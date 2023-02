Μετά τον σεισμό, η Αθήνα βλέπει «ασφαλή διάδρομο» στα ελληνοτουρκικά ως τις εκλογές Στο Μαξίμου κρατούν μικρό καλάθι για το Β’ μέρος της «Διπλωματίας των Σεισμών» – Ο πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει αν η πρώτη κάλπη θα στηθεί τον Απρίλιο ή μέσα με τέλη Μαΐου Γιώργος Ευγενίδης 11.02.2023, 08:16 Δεν είναι μυστικό ότι η θερμή στάση της Ελλάδας απέναντι στο τεράστιο ανθρωπιστικό δράμα των Τούρκων πολιτών έχει προκαλέσει θετική αίσθηση σε πολλούς Τούρκους. Ακόμα και γνωστοί δημοσιογράφοι που εύκολα αναπαρήγαγαν τους βερμπαλισμούς του τύπου «θα έρθουμε νύχτα» αναγνωρίζουν την πρόθεση βοήθειας από μέρους της χώρας μας στη γείτονα. Και, όπως αντιλαμβάνονται στην Αθήνα, αυτή είναι μια κρίσιμη «προίκα» για την επόμενη μέρα. Αυτός είναι και ο λόγος που με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζονται οι ενέργειες για την αποστολή και νέου γύρου ανθρωπιστικής βοήθειας τις επόμενες μέρες. Χθες το μεσημέρι, μάλιστα, έγινε προς τούτο νέα σύσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμετοχή του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, του υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη που έχει αναλάβει τον συντονισμό της συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων. Η βοήθεια θα αναχωρήσει τις επόμενες μέρες με οχηματαγωγό πλοίο και κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα αναχωρήσουν και φορτηγά προς την Τουρκία δια της χερσαίας οδού, ενώ, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η Ελλάδα θέλει να αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια «με μια ροή και συνέχεια». Και μπορεί αυτές τις μέρες το κλίμα να είναι καλό, οι Έλληνες και οι Τούρκοι αξιωματούχοι να μιλούν σε ένα ασυνήθιστα θερμό κλίμα και τα ΜΜΕ της γείτονος να… κυνηγούν τα στελέχη της ΕΜΑΚ για μια συνέντευξη, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να βιώσουμε μια επανάληψη της «Διπλωματίας των Σεισμών». Όπως εκτιμούν στην Αθήνα, πράγματι εκείνη την περίοδο οικοδομήθηκε μια σχέση εγγύτητας μεταξύ των δύο λαών που φαίνεται σε αυτή την τραγική συγκυρία. Οι πολιτικές σχέσεις, όμως, είναι διαφορετικές και εκεί η εποχή είναι εντελώς διαφορετική με τις αρχές της χιλιετίας, πάνω από είκοσι χρόνια πίσω. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η ένταση θα κοπάσει για μερικές μέρες και στη συνέχεια οι Τούρκοι θα επανέλθουν στην πάγια πρακτική τους. Για μια σειρά από λόγους, ανθρωπιστικούς, πολιτικούς και οικονομικούς, ο εν λόγω σεισμός που υπερβαίνει σε απολογισμό θυμάτων κατά πολύ αυτόν του 1999, θα απασχολεί επί μήνες τη γείτονα, ενώ ήδη σοβούν τα σενάρια για αναβολή των εκλογών. Υπό αυτό το πρίσμα, στην Αθήνα εκτιμούν ότι ως τις εκλογές (τις δικές μας σίγουρα) η προσοχή των γειτόνων και της κυβέρνησης θα είναι στραμμένη στα του σεισμού. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, και το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει να εκπέμπει μηνύματα φιλίας προς τον τουρκικό λαό στο ίδιο τέμπο, εκτιμώντας ότι αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από τον λεκτικό διαγκωνισμό με την Άγκυρα. «Οι καταστροφικοί σεισμοί έδειξαν ότι οι κοινωνίες και οι άνθρωποι είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν μερικές φορές οι ηγεσίες τους», σχολίασε χθες στο ίδιο μήκος κύματος ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Αποφάσεις για εκλογές Ειρήσθω εν παρόδω και ενώ «αποδραματοποιείται» ο παράγων Τουρκία στον δρόμο προς τις ελληνικές εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να μην έχει αποφασίσει αν η πρώτη κάλπη θα στηθεί τον Απρίλιο ή προς τα μέσα/τέλη Μαΐου. Ο λόγος της… αναποφασιστικότητας του πρωθυπουργού, παρά την πλήρη κομματική κινητοποίηση που φανερώθηκε αυτές τις μέρες και με τις μετεγγραφές τριών πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ (Σ. Καρανικόλας, Α. Σπυρόπουλος, Ε. Φτακλάκη), έχει να κάνει με την εκτίμηση ότι ο χρόνος που περνά δεν δουλεύει εις βάρος, αλλά υπέρ της κυβέρνησης. Σε αυτό, προσμετράται και το-κατά το Μαξίμου-«αυτογκόλ» του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες και να δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να φέρνει επί μακρόν θετικές πρωτοβουλίες προς κύρωση. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Παρουσιάστρια καναλιού επιτέθηκε στον Ερντογάν και στη συνέχεια παραιτήθηκε Μπερτ Μπάκαρα: «Playboy του δυτικού κόσμου» με τέσσερις γάμους και αμέτρητες ερωμένες Κορυδαλλός: Γηροκομείο-κολαστήριο – Εξαθλιωμένοι ηλικιωμένοι με ψώρα και αφυδάτωση Γιώργος Ευγενίδης 11.02.2023, 08:16 BEST OF NETWORK 10.02.2023, 17:51 11.02.2023, 08:38 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 23:00 10.02.2023, 23:02 10.02.2023, 15:00

