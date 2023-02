Αναστασιάδης: Καθήκον μας να είμαστε στο πλευρό του νέου προέδρου O απερχόμενος πρόεδρος της Κύπρο κάλεσε, το λαό να συμμετάσχει μαζικά στην εκλογική διαδικασία Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 11:45 Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στη Λεμεσό, δήλωσε πως «είναι το καθήκον του καθενός από μας» να βρισκόμαστε στο πλευρό του νέου Προέδρου, προσθέτοντας πως «σήμερα, ο λαός αποφασίζει ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος. Θα πρέπει να τον περιβάλουμε, όποιος και αν είναι, και με αγάπη και με εμπιστοσύνη, και όπου ο καθένας μπορεί, να συμβάλει έτσι ώστε να επιτύχει στο έργο του». «Αυτό είναι το καθήκον μας. Και αν είναι κάτι που θέλω είναι να επαναλάβω αυτό που υπαγορεύουν οι κανόνες της δημοκρατίας. Ο λαός αποφασίζει, η πλειοψηφία αποφασίζει και η μειοψηφία σέβεται», συμπλήρωσε. Κάλεσε, επίσης, το λαό να συμμετάσχει μαζικά στην εκλογική διαδικασία, σημειώνοντας ότι «ανεξάρτητα των αισθημάτων που τρέφουν οι οποιοιδήποτε, θα πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και καθήκον προς τη δημοκρατία, ανεπηρέαστα, με βάση τα δικά τους κριτήρια». Ερωτηθείς αν ανοίγει ένας νέος κύκλος για τον ίδιο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «δεν είναι θέμα να ανοίξει άλλος κύκλος. Θα είμαι παρών, πάντοτε διακριτικά, και εκεί και όπου θα χρειαστεί η παρέμβαση μου θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση και όχι την αρνητική». Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας πηγαίνει με Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια Σεισμός στην Τουρκία: Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ, δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη αθλήτρια του βόλεϊ Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η Πατησίων (φωτογραφίες) Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 11:45 BEST OF NETWORK 12.02.2023, 10:52 12.02.2023, 07:26 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 10:35 12.02.2023, 10:36 12.02.2023, 09:00

