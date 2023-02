L’Oréal: Αύξηση 18,5% στις πωλήσεις το 2022 – Υπεραπόδοση σε όλα τα τμήματα

Στα 38,26 δισ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις για τη L’OREAL το 2022 αυξημένες κατά +18,5% βάσει των συνολικών στοιχείων, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματά η L’OREAL, η εταιρεία κατέγραψε:

Ενίσχυση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης στην αγορά ομορφιάς.

Καλά ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ όγκου και αξίας. Το 28% των πωλήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ισχυρή βελτίωση στο λειτουργικό περιθώριο: 19,5% (+40 μονάδες βάσης) – λειτουργικά κέρδη: 7.456,9 εκατ. ευρώ.

Κέρδη ανά μετοχή: 11,26 ευρώ, αυξημένα κατά +27,6%.

Μέρισμα: 6,00 ευρώ.

Τρίτο πρόγραμμα ιδιοκτησίας μετοχών στους εργαζόμενους τέθηκε σε ισχύ με επιτυχία σε περισσότερες από 60 χώρες.

L’Oréal For Youth: 25.000 ευκαιρίες εργασίας ετησίως για άτομα κάτω των 30 ετών.

L’Oréal Fund for Women: ήδη έχουν διατεθεί 30,8 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη άνω των 1,2 εκατομμυρίων γυναικών σε ευάλωτη κατάσταση σε όλο τον κόσμο.

Πρόγραμμα Solidarity Sourcing με ωφελούμενους 85.000 εργαζόμενους από κοινότητες που υφίστανται διακρίσεις.

Ηγέτης βιωσιμότητας: η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει λάβει βαθμολογία “AAA” από το CDP για επτά συναπτά έτη, και πλατινένιο μετάλλιο από την EcoVadis, που κατέταξε τη L’Oréal στο κορυφαίο 1% των καλύτερων εταιρειών διεθνώς όσον αφορά περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις.

Ονομάστηκε για 13η χρονιά ως μια από τις πιο ηθικές εταιρείες στον κόσμο από την Ethisphere.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Nicolas Hieronimus, Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oréal, δήλωσε: “Φέτος, πετύχαμε μια αξιοσημείωτη απόδοση χάρη στην ηγετική μας θέση στην καινοτομία, τις ιδιαίτερα επιθυμητές μάρκες μας, τη λειτουργική μας ευκινησία και την τεράστια αφοσίωση των ομάδων μας. H συγκρίσιμη ανάπτυξη έναντι του 2019 σημείωσε επιτάχυνση σε κάθε τρίμηνο φτάνοντας στο +23% για ολόκληρο το έτος.

Η ισόρροπη ανάπτυξή μας σε Τμήματα και Περιφέρειες καταδεικνύει και πάλι τη συνάφεια του πολυδιάστατου μοντέλου μας: στρατηγικά συγκεντρωτικό και επιχειρησιακά αποκεντρωμένο με ισχυρή επιχειρηματική νοοτροπία, αυτό το μοντέλο ταιριάζει ιδανικά στο τρέχον περιβάλλον.

Αναδυθήκαμε πιο δυνατοί από το 2022 και ενισχύσαμε τη θέση μας ως η κορυφαία εταιρεία ομορφιάς στον κόσμο. Αυτά τα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας μάς επιτρέπουν να υποστηρίζουμε με συνέπεια τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις, σύμφωνα με τη διπλή μας φιλοδοξία για οικονομική και εταιρική απόδοση. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες αβεβαιότητες, εμείς παραμείνουμε φιλόδοξοι για το μέλλον, αισιόδοξοι για τις προοπτικές της αγοράς ομορφιάς και σίγουροι για την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να έχουμε καλύτερες αποδόσεις από την αγορά και να επιτύχουμε το 2023 άλλη μια χρονιά αύξησης των πωλήσεων και των κερδών”.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2022

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 38,26 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένες κατά +18,5% βάσει των συνολικών στοιχείων

Σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρίσιμο περσινό διάστημα, βάσει συγκρίσιμων ενοποιημένων στοιχείων με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, η αύξηση στις πωλήσεις του ομίλου L’Oréal ήταν +10,9%.

Τα καθαρά αποτελέσματα των μεταβολών των ενοποιημένων στοιχείων ήταν +0,4%.

Στο τέλος του 2022, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν αντίκτυπο +7,2%.

Σύνοψη ανά Λειτουργικό Κλάδο – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο Κλάδος Επαγγελματικών Προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, +10,1% σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρίσιμο περσινό διάστημα και +18,3% βάσει των συνολικών στοιχείων.

