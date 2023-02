Σακελλαροπούλου σε Πατριάρχη Αντιοχείας: Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους δοκιμαζόμενους από τον σεισμό συνανθρώπους μας Από πλευράς του, ο Πατριάρχης Αντιοχείας ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αλληλεγγύη και την ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στις πληγείσες περιοχές Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄ και του εξέφρασε τη συμπαράσταση της Ελλάδας για τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Τουρκίας και της Βόρειας Συρίας, οι οποίες υπάγονται εκκλησιαστικώς στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου. Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι η χώρα μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τους δοκιμαζόμενους από τον σεισμό συνανθρώπους μας. Από πλευράς του, ο Πατριάρχης Αντιοχείας ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αλληλεγγύη και την ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στις πληγείσες περιοχές. BEST OF NETWORK 10.02.2023, 12:37 10.02.2023, 10:47 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 14:46 10.02.2023, 14:48 10.02.2023, 14:30

