Χριστοδουλάκης: Να μην εκθρέψουμε ξανά το αυγό του φιδιού «Δε γίνεται παρακλάδια καταδικασμένων, εγκληματικών οργανώσεων, υπό άλλο μανδύα να κατέρχονται στις εκλογές», τόνισε ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ «Όταν η ιστορία σε καλεί να πάρεις θέση, οφείλεις αυτή η θέση να είναι καθαρή», τόνισε μιλώντας στο ONE, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική Μανώλης Χριστοδουλάκης, και συνέχισε λέγοντας πως «δε γίνεται παρακλάδια καταδικασμένων, εγκληματικών οργανώσεων, υπό άλλο μανδύα να κατέρχονται στις εκλογές». Για την τροπολογία που βάζει «φρένο» στο κόμμα του Κασιδιάρη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης υπεραμύνθηκε της θέσης του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι παρά τις ασάφειες της τροπολογίας, το ΠΑΣΟΚ όφειλε να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να την υπερψηφίσει, ως το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει για να προστατέψει τη δημοκρατία στη χώρα μας. «Δε συντασσόμαστε με τη Ν.Δ. αλλά με τη Δημοκρατία, καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικά ο φορέας της δημοκρατικής παράταξης». Επιπλέον έψεξε την κυβέρνηση για τη χρονική στιγμή που έφερε τη συγκεκριμένη ρύθμιση και υπενθύμισε όλες τις σχετικές ενέργειες του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια για την πάταξη της Χρυσής Αυγής. «Από το 2013 και μετά δεν παίξαμε ποτέ με το φαινόμενο ακροδεξιά – νεοναζί – Χρυσή Αυγή. Δε μιλήσαμε ποτέ για δυνητικά σοβαρή Χρυσή Αυγή, ούτε για ευπρόσδεκτες ψήφους. Τον Οκτώβριο του 2020, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ήταν το πρώτο κόμμα που έφερε τροπολογία για τα κωλύματα εκλογιμότητας καταδικασμένων σε εγκληματική οργάνωση προσώπων». Κλείνοντας την τοποθέτηση του στο συγκεκριμένο θέμα, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε την υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχα φαινόμενα. «Είναι σημαντικό το πώς συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο. Όχι με λογικές ακραίας πόλωσης, κενής συνθηματολογίας και όρους απολίτικους, χωρίς πολιτικά επιχειρήματα. Αντίθετα οφείλουμε όλοι να μιλάμε με θέσεις, προτάσεις, αξιοπιστία και ευθύνη για να μην ξαναδώσουμε άλλοθι σε αντισυστημικές φωνές που υποθάλπτουν ακραίες, εγκληματικές φωνές». Στην ερώτηση για τη στόχευση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ είπε πως «Η εικόνα που έχω και με την άμεση επαφή με τον κόσμο, είναι πως οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψάχνουν μια σοβαρή πολιτική διέξοδο». Στις αιτιάσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Τσίπρα, ότι τα μνημόνια τα έφερε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χριστοδουλάκης υπερθεμάτισε τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2009-2011 και στην ανάγκη του μνημονίου ώστε να αποφύγουμε την άτακτη χρεοκοπία και αντιπαρέβαλλε τη σοβαρή στάση του ΠΑΣΟΚ με τις στάσεις και της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ που έστηναν κρεμάλες στο Σύνταγμα. «Κάποιοι έχτισαν πολιτικές καριέρες πάνω στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Πρώτα η Ν.Δ. με τα Ζάππεια και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πλατείες». Υπενθύμισε δε, το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και την «περήφανη» διαπραγμάτευση του κ. Τσίπρα που χρέωσε τον ελληνικό λαό επιπλέον 60 δισ ευρώ. Αναφορικά με την αναδιανομή των φόρων και τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, ο κ. Χριστοδουλάκης τόνισε την αύξηση του αφορολόγητου ορίου των γονικών παροχών για περιουσίες έως 800.000 ευρώ, πολιτική που στοχεύει στους έχοντες. Στις αιτιάσεις δε, του κ. Χατζή ότι η διακυβέρνηση του 2004 οδήγησε σε οικονομική λεηλασία, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε θυμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που νομοθέτησε με τέτοιο τρόπο ώστε όσοι καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα να βρεθούν στη φυλακή. Το ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε και η δικαιοσύνη έστειλε στη φυλακή όσους ήταν υπεύθυνοι. Και για αυτό το λόγο είμαι πολύ περήφανος για την παράταξη στην οποία ανήκω. Διότι άλλαξε την πορεία της χώρας προς το καλύτερο». Τέλος για την πολιτική ατζέντα του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές, ο κ. Χριστοδουλάκης μίλησε για την ανάγκη βελτίωσης της ζωής συνολικά των πολιτών, αλλά κυρίως των ασθενέστερων συμπολιτών μας. Τόνισε την ανάγκη της μείωσης των έμμεσων φόρων, οι οποίοι είναι κοινωνικά άδικοι, ιδίως ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης και ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. «Επιπλέον, δεν γίνεται να παραμένει αρρύθμιστη, μετά από τόσους μήνες η αγορά ενέργειας. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δε γίνεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης να είναι τέτοια, ώστε να επιστρέφει χρήματα στους πολίτες με όρους επιδοματικής εξάρτησης και να τους μετατρέπει σε επαίτες και ομήρους για προεκλογικά οφέλη». Αναφορικά με την αύξηση του κατωτάτου μισθού, ο κ. Χριστοδουλάκης συμφώνησε με την αναγκαιότητα του μέτρου, υπενθύμισε όμως το πόσο καθυστέρησε το μέτρο αυτό, με αποτέλεσμα να θιχτούν ακόμη περισσότερο τα λαϊκά νοικοκυριά. «Είναι αναγκαίο, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού να επανέλθει στο διάλογο των κοινωνικών εταίρων». Κλείνοντας, υπενθύμισε όλα τα ζητήματα που δεν αφορούν στην αντιμετώπιση κάποιας μορφής κρίσης, αλλά στις καθαρές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, όπως η απαξίωση του ΕΣΥ, η επιλογές στη δημόσια ασφάλιση που δεν διορθώνουν τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, ο υπερσυγκεντρωτισμός στη δημόσια διοίκηση και μια σειρά αντίστοιχων θεμάτων με συγκεκριμένο πρόσημο και κατεύθυνση. 