Ο Κλάδος ενίσχυσε τη θέση του στην αγορά επαγγελματικής ομορφιάς, διατηρώντας τη δυναμική ανάπτυξής του σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες, με εξαιρετικές επιδόσεις στην ηπειρωτική Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Συνέχισε να αποδίδει σε όλα τα κανάλια διανομής – σε σαλόνια, στο δίκτυο της SalonCentric στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ηλεκτρονικό εμπόριο – επιβεβαιώνοντας και πάλι την επιτυχία της παν-καναλικής στρατηγικής του.

Η ανάπτυξη στην υψηλής ποιότητας αγορά περιποίησης μαλλιών οδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση της Kérastase, της οποίας οι πωλήσεις ξεπέρασαν για πρώτη φορά το συμβολικό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, και της Série Expert της L’Oréal Professionnel, με την επιτυχία της καινοτομίας Metal Detox. Ο Κλάδος πέτυχε επίσης ανάπτυξη στις βαφές μαλλιών, με τις εμβληματικές γραμμές Shades EQ της Redken και Inoa της L’Oréal Professionnel.

Ως ηγέτης της αγοράς, ο Κλάδος συνέχισε να εμπλέκει όλους τους συνεργαζόμενους κομμωτές του στη βιώσιμη μετάβαση με την παρουσίαση του προγράμματος “Hairstylists for the Future”.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ο Κλάδος Προϊόντων Ευρείας Διανομής σημείωσε την καλύτερη ανάπτυξή του τα τελευταία 20 χρόνια: +8,3% σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρίσιμο περσινό διάστημα και +14,6% βάσει των συνολικών στοιχείων.

Η ανάπτυξη του Κλάδου καθοδηγήθηκε από την καινοτομία και τη χρηστή αξιοποίηση, χωρίς να θυσιάζεται ο όγκος. Όλες οι μεγάλες μάρκες ξεπέρασαν τις επιδόσεις της αγοράς, χάρη σε επιτυχημένες πρωτοβουλίες στις διάφορες κατηγορίες.

Ο κλάδος πέτυχε σταθερή ανάπτυξη στην περιποίηση μαλλιών, με την Elvive Hyaluron Plump να επιβεβαιώνει την παγκόσμια επιτυχία της. Το μακιγιάζ ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία του Κλάδου, με επιτυχημένες εκδόσεις συμπεριλαμβανομένου του Superstay Vinyl Ink της Maybelline New York – το πρώτο μακράς διάρκειας, γυαλιστερό, υγρό κραγιόν – καθώς και το Bare With Me concealer και ψεύτικες βλεφαρίδες Jumbo της NYX Professional Makeup. Στην περιποίηση της επιδερμίδας, η Garnier είχε την κορυφαία συνεισφορά στην ανάπτυξη του κλάδου, με τον ορό Brightening με βιταμίνη C που ξεχωρίζει.

Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη είδαν πολύ δυνατές αποδόσεις. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε σημαντικά στη Λατινική Αμερική και τη SAPMENA-SSA, με αξιοσημείωτες επιδόσεις σε χώρες υψηλού δυναμικού όπως το Μεξικό, η Ινδία και η Βραζιλία. Αυτό αντιστάθμισε υπέρ του δέοντος τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς στην Κίνα, όπου ο Κλάδος επιτάχυνε τα κέρδη του μεριδίου αγοράς του το τέταρτο τρίμηνο.

L’ORÉAL LUXE

Η L’Oréal Luxe κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, στο +10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρίσιμο περσινό διάστημα και +18,6% βάσει των συνολικών στοιχείων, ξεπερνώντας μια παγκόσμια αγορά ομορφιάς πολυτελείας που αποδείχθηκε δυναμική και φέτος.

Η L’Oréal Luxe ενίσχυσε την ηγετική της θέση στα αρώματα, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία στην επιλεκτική αγορά. Αυτή η απόδοση οδηγήθηκε από παγκόσμια μπεστ σέλερ, όπως το Libre του Yves Saint Laurent, το La Vie Est Belle από τη Lancôme και Acqua di Gio by Armani, καθώς και λανσαρίσματα που είχαν εντυπωσιακό ξεκίνημα, συμπεριλαμβανομένου του Prada Paradoxe. Στον τομέα της περιποίησης δέρματος, ο Κλάδος αναπτύχθηκε τρεις φορές πιο γρήγορα από την αγορά, ωθούμενος από τον υπερ-premium τομέα, με θεαματική απόδοση από την Helena Rubinstein, καινοτομίες αιχμής όπως ο τριπλός ορός Rénergie H.C.F της Lancôme και την επιτυχία των πρόσφατων εξαγορών, συμπεριλαμβανομένης της ιαπωνικής επωνυμίας Takami. Ο Κλάδος μεγάλωσε και στο μακιγιάζ, χάρη στις πρωτοβουλίες του Yves Saint Laurent και του Urban Decay.

