O πληθωρισμός είναι πολύ πιο πολύπλοκος-M.A. EL-ERIAN

Καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ υποχωρεί σταδιακά, επανεμφανίστηκε ο ισχυρισμός ότι οι σημερινές πληθωριστικές πιέσεις είναι αποτέλεσμα ενός προσωρινού σοκ προσφοράς. Αν και αυτή η ποψη μπορεί να είναι παρηγορητική, θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει τον επικίνδυνο εφησυχασμό, καθιστώντας ένα ήδη σοβαρό πρόβλημα πολύ πιο δύσκολο να λυθεί.

CAMBRIDGE – Σχεδόν δύο χρόνια μετά την τρέχουσα περίοδο πληθωρισμού, η έννοια του “παροδικού πληθωρισμού” επιστρέφει καθώς οι κρίσεις προσφοράς που σχετίζονται με τον COVID εξαφανίζονται. Αυτό έρχεται σε μια στιγμή που είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρούμε ανοιχτό μυαλό σχετικά με την τροχιά του πληθωρισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής μιας υπερβολικά απλοποιημένης παροδικής αφήγησης που κινδυνεύει να θολώσει τα πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία των ΗΠΑ.

Το «παροδικό» είναι μια παρηγορητική έννοια που υποδηλώνει ένα βραχύβιο, αναστρέψιμο φαινόμενο. Ουσιαστικά, η ιδέα προϋποθέτει την ανάγκη προσαρμογής των συμπεριφορών. Σε τελική ανάλυση, αν ένας φόβος για τον πληθωρισμό είναι μόνο προσωρινός, ο καλύτερος τρόπος για να τον αντιμετωπίσεις είναι απλώς να τον περιμένεις (ή, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο πολιτικής και αγοράς, «κοιτάξτε τον»). Γι’ αυτό η αφήγηση αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ενθαρρύνοντας τον εφησυχασμό και την αδράνεια, θα μπορούσε να επιδεινώσει ένα ήδη σοβαρό πρόβλημα και να καταστήσει δυσκολότερη την επίλυσή του.

Η αρχική απάντηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στον αυξανόμενο πληθωρισμό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2021, η πιο ισχυρή και ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου έσπευσε να χαρακτηρίσει τον υψηλότερο πληθωρισμό ως παροδικό.

Ο επαναλαμβανόμενος εσφαλμένος χαρακτηρισμός της Fed καθυστέρησε τις κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις σε μια εποχή που η επιμονή του πληθωρισμού είχε αρχίσει να επηρεάζει τον καθορισμό των τιμών των επιχειρήσεων και τις μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα, η Fed όχι μόνο έχασε την αξιοπιστία της, αλλά προκάλεσε επίσης περιττό πόνο σε εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού.

Ενώ μερικοί οικονομολόγοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ τη θέση του μεταβατικού πληθωρισμού, η συντριπτική πλειοψηφία είχε ήδη συνειδητοποιήσει πέρυσι ότι ήταν ένα λυπηρό σφάλμα ανάλυσης και πολιτικής. Αυτό κάνει την τρέχουσα επανεμφάνιση αυτής της αφήγησης ακόμη πιο περίπλοκη.

Ένα πρόσφατο άρθρο στο Politico σημείωσε ότι «Υπάρχουν επίσης τουλάχιστον κάποιοι λόγοι να πιστεύουμε ότι [οι οικονομολόγοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής] που διαβεβαίωσαν [τους Αμερικανούς] ότι ο πληθωρισμός θα ήταν παροδικός, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ, μπορεί να ήταν κάπως- σωστοί, αν και η μεταβατική περίοδος ήταν απλώς μεγαλύτερη και πιο άσχημη από ό,τι αναμενόταν».

Αυτό είναι ατυχές. Όχι μόνο επιβάλλει μια χρονική διάσταση σε μια εγγενή συμπεριφορική έννοια, αλλά αγνοεί επίσης το γεγονός ότι η αρχικά λανθασμένη απάντηση της Fed την ανάγκασε σε μια από τις πιο επιθετικές, εκ των προτέρων σειρές αυξήσεων επιτοκίων που έγινε ποτέ, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων διαδοχικών αυξήσεων. Επιπλέον, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιβραδύνεται, είναι επικίνδυνο να υποδηλώνουμε ότι το πρόβλημα έχει μείνει πίσω μας.

