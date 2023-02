Qatargate: Ο Παντσέρι «έδωσε» τον Ταραμπέλα – Έκαναν φύλλο και φτερό γραφεία και θυρίδες

Στη σύλληψη του ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, ο οποίος είχε ήδη διαγραφεί από το σοσιαλιστικό κόμμα του, προχώρησαν – μέσω της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας – οι βελγικές αρχές νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με φερόμενη διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκπρόσωπος της βελγικής εισαγγελίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη. Ο δικηγόρος του Ταραμπέλα, Μαξίμ Τόλερ, δήλωσε στο Politico ότι ο πελάτης του δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ενώπιον του ανακριτή. Αρχικά, τον Ταραμπέλα θα ανακρίνουν εκπρόσωποι της αστυνομίας και, σύμφωνα με τη Le Soir, αν κριθεί αναγκαίο θα εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή Μισέλ Κλεζ. Στις 2 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε άρει την κοινοβουλευτική ασυλία του Ταραμπέλα, επιτρέποντας έτσι στα δικαστήρια να προχωρήσουν στην ακρόασή του, ή ακόμη και, αν χρειαστεί, να τον θέσουν υπό αστυνομική κράτηση. Πάντως ο Ταραμπέλα πάντοτε αρνούνταν ότι έκανε κάτι παράνομο. Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ομοσπονδιακή εισαγγελία διευκρινίζει ότι έγιναν πολλές έρευνες, ιδίως σε «μια τραπεζική θυρίδα που βρίσκεται στη Λιέγη και ανήκει» στον Μαρκ Ταραμπέλα. «Ερευνήθηκαν και ορισμένα γραφεία του δημαρχείου Ανθίσνων», διευκρινίζει η εισαγγελία. Ως εκ τούτου, «ο Μαρκ Ταραμπέλα συνελήφθη». Να θυμίσουμε ότι τον Ταραμπέλα «έδωσε» ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος έχει συνάψει συμφωνία με τη Εισαγγελία του Βελγίου για να «πέσει στα μαλακά». Όπως είπε στον ανακριτή είχε δώσει ένα ποσό μεταξύ 120.000 και 140.000 ευρώ, σε μετρητά, στον Ταραμπέλα για να υποστηρίξει θέσεις υπέρ του Κατάρ, του Μαρόκου και της Μαυριτανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνελήφθη επίσης και ο Ευρωβουλευτής Ανδρέα Κοτσολίνο. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι άντρες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, μετέβησαν στο σπίτι του ευρωβουλευτή στη Νάπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κοτσολίνο, δε βρισκόταν στην κατοικία του, ούτε και στο διαμέρισμά του στις Βρυξέλλες. Ο συνήγορος υπεράσπισης του ευρωβουλευτή, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, δήλωσε ότι ο Κοτσολίνο βρίσκεται σε ιδιωτική κλινική για λόγους υγείας. Η εφημερίδα La Repubblica έγραψε ότι, ο Κοτσολίνο συνελήφθη στην κλινική, όπου βρισκόταν προκειμένου να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις, όπου έγινε και η σύλληψή του. Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa γράφει ότι «από τα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξαν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας τους, ο Κοτσολίνο, μαζί με τον Φραντσέσκο Τζόρτζι και τον Αντόνιο Παντσέρι, φαίνεται να έλαβε απευθείας χρήματα από τον κύριο Ατμούν, τον πρέσβη του Μαρόκου στην Πολωνία». Παράλληλα, αναφέρεται ότι «ο Κοτσολίνο είχε απευθείας επαφές με τον Ατμούν και την 1η Ιουνίου του 2022, κατά την διάρκεια συνάντησης μαζί του στην Βαρσοβία, έλαβε μια διάκριση, μια γραβάτα και φέρεται να συζήτησε την γραμμή που έπρεπε να ακολουθήσει στην μεικτή επιτροπή ΕΕ- Mαρόκου στο Ευρωκοινοβούλιο». Μια άλλη εξέλιξη είναι η άρση του κατ΄οίκον περιορισμού της Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι, φοροτεχνικού του Αντόνιο Παντσέρι. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα I’ll Fatto, η εισαγγελία του Μιλανο κατέληξε στην απόφαση αυτή ύστερα από έρευνα της εταιρίας Εquality Consultancy, η οποία δημιουργήθηκε το 2018 και έκλεισε τρία χρόνια αργότερα. «Μέλη της, μεταξύ των άλλων, ήταν και συγγενείς του Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθού του Αντόνιο Παντσέρι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», γράφει η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano. H ιταλική εφημερίδα, τέλος, υπενθυμίζει ότι η φοροτεχνικός είχε μπει στο κάδρο όταν ο ίδιος ο Τζόρτζι, σε ανάκρισή του, είχε πει ότι «η φοροτεχνικός Μπελίνι φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στον “επαναπατρισμό” μετρητών που προέρχονταν από το Κατάρ και ότι είχε δημιουργήσει μαζί με την κόρη του Αντόνιο Παντσέρι , Σίλβια, μια δομή εταιριών με στόχο το ξέπλυμα χρήματος. Στη σκιά του qatar gate, οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησαν Μεταρρυθμίσεις για το lobbying. Αυτό έγινε «με σκοπό την «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον θεσμό της ΕΕ», ανακοίνωσε η Ρομπερτα Μέτσολα, σε μια προσπάθεια να γίνει δυσκολότερος ο επηρεασμός των ευρωβουλευτών. Ειδήσεις σήμερα: «Σεσημασμένο» το γηροκομείο στον Κορυδαλλό – Τα πρόστιμα από το 2015 ξεπερνούν τις €300.000 Μικρό καλάθι για το δεύτερο μέρος της «Διπλωματίας των Σεισμών» – Η Αθήνα βλέπει «ασφαλή διάδρομο» ως τις εκλογές Ισχυρός και ολικός παγετός στα βόρεια τμήματα – Πού αναμένονται βροχές

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )