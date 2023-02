Κύπρος: Καφές και βόλτα για Χριστοδουλίδη και Μαυρογιάννη – Χαμός στον ΔΗΣΥ Κλίμα διάσπασης στον ΔΗΣΥ μετά την ήττα του Νεοφύτου – Ο ίδιος «φωτογράφησε» Μαυρογιάννη ωστόσο ο Αναστασιάδης δείχνει τον Χριστοδουλίδη Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 11.02.2023, 14:21 Με τις οικογένειες τους και στενούς συνεργάτες τους πέρασαν το σημερινό πρωινό οι δύο μονομάχοι του αυριανού δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πήγε για καφέ σε κεντρική καφετέρια στη Λευκωσία, σε χαλαρό κλίμα και συζήτηση για το αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας. Η κουβέντα περιστράφηκε και σε σχόλια γύρω από το χθεσινό διακαναλικό debate, κατά το οποίο οι δύο υποψήφιοι απευθύνθηκαν για τελευταία φορά στους ψηφοφόρους. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, το πρωί βρέθηκε στο παλιό λιμάνι Λεμεσού με την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως «είμαστε εδώ για να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα μετά από μία μακρά προεκλογική εκστρατεία, αρκετά κουραστική», προσθέτοντας ότι «είμαστε στο σημείο που πρέπει να αρχίσει σιγά-σιγά η αδρεναλίνη να πέφτει, αλλά ξέρετε, η Λεμεσός είναι η πόλη μου, την αγαπώ πάρα πολύ». Ο λόγος στους πολίτες Αύριο οι 561.000 ψηφοφόροι θα επιλέξουν έναν εκ των δύο υποψηφίων με το τοπίο να παραμένει θολό, καθώς την εβδομάδα που πέρασε δεν δημοσιοποιήθηκαν δημοσκοπήσεις. Και οι δύο υποψήφιοι επιχείρησαν να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους που στο πρώτο γύρο, την περασμένη Κυριακή είχαν ψηφίσει τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. Η ήττα του κ. Νεοφύτου δημιούργησε κλίμα διάσπασης στον ΔΗΣΥ, καθώς αποφασίστηκε ψήφος κατά συνείδηση στο δεύτερο γύρο. Ωστόσο ο κ. Νεοφύτου και άλλα στελέχη του ΔΗΣΥ με δημόσιες δηλώσεις τους είτε τάχθηκαν ανοιχτά είτε «φωτογράφισαν» ως επιλογή τον Ανδρέα Μαυρογιάννη κάνοντας λόγο για ανάγκη υπέρβασης ώστε να στηριχθεί ο υποψήφιος που έχει προταθεί από την Αριστερά. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αντιδρώντας σε αυτή την τάση κάποιων στελεχών του ΔΗΣΥ και υπουργών της κυβέρνησης του, παρενέβη με δήλωση, δείχνοντας ως δική του επιλογή τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Παράλληλα αποδοκίμασε τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, καλώντας τους πάντες σε ενότητα του κόμματος. Στις 11 Μαρτίου θα διεξαχθεί εκλογικό συνέδριο του ΔΗΣΥ για ανάδειξη ηγεσίας. Ο κ. Νεοφύτου έχει δηλώσει πως θα είναι πάλι υποψήφιος. Ειδήσεις σήμερα: Έσωσαν βρέφος 2 μηνών από τα χαλάσματα 128 ώρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία – Δείτε βίντεο Η Κρήτη αποχαιρέτησε τον Μανούσο Βολουδάκη – Με Καζαντζάκη το «αντίο» του πρωθυπουργού (βίντεο + φωτό) 28χρονη καταγγέλλει βιασμό από οπλισμένους άντρες σε μπαρ στην Πετρούπολη – Τι ερευνά η ΕΛΑΣ Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 11.02.2023, 14:21 BEST OF NETWORK 11.02.2023, 13:00 11.02.2023, 08:32 02.02.2023, 14:58 11.02.2023, 09:36 11.02.2023, 09:34 11.02.2023, 09:30