Σε ένα άστατο περιβάλλον, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του έτους με τη δραστική επιβράδυνση στην κινεζική αγορά, ο Κλάδος επιβεβαίωσε τη δύναμη του γεωγραφικού του αποτυπώματος που του επέτρεψε να ενισχύσει το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς του από το 2019. Ο Κλάδος αναπτύχθηκε παράλληλα με την αγορά στην Ευρώπη και αύξησε σημαντικά τη θέση του στη Βόρεια Ασία.

ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ -ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο Κλάδος Δερμοκαλλυντικών έκλεισε τη χρονιά με εξαιρετική ανάπτυξη, στο +21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρίσιμο περσινό διάστημα και +30,6% βάσει των συνολικών στοιχείων.

Ενισχύοντας την ηγετική του θέση στις ιατρικές συνταγές, ο Κλάδος ενίσχυσε το μοντέλο του που βασίζεται σε συστάσεις και αναπτύχθηκε δύο φορές πιο γρήγορα από την αγορά δερμοκαλλυντικών. Ο Κλάδος κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη σε όλες τις Ζώνες, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στη Βόρεια Αμερική, στην περιοχή SAPMENA–SSA και την ηπειρωτική Κίνα. Η La Roche-Posay και η CeraVe συνέβαλαν εξίσου στην ανάπτυξη του Τμήματος. Η La RochePosay, η μεγαλύτερη επωνυμία του τμήματος, διατήρησε την εξαιρετική της δυναμική, καθοδηγούμενη από τους κύριους πυλώνες της Cicaplast και Effaclar, και από την επιτυχία της πρωτοποριακής καινοτομίας UVMune 400 στην αντηλιακή προστασία.

Η CeraVe συνέχισε να επεκτείνεται διεθνώς, επιτυγχάνοντας θεαματική ανάπτυξη τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Vichy διατήρησε την ισχυρή της δυναμική χάρη στο Dercos και το franchise Capital Soleil UV τόσο στην εποχιακή όσο και στην καθημερινή αντηλιακή προστασία. Στο αισθητικό μέτωπο, η SkinCeuticals κατέγραψε διψήφιο αριθμό ανάπτυξη, που τροφοδοτείται από την εξαιρετική απόδοση της αντιρυτιδικής κρέμας A.G.E Interrupter. Η νεοαποκτηθείσα επωνυμία Skinbetter Science, που ενσωματώθηκε στο τμήμα το τέταρτο τρίμηνο, έδειξε πολλά υποσχόμενες δυνατότητες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/10/22 ΕΩΣ 31/12/22 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝOΛΟΓΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Τον Ιανουάριο, η L’Oréal αποκάλυψε δύο νέες τεχνολογίες ομορφιάς που βραβεύτηκαν με το CES® 2023 Innovation Award: HAPTA, η πρώτη φορητή συσκευή εφαρμογής μακιγιάζ χειρός στον κόσμο, σχεδιασμένη για χρήστες με περιορισμένη κινητικότητα χεριών ή βραχιόνων. Kαι η L’Oréal Brow Magic, η πρώτη ηλεκτρονική εφαρμογή μακιγιάζ φρυδιών στο σπίτι. Η L’Oréal Brow Magic είναι ο καρπός πολλών ετών συνεργασίας με τη startup μικρο εκτυπώσεων Prinker Korea Inc, στην οποία το ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development) πραγματοποίησε μια μειοψηφική επένδυση.

Τον Νοέμβριο, η L’Oréal Colorsonic επιλέχθηκε ως μία από τις καλύτερες εφευρέσεις του περιοδικού Time για το 2022, στην κατηγορία Beauty Tech. Η ελαφριά, φορητή συσκευή χρησιμοποιεί μια καινοτόμο διαδικασία χωρίς προβλήματα που ανακατεύει το χρώμα των μαλλιών και το εφαρμόζει ομοιόμορφα, παρέχοντας σταθερά αποτελέσματα βαφής για τους καταναλωτές στο σπίτι.

Τον Ιανουάριο, η NYX Professional Makeup ανακοίνωσε την GORJS, την πρώτη αποκεντρωμένη αυτόνομη οργάνωση ομορφιάς στον κόσμο (“DAO”) που επικεντρώνεται στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινότητας 3D καλλιτεχνών.

