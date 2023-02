Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης να αναστείλει άμεσα με ΠΝΠ πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ως τις εκλογές «Ο πρώτος νόμος της προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών», υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «Η ελληνική κοινωνία απειλείται από ένα γενικευμένο κύμα εκατοντάδων χιλιάδων πλειστηριασμών εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε on camera δήλωσή του. «Με την κατάργηση κάθε προστασίας της πρώτης κατοικίας, με τον πτωχευτικό νόμο, με τον αποτυχημένο εξωδικαστικό και το σχέδιο «Ηρακλής», η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια οριακή συνθήκη για χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει: «καλώ τον κ. Μητσοτάκη άμεσα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να αναστείλει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές». Υπογραμμίζει, τέλος, ότι «η πρώτη νομοθετική πράξη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών για όλους τους πολίτες». Ακολουθεί η πλήρης δήλωση: «Η ελληνική κοινωνία απειλείται από ένα γενικευμένο κύμα εκατοντάδων χιλιάδων πλειστηριασμών εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με την κατάργηση κάθε προστασίας της πρώτης κατοικίας, με τον πτωχευτικό νόμο, με τον αποτυχημένο εξωδικαστικό και το σχέδιο «Ηρακλής», η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια οριακή συνθήκη για χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ως φαίνεται, αίρει ακόμα και την ελάχιστη δυνατότητα προστασίας των δανειοληπτών να ανακόπτουν πλειστηριασμούς που διενεργούνται από servicers. Την ίδια ώρα, με την έκρηξη των επιτοκίων, ακόμα και οι μέχρι σήμερα ενήμεροι δανειολήπτες, κινδυνεύουν άμεσα με πλειστηριασμούς. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο με στόχο τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει ποτέ συμβεί από τα λαϊκά και μεσαία στρώματα, προς τα funds του εξωτερικού και τις τράπεζες. Αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Καλώ τον κ. Μητσοτάκη άμεσα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να αναστείλει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές. Και δεσμεύομαι ότι η πρώτη νομοθετική πράξη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών για όλους τους πολίτες». Ειδήσεις σήμερα: Έσωσαν έξι μέλη οικογένειας μετά από 102 ώρες στα χαλάσματα του Χατάι – Δείτε βίντεο Ύποπτη μπαγκαζιέρα στην Πανεπιστημίου – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη Ο Μητσοτάκης ζήτησε να επιστραφεί μόνιμα η Ζωφόρος του Παρθενώνα, λένε οι Financial Times BEST OF NETWORK 10.02.2023, 10:47 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 14:46 10.02.2023, 14:48 10.02.2023, 15:28 10.02.2023, 12:05

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )