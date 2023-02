Σεισμός στην Τουρκία: Η βιβλική καταστροφή μέσα από χάρτη της NASA

Ένα κατεστραμμένο τοπίο και εικόνες που θυμίζουν βιβλική καταστροφή από το διπλό φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου, 7,8 και 7,5 Ρίχτερ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, αποκαλύπτει χάρτης της NASA.

Επιστήμονες διαφόρων διαστημικών υπηρεσιών ανά την υφήλιο άρχισαν να αναλύουν τα δορυφορικά δεδομένα.

«Ήταν πολύ μεγάλοι και ισχυροί σεισμοί, που έφθασαν μέχρι την επιφάνεια μέσα από μια μακρά σειρά ρηγμάτων. Κι αυτό προκάλεσε εξαιρετικά ισχυρές δονήσεις σε μια πολή μεγάλη περιοχή, που έπληξαν πολλές πυκνοκατοικημένες πόλεις και κωμοπόλεις. Το μήκος των ρηγμάτων και η ένταση του σεισμού ήταν παρόμοια με εκείνη του 1906 που ισοπέδωσε το Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε ο Έρικ Φίλντινγκ, γεωφυσικός στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA.

NASA and other agencies are using satellites to map damage caused by the 7.8 and 7.5 earthquakes in southern Türkiye and western Syria on Feb. 6. https://t.co/C7jWcow5Gn — NASA Earth (@NASAEarth) February 10, 2023

Στον χάρτη της NASA με τις καταστροφές διακρίνονται τμήματα των πόλεων Τούρκογλου, Καχραμανμαράς και Νουρνταγί. Τα σκούρα κόκκινα πίξελ αντιπροσωπεύουν περιοχές, στις οποίες έχουν υποστεί πιθανώς σοβαρές ζημιές κτίρια, σπίτια και υποδομές ή έχουν γίνει αλλαγές στο τοπίο, ενώ οι πορτοκαλί και κίτρινες περιοχές έχουν υποστεί μέτριες ή μερικές ζημιές. Κάθε πίξελ στη φωτογραφία έχει διάμετρο περίπου 30 μέτρων.

(1/2) Preliminary displacement maps from Sentinel-1 A014 acquired between Jan 28 and Feb 09, 2023. Below is the line-of-sight displacement map, *re-wrapped to 20 cm/cycle*, for visualization purposes. pic.twitter.com/Ie067RXWia — Advanced Rapid Imaging & Analysis (ARIA) (@aria_hazards) February 10, 2023

A complete view of the 300km rupture from the #ESA #Sentinel1 satellite. pic.twitter.com/cSly6GvlTT — Xiaohua Xu (@XiaohuaXu1) February 10, 2023

Ο χάρτης προέρχεται από δεδομένα που συνέλεξε στις 8 Φεβρουαρίου το PALSAR-2 του προηγμένου δορυφόρου παρατήρησης ALOS-2 (Advanced Land Observing Satellite-2) .Ο δορυφόρος αυτός φέρει ένα ραντάρ συνθετικού ανοίγματος, έναν αισθητήρα που στέλνει παλμούς μικροκυμάτων προς την επιφάνεια της Γης και «ακούει» τις αντανακλάσεις αυτών των κυμάτων για να χαρτογραφήσει το τοπίο, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων.

Ειδήσεις σήμερα:



Μετά τα €494 ο Ερντογάν τάζει ενοίκιο στους σεισμόπληκτους για ένα χρόνο



Υποψήφιοι με τη ΝΔ τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ Ελευθερία Φτακλάκη και Απόστολος Σπυρόπουλος



Έλληνας εθελοντής: Εντοπίσαμε νεκρή μία οικογένεια με επτά μέλη, λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες