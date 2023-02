Οι διοικητικοί δικαστές μιλούν για «δικαστικοποίηση της πολιτικής» και «πολιτικοποίηση της Δικαιοσύνης»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) Παναγιώτης Δανιάς, κατά σημερινή ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έκανε λόγο για «“δικαστικοποίηση” της πολιτικής» και «πολιτικοποίηση της Δικαιοσύνης». Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας κατά τον χαιρετισμό του, μεταξύ των άλλων, επισήμανε: «Ο ρόλος του διοικητικού δικαστή είναι κομβικός όχι μόνο στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης αλλά και στο συνολικό οικοδόμημα της Δικαιοσύνης. Η προάσπιση της συνταγματικής θέσης του αποτελεί ουσιώδη όρο, αναπόσπαστο κομμάτι της ορθής δικαστικής λειτουργίας και εγγύηση των ανθρώπινων αξιών και δικαιωμάτων. Η Κυβέρνηση έχει κάνει μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης και οφείλουμε όλοι υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχουμε στον ευρύτερο χώρο της Δικαιοσύνης να έχουμε ως βασικό άξονα της συνεισφοράς μας στην ανάγκη του έλληνα πολίτη για ταχεία και ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης» και προσέθεσε: «Εμείς αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, να προσπαθούμε για επίλυση χρόνιων προβλημάτων με πρωτοβουλίες για την βελτίωση των συνθηκών απονομής δικαιοσύνης και για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Παναγιώτης Δανιάς Ο πρόεδρος της ΕΔΔ Παναγιώτης Δανιάς έκανε λόγο για «“δικαστικοποίηση” της πολιτικής» και «πολιτικοποίηση της Δικαιοσύνης» επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Μακράν από την κλασσική θεώρηση των πραγμάτων, σύμφωνα με την οποία, η Δικαιοσύνη ίσταται ως τρίτη και ουδέτερη εξουσία, η οποία δεν αναμιγνύεται στους κοινωνικούς και πολιτικούς ανταγωνισμούς, καλείται να αντιμετωπίσει υποθέσεις, ολοένα και περισσότερο περίπλοκες που εκτυλίσσονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εσχάτως, μάλιστα, της ανατίθενται και νέες αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν το επιτρεπτό της συμμετοχής πολιτικών κομμάτων και πολιτών στις εκλογές που άπτονται της λειτουργίας του πυρήνα του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια για μια “δικαστικοποίηση” της πολιτικής. Το ζητούμενο, όμως, είναι πως αυτή δεν θα επιφέρει και το αντίστροφο: Την πολιτικοποίηση της Δικαιοσύνης». Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Δανιάς στο δικαστικού χάρτη της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τονίζοντας: «Ως προς το θέμα του Δικαστικού Χάρτη της Διοικητικής Δικαιοσύνης, που κακώς και ανιστόρητα ονομάστηκε “Δικαστικός Καλλικράτης”, δεδομένου ότι ο Καλλικράτης με τον Ικτίνο έφτιαξαν εξ υπαρχής τον Παρθενώνα, χωρίς να καταστρέψουν τους γύρω ναούς στην Αττική, από την παρατήρηση του κειμένου της ομάδας εργασίας διαπιστώνουμε τη διάθεση να μην καταργηθούν τοπικά Δικαστήρια, υπέρ της δημιουργίας 5-6 μεγάλων Διοικητικών Δικαστηρίων, όπως ήταν οι αρχικές εισηγήσεις, οι οποίες βρίσκουν την απόλυτη αντίθεση, όχι μόνο της Ένωσής μας, αλλά και της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και του συνόλου των τοπικών κοινωνιών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία των δικαστικών Λειτουργών σε κάθε πόλη και αυτό είναι θέμα και νομιμοποίησης και ουσίας της απονομής της Δικαιοσύνης». Για το θέμα της επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος της ΕΔΕ, ανέφερε: «Δε θα σας κουράσω με νούμερα, αλλά θα πω, ότι ο χρόνος του προσδιορισμού μιας υπόθεσης στον πρώτο βαθμό δεν υπερβαίνει πλέον το έτος στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία και τη διετία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου και εκεί σύντομα θα έχουμε τον ίδιο χρόνο προσδιορισμού, αν ξεπεραστεί το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί η ανεπάρκεια της Διοίκησης (ενδεικτικά αναφέρω τον Ε.Φ.Κ.Α.) να προσκομίζει εγκαίρως τον Διοικητικό Φάκελο, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί η υπόθεση. Πιστεύουμε ότι στο στάδιο της ηλεκτρονικής δικογραφίας, θα ξεπεραστούν τα ζητήματα αυτά και θα εκλείψουν έτι περαιτέρω οι προκύπτουσες σήμερα καθυστερήσεις». Δεν παρέλειψε ο κ. Δανιάς να αναφερθεί και στην πρόσφατη συνάντηση των πρόεδρων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, κ.λπ. για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μας ξένισε, ο αποκλεισμός μας από πρόσφατη συνάντηση που οργανώθηκε από την Α.Ε, Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα της Δικαιοσύνης, πολλώ μάλλον και λόγω της προέλευσης της κ. Προέδρου από το Δικαστικό Σώμα και της παλαιάς συνδικαλιστικής της ιδιότητας». Τέλος, ο κ. Δανιάς αναφέρθηκε στα οικονομικά των δικαστών εν ενεργεία και συνταξιούχων και στην βελτίωση τους. Η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα στον σύντομο χαιρετισμός της, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι η εικόνα της Δικαιοσύνης δεν βελτιώνεται και πρέπει να δουλέψουμε γι΄ αυτό». Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Μαργαρίτα Στενιώτη, χαιρετίζοντας εκ μέρους των λοιπών δικαστικών Ενώσεων, έκανε λόγο για στοχοποίηση των δικαστών, κάτι που εκπέμπει επικινδυνότητα, καθώς κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δικαιοσύνη. Έντονα έθεσε η κυρία Στενιώτη το θέμα της αύξησης των αποδοχών των δικαστών και έκανε λόγο για θεσμοθέτηση της οικονομικής αυτοτέλειας της Δικαιοσύνης, κάτι που είναι επίκαιρο εν όψει της επόμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός επισήμανε την αναγκαιότητα να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των δικαστών και των δικηγόρων και να θεσπιστεί Κοινός Κώδικας Δεοντολογίας. Εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στη τηλεματική δίκη και επανέλαβε την αναγκαιότητα κάλυψης των μεγάλων οργανικών κενών των δικαστικών υπαλλήλων. 