Συνάντηση Παναγιωτόπουλου – Φλώρου με Αμερικανούς βουλευτές: Επί τάπητος ελληνοτουρκικά και εξοπλισμοί Ο ΥΕΘΑ ανέλυσε τις δυνατότητες, το συγκριτικό πλεονέκτημα και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ελληνική αμυντική βιομηχανία Οι εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία και η αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, με οκταμελή διακομματική αντιπροσωπεία Αμερικανών βουλευτών, με επικεφαλής τον πρόεδρο της επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Ρότζερς, στις εγκαταστάσεις του κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στη Σούδα της Κρήτης. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζωρτζ Τσούνης. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, κατά τη συνάντηση : – Ανεδείχθη η σημασία της στρατηγικής αμυντικής εταιρικής σχέσης Ελλάδος – ΗΠΑ, και της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας (MDCA) καθώς και των δύο πρωτοκόλλων τροποποίησής της (2019 και 2021), για την ενίσχυση της άμυνας και ασφάλειας των δύο χωρών και της σταθερότητος στην ευρύτερη περιοχή, – Τονίσθηκε ο ρόλος της Ελλάδος ως ισχυρού, σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου και η γεωπολιτική αξία της Σούδας και της Αλεξανδρουπόλεως. Επισημάνθηκε δε, στο πλαίσιο αυτό, η σημασία των επενδύσεων για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και υποδομών τους. Περαιτέρω ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία υλοποιήσεως αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων Ελλάδος-Η.Π.Α, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, το συγκριτικό πλεονέκτημα και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Όσον αφορά στις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίσθηκε η ανάγκη συνέχισης της παροχής αμυντικής και ανθρωπιστικής βοήθειας για αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής, αλλά και προάσπισης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητος της χώρας. Τέλος, αναφερόμενος στην κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε την σημασία αποφυγής αποσταθεροποιητικών, παραβατικών και αναθεωρητικών συμπεριφορών που αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και την αρχή της καλής γειτονίας. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Παρουσιάστρια καναλιού επιτέθηκε στον Ερντογάν και στη συνέχεια παραιτήθηκε Μπερτ Μπάκαρα: «Playboy του δυτικού κόσμου» με τέσσερις γάμους και αμέτρητες ερωμένες Κορυδαλλός: Γηροκομείο-κολαστήριο – Εξαθλιωμένοι ηλικιωμένοι με ψώρα και αφυδάτωση

