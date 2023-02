Κύπρος: Το νέο πρόεδρο της δημοκρατίας εκλέγουν αύριο 561.033 ψηφοφόροι Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στις 20:00 Ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα η προεκλογική εκστρατεία και για τους δύο υποψηφίους που διεκδικούν την προεδρία της κυπριακής δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ανδρέα Μαυρογιάννη, που αναδείχθηκαν ως οι βασικοί από τον α’ γύρο της περασμένης Κυριακής. Προηγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/02) το τελευταίο διακαναλικό debate μεταξύ των κ.κ. Χριστοδουλίδη και Μαυρογιάννη, το οποίο μεταδόθηκε ταυτόχρονα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς Sigma, Ant1, Omega, Alpha και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Η συζήτηση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Omega. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου ΠτΔ της Κύπρου διεξάγεται αύριο. Δικαίωμα ψήφου έχουν 561. 033 ψηφοφόροι, μεταξύ των οποίων 240 εγκλωβισμένοι και 730 Τουρκοκύπριοι. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 07.:00 και θα κλείσουν στις 18:00, με διάλειμμα μιας ώρας, 12:00-13:00. Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Κώστα Κωνσταντίνου, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στις 20:00. Λίγο μετά τις 22:00, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξης του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας στο στάδιο “Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία”. -- Ειδήσεις σήμερα: Ισχυρός και ολικός παγετός στα βόρεια τμήματα – Πού αναμένονται βροχές Μικρό καλάθι για το δεύτερο μέρος της «Διπλωματίας των Σεισμών» – Η Αθήνα βλέπει «ασφαλή διάδρομο» ως τις εκλογές Κορυδαλλός: «Σεσημασμένο» το γηροκομείο – Τα πρόστιμα από το 2015 ξεπερνούν τις €300.000 BEST OF NETWORK 10.02.2023, 17:51 11.02.2023, 08:32 10.02.2023, 10:49 11.02.2023, 09:36 11.02.2023, 09:34 10.02.2023, 15:00

