχε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, όλοι την γνωρίζουμε. Αναμέναμε όλοι ότι σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία θα υπάρξει ένα βρόμικο παιχνίδι και κτυπήματα κάτω από τη μέση. Εγώ το είπα και στον ίδιο (τον Αβέρωφ Νεοφύτου) ότι εξεπλάγην που δεν έγιναν όλα αυτά. Για εμένα η συμπεριφορά του κ. Νεοφύτου στην προεκλογική εκστρατεία βοήθησε αυτό που ονομάζω πολιτικό γίγνεσθαι». Διάψευση από Αβέρωφ Νεοφύτου Η δήλωση του Α. Μαυρογιάννη για καθημερινή επαφή με τον Α. Νεοφύτου πριν από τον Β’ γύρο των εκλογών, εξόργισε πολλά στελέχη του ΔΗΣΥ που έχουν ταχθεί υπέρ του Ν. Χριστοδουλίδη και θεωρούν ατόπημα την συμπεριφορά του Προέδρου του κόμματος τους. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, αναγκάστηκε χθες να εκδώσει ανακοίνωση λέγοντας «κατηγορηματικά ότι η μοναδική επαφή, συνάντηση ή προσωπική επικοινωνία που είχα τόσο με τον κ. Χριστοδουλίδη όσο και με τον κ. Μαυρογιάννη, ήταν την περασμένη Δευτέρα αρχικά για την διευθέτηση και ακολούθως στη συνάντηση μας στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην παρουσία όλης της ανώτατης ηγεσίας του κόμματος και καμία απολύτως άλλη». Παράλληλα διαπιστώνοντας το διχαστικό εσωκομματικό κλίμα ανέφερε πως σέβεται «κάθε τοποθέτηση και κάθε κριτική που γίνεται, από οποιοδήποτε στέλεχος ή μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η ελευθερία και η πολυφωνία ήταν πάντοτε η δύναμη της παράταξής μας. Αυτό οφείλουμε να το αποδεικνύουμε ευλαβικά και στην πράξη. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες και ενώπιον των δύσκολων αποφάσεων που έχουμε ενώπιον μας που αφορούν το ύψιστο, την πορεία δηλαδή του τόπου μας, καλώ όλους να κρατήσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και με γνώμονα την ενότητα της παράταξής μας. Η ιστορική πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν τελειώνει την επόμενη Κυριακή αλλά θα συνεχίσει για πολλές γενιές ακόμα». Πάντως ο Αβέρωφ Νεοφύτου πήρε σαφή θέση υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη, δηλώνοντας στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, πως ο ίδιος δεν θα απέχει από τον δεύτερο γύρο, δεν θα ψηφίσει λευκό και δεν θα ψηφίσει αποστάτη (Νίκο Χριστοδουλίδη). «Αχταρμάς» και «κόκκινος μπαμπούλας» Τα στελέχη του ΔΗΣΥ που τάσσονται υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου, επιχειρούν να πείσουν τους ψηφοφόρους του κόμματος για τους κινδύνους που έχει η «άλλη» επιλογή από αυτή που προτείνουν οι ίδιοι. Αυτοί που υποστηρίζουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, σημειώνουν πως την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη υποστηρίζουν κόμματα που έχουν ετερόκλητες θέσεις για πολλά θέματα και κυρίως στο Κυπριακό. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, πρόκειται για «αχταρμά» που δεν έχει σαφή γραμμή και δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει αφού πρώτα οι επίδοξοι κυβερνητικοί εταίροι θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Υπενθυμίζουν επίσης ότι τα κόμματα που στηρίζουν Χριστοδουλίδη επιχειρούσαν για χρόνια να παρουσιάσουν τη Κύπρο ως άντρο διαφθοράς και τώρα επιλέγουν ως Πρόεδρο ένα από τα μέλη της κυβέρνησης, την οποία χαρακτήριζαν ως τη πλέον διεφθαρμένη. Από την άλλη, τα στελέχη του ΔΗΣΥ που υποστηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, επισημαίνουν ότι με τυχόν εκλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη θα επιστρέψει στην εξουσία το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ, το οποίο έχει αντιευρωπαϊκές θέσεις και απορρίπτει τον δυτικό προσανατολισμό της Κύπρου. Υπενθυμίζουν ότι την πενταετία Δημήτρη Χριστόφια που κυβερνούσε το ΑΚΕΛ, καταστράφηκε η κυπριακή οικονομία και η χώρα μπήκε σε μνημόνιο γιατί χρεοκόπησε. Διχασμός υπουργών Η αντιπαράθεση για τον Β’ γύρο των εκλογών, μοιραία άγγιξε και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Οι υπουργοί εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης και Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνει υπέρβαση και ο δεξιός ΔΗΣΥ να συνεργαστεί με το αριστερό ΑΚΕΛ για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που έχει παρόμοιες θέσεις με τις δικές τους για λύση του Κυπριακού. Από την άλλη οι Υπουργοί Εσωτερικών Νίκος Νουρής και Εργασίας Κυριάκος Κούσιος, ζητούν να στηριχθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος υπήρξε για 10 χρόνια υπουργός στη κυβέρνηση Αναστασιάδη, ώστε να αποκλειστεί η επάνοδος του ΑΚΕΛ στην εξουσία και να διαφυλαχτεί το κυβερνητικό έργο. 