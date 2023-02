Καλλιτέχνες: Αρνήθηκαν να δουν τρεις υπουργούς και ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δημιουργία εντυπώσεων ή επί της ουσίας συζήτηση για λύσεις;», είναι το ερώτημα που δημιουργείται μετά την άρνηση των καλλιτεχνών να συναντηθούν με τους υπουργούς του Μαξίμου. Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος με επιστολή που απέστειλαν χθες Παρασκευή προς τον Πρωθυπουργό ζήτησαν να συναντηθούν μαζί του προκειμένου να έχουν όπως ανέφεραν «μία ουσιαστική συζήτηση, για το επίκαιρο θέμα του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022, καθώς και τις διαχρονικές παθογένειες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας». Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση από το πρωθυπουργικό γραφείο ήταν άμεση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους προτάθηκε τα μέλη της Ομοσπονδίας να συναντηθούν άμεσα με τους υπουργούς του Μαξίμου, δηλαδή τους Υπουργούς Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσο και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο, προκειμένου να υπάρξει εκτεταμένη, λεπτομερής και διεξοδική συζήτηση για τα θέματά τους. Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου έθεσε στη διάθεση των καλλιτεχνών όλους τους υπουργούς του, η απάντηση ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα να αναρωτάται κανείς αν πραγματικά αναζητούν λύση στα θέματα του κλάδου τους ή ο διάλογος που ζητούν είναι προσχηματικός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως, είχε τοποθετηθεί δημόσια για τα αιτήματα των καλλιτεχνών, με ανάρτησή του στις 28 Ιανουαρίου. «Ακούσαμε τις διαμαρτυρίες των καλλιτεχνών με προσοχή, συνομιλήσαμε, διαβουλευτήκαμε. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Το ΠΔ 85/2022 δεν προκάλεσε αυτή τη διαχρονική παθογένεια, επανέφερε όμως με ένταση το θέμα στον δημόσιο διάλογο. Αυτή η Κυβέρνηση, όπως εξάλλου έπραξε και σε πολλά άλλα θέματα, δεν θα μετακυλήσει το πρόβλημα στην επόμενη. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε καθαρές λύσεις και απαντήσεις έτσι ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα στις παραστατικές τέχνες», σημείωνε. «Ως προς το Προεδρικό Διάταγμα που έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση μεταξύ των καλλιτεχνών, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το ΠΔ δεν ρυθμίζει και δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσλαμβάνονται ή αμείβονται στον Δημόσιο Τομέα για καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό έργο. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι το ΠΔ δεν θίγει ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και μισθολογικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, ούτε επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική και οικονομική αντιμετώπισή τους», ξεκαθάριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το βασικό θέμα που έχει τεθεί στη δημόσια συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός τότε προανήγγειλε και νομοθετική ρύθμιση, η οποία δρομολογήθηκε άμεσα και ψηφίστηκε στη Βουλή στις 2 Φεβρουαρίου, με την οποία εξαιρούνται ρητά οι προσλήψεις καλλιτεχνών στο δημόσιο από το προεδρικό διάταγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τον οδικό χάρτη με τον οποίο η Ελλάδα θα αποκτήσει ως το 2025 δημόσιες, πανεπιστημιακού επιπέδου, σπουδές στις παραστατικές τέχνες, ενώ προχωρά και τη διαβάθμιση της ωδειακής εκπαίδευσης, η οποία διέπεται ακόμα από Βασιλικό Διάταγμα του 1957. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται τρεις διυπουργικές Ομάδες Εργασίας, μία για το θέατρο και τη δραματική τέχνη, μία για τον χορό και μία για τη μουσική, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, φορέων όπως η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, των διευθυντών των κρατικών σχολών μας, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και από τις τρεις μορφές παραστατικών τεχνών, και φυσικά, σε εκτενή και τακτική διαβούλευση με τα αντιπροσωπευτικά κλαδικά και σπουδαστικά σωματεία. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δέσμευση της κυβέρνησης είναι: 1) Δημόσιες πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές παραστατικών τεχνών ως το 2025 2) Άμεση νομοθέτηση για δίκαιη αμοιβή καλλιτεχνών σε όλο το δημόσιο 3) Προστασία και διασφάλιση ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και μισθολογικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα γίνει ο σταθμός Βενιζέλου με τα αρχαία – Πυρετώδεις οι εργασίες Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανές 122 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία Η οργισμένη ανάρτηση του Αντώνη Λουδάρου: Για ακόμα μια φορά με πέθαναν, ντροπή σας

