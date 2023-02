Οικονόμου: Η απόφαση του Αρείου Πάγου επιβεβαιώνει το νόμο που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ Η κυβέρνηση κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτικό φαρισαϊσμό σε ότι αφορά τους πλειστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας «Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, επιβεβαιώνει το νόμο 4354/2015, που ψηφίστηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε τη χώρα και ήταν ο πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας». Αυτό επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφερόμενος στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πλειστηριασμούς από τα funds και τη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση να αναστείλει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ως τις εκλογές. Στη δήλωσή του ο κ. Οικονόμου σημείωσε επίσης: «Για αυτό στο λήμμα «πολιτικός φαρισαϊσμός» θα έπρεπε να εμφανίζεται η εικόνα του κ. Τσίπρα, του ανθρώπου που έταζε θησαυρούς και παρέδωσε άνθρακες. Όχι μόνο για αυτό, αλλά και για πολλά ακόμη. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 30.000 πλειστηριασμοί, εισήχθησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί προς διευκόλυνση των δανειστών, νομοθετήθηκε η πώληση των δανείων σε funds δίχως προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη, κατέστη ιδιώνυμο το αδίκημα παρεμπόδισης πλειστηριασμού και καταργήθηκε οριζόντια (Φεβρουάριος 2019) η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η «διαχείριση» του προβλήματος των κόκκινων δανείων από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτόξευσε τα κόκκινα δάνεια (σε ποσοστό περίπου στο 43,5% του συνόλου των δανείων), και άφησε τους δανειολήπτες επί ξύλου κρεμάμενους, αφού πρώτα τους δημιούργησε την αίσθηση της πλήρους απαλλαγής από τα χρέη τους. Αντίθετα, η Κυβέρνησή μας έχει θεσπίσει δυνατότητες προστασίας και αναστολής πλειστηριασμών για την προστασία της ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ευάλωτων οφειλετών. Βασικοί πυλώνες των δυνατοτήτων αυτών είναι η κρατική επιδότηση των δόσεων των ευάλωτων δανειοληπτών, η αναστολή μέτρων των πιστωτών για όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα και, φυσικά, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Μέσω του μηχανισμού αυτού έχουν ήδη ρυθμιστεί οφειλές ύψους 1,08 δις για πάνω από 3300 νοικοκυριά, ενώ τράπεζες και διαχειριστές απαιτήσεων έχουν πραγματοποιήσει διμερείς ρυθμίσεις συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ για μη-εξυπηρετούμενα δάνεια πάνω από 590.000 δανειοληπτών. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει με συνέπεια, μεθοδικότητα και κοινωνική ευαισθησία το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Ό,τι κι αν προσπαθεί σήμερα να πει ο κ. Τσίπρας, δεν μπορεί να ξαναξεγελάσει τους πολίτες». Ειδήσεις σήμερα: Έσωσαν έξι μέλη οικογένειας μετά από 102 ώρες στα χαλάσματα του Χατάι – Δείτε βίντεο Ύποπτη μπαγκαζιέρα στην Πανεπιστημίου – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη Ο Μητσοτάκης ζήτησε να επιστραφεί μόνιμα η Ζωφόρος του Παρθενώνα, λένε οι Financial Times BEST OF NETWORK 10.02.2023, 17:51 10.02.2023, 07:10 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 17:42 10.02.2023, 17:41 10.02.2023, 15:28

