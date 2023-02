«Εσύ, Μανούσο, πρόλαβες να σώσεις τη ζωή, ανεβάζοντάς την σε ήθος, σε προσφορά και σε ευγένεια» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πλήθος κόσμου συνόδευσε τον βουλευτή στην τελευταία του κατοικία

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )