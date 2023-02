Νέο χτύπημα στον όμιλο Adani από την MSCI – «Αιμορραγία» δίχως τέλος για τον Ινδό μεγιστάνα

Το sell off στις μετοχές του ομίλου Adani απέκτησε νέα ορμή την Παρασκευή, καθώς η διαχειρίστρια χρηματιστηριακών δεικτών MSCI περιόρισε τον αριθμό των τεμαχίων, που θεωρεί ελεύθερα διαπραγματεύσιμα για τέσσερις εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για μία κίνηση που ουσιαστικά περιορίζει το βάρος τους στους δείκτες.

Η ναυαρχίδα του ομίλου, Adani Entersprises, έκανε ενδοσυνεδριακά βουτιά έως και 10%. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι Adani Total Gas Ltd., Adani Transmission Ltd. και ACC Ltd. Η ινδική χρηματιστηριακή Nuvama Wealth Management υπολογίζει ότι η απόφαση της MSCI θα έχει ως αποτέλεσμα αθροιστικές εκροές άνω των 400 εκατ. δολαριών από τις μετοχές του ομίλου, καθώς ο περιορισμός του βάρους τους στους δείκτες σημαίνει πρακτικά ότι οι τα παθητικά funds θα πρέπει να μειώσουν την έκθεσή τους σε αυτές. Το sell off πυροδοτεί και η ανκαοίνωση του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας ότι έχει πουλήσει το μερίδιο που είχε σε εταιρείες του ομίλου Adani.

Υπόθεση Αντάνι: Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας είναι απατεώνας ή θύμα;

Να σημειώσουμε ότι η Life Insurance Corporation of India, εκ των βασικών μετόχων του ομίλου, θα εμπλακεί σύντομα και στη διοίκησή του, όπως ανακοινώθηκε. Την ίδια ώρα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας θα πραγματοποιήσει σήμερα ακρόαση δύο προσφυγών δημοσίου συμφέροντος, που συνδέονται με την έκθεση του fund Ηindenburg, στην οποία ουσιαστικά κατηγορείται ο πανίσχυρος ινδικός όμιλος για λογιστική απάτη. Η έκθεση του αμερικανικού fund, που είναι γνωστός short seller (ποντάρει σε πτώση μετοχών), εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου και έκτοτε ο Γκαουτάμ Αντάνι έχει δει την κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του, αλλά και τον προσωπικό του πλούτο να βυθίζονται.

