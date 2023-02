O Παντελής Καψής συζητά με τη Βασιλική Γεωργιάδου: «Οι κρυμμένες δυναμικές του εκλογικού σώματος» Η διευθύντρια του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Παντείου μιλά για τον λαϊκισμό και τους κύκλους του, την «κούφια πόλωση» και το νέο δικομματισμό που προέκυψε εν μέσω κρίσης, το 2012 Που πήγαν 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι που έχουν να εμφανιστούν στις κάλπες από το 2009 – Το λοξοκοίταγμα προς τον αυταρχισμό που διαπερνά όλο το πολιτικό φάσμα – Το «άπλωμα» του Κέντρου και η ταυτόχρονη άνοδος των άκρων – Οι σχέσεις στο τρίγωνο ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ. Αυτά και άλλα πολλά σε μία συζήτηση που διαρκεί 35:29. BEST OF NETWORK 10.02.2023, 17:51 11.02.2023, 08:38 10.02.2023, 10:49 10.02.2023, 23:00 10.02.2023, 23:02 10.02.2023, 15:00