Για να προωθήσει την αυθεντικότητα, τη συμπερίληψη και τη δημιουργικότητα για αυτοέκφραση στο metaverse, η L’Oréal παρουσίασε το virtual beauty looks τον Νοέμβριο μέσω της πρώτης συνεργασίας ομορφιάς πολλαπλών επωνυμιών με την κορυφαία πλατφόρμα avatar για πολλαπλά παιχνίδια Ready Player Me. Η Maybelline New York και η L’Oréal Professionnel παρέχουν αποκλειστικό μακιγιάζ και στυλ μαλλιών για δημιουργία avatar, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από 4.000 πλατφόρμες και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο.

Τον Ιανουάριο, το ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development) πραγματοποίησε μια μειοψηφική επένδυση στη νεοφυή εταιρεία Digital Village με έδρα τις ΗΠΑ, μια πλατφόρμα metaverse-as-a-service και NFT αγορά για επωνυμίες, δημιουργούς και κοινότητες.

Η L’Oréal και η γαλλική Biotech Microphyt ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία. Τον Νοέμβριο, το ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development) απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στο Microphyt. Η συνεργασία αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο απόδειξης της στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας της L’Oréal προς τις Πράσινες Επιστήμες μέσω της επένδυσης σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η L’Oréal είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει λάβει βαθμολογία “ΑΑΑ” από το CDP επί επτά συναπτά έτη, για την ηγετική της θέση στην εταιρική διαφάνεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, μέσω της δέσμευσής της να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και να αναλάβει δράση για την προστασία των δασών και την ασφάλεια νερού.

Τον Δεκέμβριο, όλες οι εγκαταστάσεις της L’Oréal Brazil απέκτησαν “ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα”7 (κεντρικά γραφεία, κέντρο έρευνας και καινοτομίας, εργοστάσιο και κέντρο διανομής), τρία χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα για τους στόχους της L’Oréal για το μέλλον.

Για 6η συνεχή χρονιά, η L’Oréal αναγνωρίστηκε από το - Gender-Equality Index (GEI) για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ισότητας. Η L’Oréal είναι μία από τις 484 εταιρείες σε 45 χώρες και περιοχές που θα είναι μέρος του Δείκτη 2023.

Τον Νοέμβριο, η L’Oréal αναγνωρίστηκε και πάλι ως κορυφαίος εργοδότης, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των αγαπημένων εταιρειών φοιτητών διοίκησης επιχειρήσεων της Universum, καθιστώντας τον Όμιλο την υπ’ αριθμόν ένα ευρωπαϊκή εταιρεία.

Τον Δεκέμβριο, η L’Oréal έλαβε το κορυφαίο βραβείο για τις καλύτερες σχέσεις με τους μετόχους στο χρηματιστηριακό δείκτη CAC 40 από το περιοδικό Le Revenu, το οποίο κατατάσσει τις εισηγμένες εταιρείες με βάση την ποιότητα της σχέσης τους με μεμονωμένους επενδυτές.

Καθαρό κέρδος

Ενοποιημένες καταστάσεις κερδών και ζημιών: από το λειτουργικό κέρδος στο καθαρό κέρδος εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων.

Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν στα 73 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μερίσματα της Sanofi ανήλθαν σε 468,2 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος, εκτός από το ετήσιο μέρισμα 393,7 εκατ. ευρώ, η Sanofi κατέβαλε πρόσθετο μέρισμα εις είδος με τη μορφή νεοεισαγόμενων μετοχών Euroapi για ένα ποσό 74,5 εκατ. ευρώ.

Ο φόρος εισοδήματος χωρίς τα έκτακτα στοιχεία διαμορφώθηκε στα 1.793 εκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχώντας σε φορολογικό συντελεστή 22,8%.

Το καθαρό κέρδος χωρίς τα έκτακτα στοιχεία μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις διαμορφώθηκε στα 6.054 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή 10, στα 11,26 ευρώ, αυξήθηκαν κατά 27,6%.

Τα έκτακτα στοιχεία μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας 11 διαμορφώθηκαν στα ε 347 εκατομμύρια ευρώ χωρίς φόρους.

Το καθαρό κέρδος μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκε στα σε 5.706 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24,1%.

Προτεινόμενο μέρισμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Απριλίου 2023 μέρισμα 6,00 ευρώ ανά μετοχή, μια αύξηση +25% σε σύγκριση με το μέρισμα που καταβλήθηκε το 2022. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 29 Απριλίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος 27 Απριλίου στις 0:00 π.μ., ώρα Παρισιού).

Μετοχικό κεφάλαιο

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το κεφάλαιο της εταιρείας συνίσταται 535.186.562 μετοχές.