Κοιτάζοντας μπροστά για το υπόλοιπο του έτους και τις αρχές του 2024, τρεις πιθανότητες ξεχωρίζουν για μένα. Το πρώτο είναι ο τακτικός αποπληθωρισμός, γνωστός από τους κριτικούς ως « άψογος αποπληθωρισμός ». Σε αυτό το σενάριο, ο πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνεται σταθερά προς τον στόχο του 2% της Fed χωρίς να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ. Η δυναμική περιλαμβάνει πρωτίστως μια αγορά εργασίας που αποφεύγει τις υπερβολικές αυξήσεις μισθών, ενώ συνεχίζει να εδραιώνει ισχυρή οικονομική δραστηριότητα. Δεδομένου του τι άλλο συμβαίνει στην οικονομία, θα έβαζα την πιθανότητα αυτού του σεναρίου στο 25%.

Το δεύτερο σενάριο είναι αυτό στο οποίο ο πληθωρισμός γίνεται κολλώδης. Ο ρυθμός πληθωρισμού συνεχίζει να μειώνεται, αλλά στη συνέχεια κολλάει στο 3-4% κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς οι τιμές των αγαθών σταματούν να μειώνονται και ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παραμένει. Αυτό θα ανάγκαζε τη Fed να επιλέξει μεταξύ της συντριβής της οικονομίας για να μειώσει τον πληθωρισμό στο στόχο του 2%, προσαρμόζοντας το επιτόκιο-στόχο ώστε να είναι πιο συνεπής με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες προσφοράς ή περιμένει να δει αν οι ΗΠΑ μπορούν να ζήσουν με σταθερό 3-4%. πληθωρισμό. Δεν ξέρω τι θα επέλεγε η Fed σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά θα έβαζα την πιθανότητα ενός τέτοιου κολλητικού πληθωρισμού στο 50%, οπότε ελπίζω να έχει σκεφτεί λίγο αυτό το σενάριο.

Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα αυτού που μπορούμε να ονομάσουμε «πληθωρισμός U»: οι τιμές ανεβαίνουν προς τα τέλη του τρέχοντος έτους και το 2024, καθώς η πλήρως ανακάμπτουσα κινεζική οικονομία και η ισχυρή αγορά εργασίας των ΗΠΑ προκαλούν ταυτόχρονα επίμονο πληθωρισμό υπηρεσιών και υψηλότερες τιμές αγαθών. Θα έβαζα την πιθανότητα αυτού του αποτελέσματος στο 25%.

Δεν πρόκειται απλώς για πολλαπλά σενάρια χωρίς να κυριαρχεί κανένα. Αφορά επίσης πιθανότητες που πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λόρενς Χ. Σάμερς αποτύπωσε καλά την επικρατούσα διάθεση μεταξύ πολλών οικονομολόγων: «Είναι τόσο δύσκολη μια οικονομία να διαβάζεται απ’ όσο μπορώ να θυμηθώ», είπε πρόσφατα .

Αυτή η αίσθηση αβεβαιότητας είναι εμφανής στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα, τις τιμές και τη νομισματική πολιτική, καθώς και τις μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές όπως η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, η ανασύνδεση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και η μεταβαλλόμενη φύση της παγκοσμιοποίησης . Οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις παίζουν επίσης ρόλο.

Ό,τι κι αν συμβεί, το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να επαναπαυθούμε στον εφησυχασμό. Ο Πάουελ, αφού υπερασπίστηκε τον «παροδικό πληθωρισμό» για πολύ καιρό, τώρα προειδοποιεί εναντίον του. «Υπήρχε μια προσδοκία ότι [ο πληθωρισμός] θα υποχωρήσει γρήγορα και ανώδυνα και δεν νομίζω ότι αυτό είναι καθόλου εγγυημένο», είπε πρόσφατα . «Η βασική περίπτωση, για μένα, είναι ότι θα πάρει λίγο χρόνο. Και θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων…»

Οι απλοϊκές οικονομικές αφηγήσεις, ιδιαίτερα οι παρηγορητικές που δελεάζουν όσους αναζητούν συντομεύσεις, συχνά παραπλανούν πολύ περισσότερο παρά διαφωτίζουν. Αυτό συνέβη με το αφήγημα του παροδικού πληθωρισμού που, ενώ απαξιώθηκε το 2021-22, τώρα επανεμφανίζεται. Συμβαίνει επίσης με εκείνους που προβλέπουν με μεγάλη σιγουριά μια ύφεση των ΗΠΑ (δεν είμαι σε αυτό το στρατόπεδο), απλώς την απορρίπτουν ως «σύντομη και ρηχή » προκειμένου να ανακτήσουν τη ζώνη οικονομικής άνεσης τους.



Ο Mohamed A. El-Erian, Πρόεδρος του Queens’ College στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, είναι καθηγητής στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και συγγραφέας του The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse (Random House, 2016).