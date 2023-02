Σακελλαροπούλου: Οι ήρωες της ΕΜΑΚ κερδίζουν τον θαυμασμό όλου του κόσμου Η ΠτΔ εκφράζει «βαθύτατη συγκίνηση για τη μάχη που δίνουν οι Έλληνες διασώστες, μάχη ζωής ενάντια στον θάνατο» Την προσφορά των διασωστών της ΕΜΑΚ, που κερδίζουν τον θαυμασμό όλου του κόσμου και μας κάνουν υπερήφανους εξαίρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτησή της στο facebook. Όπως τονίζει η κυρία Σακελλαροπούλου, οι διασώστες μας, αψηφώντας το ενδεχόμενο μετασεισμών ή περαιτέρω κατάρρευσης των ερειπωμένων κτιρίων, «αποδεικνύουν με πράξεις και όχι με λόγια, ότι η συναίσθηση του πόνου του άλλου καταλύει τα όρια ανάμεσα στους ανθρώπους και κάνει τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη, όσο σοβαρές και αν είναι, να παραμερίζονται στο όνομα της αλληλεγγύης και της συμπόνοιας». Ειδικότερα, κατά την ανάρτησή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει: «Αυτές τις μέρες, συγκλονισμένοι από το ανείπωτο δράμα που εκτυλίσσεται στη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία, με τους χιλιάδες νεκρούς, νιώθουμε βαθύτατη συγκίνηση για τη μάχη που δίνουν οι Έλληνες διασώστες, μάχη ζωής ενάντια στον θάνατο. Αψηφώντας το ενδεχόμενο μετασεισμών ή περαιτέρω κατάρρευσης των ερειπωμένων κτιρίων, γενναίοι απέναντι στον κίνδυνο, οι άνδρες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών μας θυμίζουν, με πράξεις και όχι με λόγια, ότι η συναίσθηση του πόνου του άλλου καταλύει τα όρια ανάμεσα στους ανθρώπους και κάνει τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη, όσο σοβαρές και αν είναι, να παραμερίζονται στο όνομα της αλληλεγγύης και της συμπόνοιας. Οι ήρωες της ΕΜΑΚ, που παλεύουν ανάμεσα στα χαλάσματα στα βάθη της Ανατολής, κερδίζουν τον θαυμασμό όλου του κόσμου και μας κάνουν περήφανους». Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα γίνει ο σταθμός Βενιζέλου με τα αρχαία – Πυρετώδεις οι εργασίες Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανές 122 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία Η οργισμένη ανάρτηση του Αντώνη Λουδάρου: Για ακόμα μια φορά με πέθαναν, ντροπή σας BEST OF NETWORK 11.02.2023, 11:03 11.02.2023, 08:32 02.02.2023, 14:58 11.02.2023, 09:36 11.02.2023, 09:34 11.02.2023, 09:00

