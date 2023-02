Χριστοδουλίδης πριν τον Β’ γύρο εκλογών στην Κύπρο: «Υπεράνω όλων είναι η πατρίδα» «Είμαι έτοιμος να αναλάβω διακυβέρνηση της Κύπρου με τη στήριξη δυνάμεων από τη δεξιά ως την αριστερά», τόνισε ο υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Μανώλης Καλατζής 10.02.2023, 12:11 Ο υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τέως υπουργός εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ολοκλήρωση της προεκλογικής εκστρατείας σήμερα ενόψει του Β’ γύρου των εκλογών της Κυριακής, σε μήνυμα του καλέι τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και να στηρίξουν την υποψηφιότητα του. Αναφέρει μεταξύ άλλων: «Την Κυριακή θα κερδίσουμε τις εκλογές επειδή οι πολίτες θέλουν τη μετάβαση σε μια νέα πολιτική εποχή, με ασφάλεια και σταθερότητα, με ελπίδα και προοπτική. Η Κύπρος δεν γυρίζει πίσω. Οι πολίτες θέλουν μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής αποδοχής, με ικανούς και άξιους συμπολίτες μας, θέλουν συνένωση δυνάμεων και δεν θα επιτρέψουν να επιστρέψουμε σε πολιτικά και οικονομικά αδιέξοδα, σε πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα μας πίσω». Σημειώνει ακόμα: «Είμαι αποφασισμένος να σχηματίσω μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής αποδοχής με ικανούς ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Η εθνική ενότητα είναι μια ιστορική αναγκαιότητα που ΔΕΝ μπορεί να παρεμποδιστεί από καμιά μικροπολιτική σκοπιμότητα, και αυτό ακριβώς είναι που αντιλήφθηκαν όλοι από την δεξιά μέχρι την αριστερά και συνενώνονται, ακριβώς γιατί υπεράνω όλων είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ». Ειδήσεις σήμερα:Ύποπτη μπαγκαζιέρα έξω από την Αθηναϊκή λέσχη – Θα γίνει ελεγχόμενη έκρηξη Δυσοίωνη πρόβλεψη σεισμολόγων – «Πιθανός ισχυρότατος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη τις επόμενες δεκαετίες»Χάος σε αεροσκάφος της Qatar Airways που έχασε απότομα ύψος – «Αυτό ήταν… θα συντριβούμε» Μανώλης Καλατζής 10.02.2023, 12:11 BEST OF NETWORK 10.02.2023, 12:05 10.02.2023, 10:47 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 10:01 10.02.2023, 10:03 10.02.2023, 10:35

