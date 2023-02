Δημοσκόπηση Marc για το «ΘΕΜΑ»: Αυτοδυναμία βγάζει η δεύτερη κάλπη Δουλεύει η πόλωση – Πεντακομματική Βουλή, εκτός ο Βαρουφάκης – Πίεση στο ΠΑΣΟΚ, 10% οι αναποφάσιστοι Σε ρότα αυτοδυναμίας, την οποία, υπό τις παρούσες συνθήκες, μπορεί να κατακτήσει στην επαναληπτική κάλπη, που θα γίνει με την ενισχυμένη αναλογική, κινείται η κυβερνητική παράταξη. Σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μεγάλης δημοσκόπησης, που διενήργησε για λογαριασμού του «ΘΕΜΑτος» η εταιρεία Marc, η οποία αποτύπωσε για πρώτη φορά την πρόθεση ψήφου των πολιτών και στις δύο κάλπες που πιθανόν θα στηθούν το προσεχές διάστημα, το κυβερνών κόμμα αποσπά ήδη από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής ισχυρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, εφάμιλλο με τη διαφορά (8,35%) που χώριζε τη ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Μάλιστα, το «γαλάζιο» δημοσκοπικό προβάδισμα το οποίο στην αναγωγή επί των εγκύρων στην πρώτη αναμέτρηση καταγράφεται στις 7,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, η οποία θα προκληθεί εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού βιώσιμου κυβερνητικού σχήματος, ανεβαίνει στις εννέα μονάδες -γεγονός, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τελική διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε διψήφιο ποσοστό. ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα γίνει ο σταθμός Βενιζέλου με τα αρχαία – Πυρετώδεις οι εργασίες Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανές 122 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία Η οργισμένη ανάρτηση του Αντώνη Λουδάρου: Για ακόμα μια φορά με πέθαναν, ντροπή σας BEST OF NETWORK 11.02.2023, 13:00 11.02.2023, 08:32 02.02.2023, 14:58 11.02.2023, 09:36 11.02.2023, 09:34 11.02.2023, 09:30

