Ανδρουλάκης: Δεν θα συμπράξω σε κυβέρνηση για να καλυφθούν οι φιλοδοξίες κάποιων «Τα συστήματα εξουσίας, που εφάρμοσαν ο πρώην και ο νυν Πρωθυπουργός, λειτούργησαν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Την πρόσκλησή του προς την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδεχθούν την τροπολογία της ΚΟ του κόμματός του για την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών μετά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η απόφαση του Αρείου Πάγου επανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. «Ο μόνος νόμος που προστάτευσε την πρώτη κατοικία στην πιο δύσκολη στιγμή των διαπραγματεύσεων με την τρόικα το 2010, είναι ο νόμος του ΠΑΣΟΚ. Ο γνωστός “νόμος Κατσέλη”, που σημειωτέον δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος προστάτευσε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Το 2015 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ παραδίδονται τα κόκκινα δάνεια στα funds και το 2019 με νόμο επίσης του ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, που είχε καθοριστεί με το “νόμο Κατσέλη”. Κατόπιν, το 2020 η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας τελείωσε το “νόμο Κατσέλη”» δήλωσε στο MEGA ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας στην επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η τροπολογία της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προβλέπει: -Προστασία της κύριας κατοικίας στη φιλοσοφία του νόμου του ΠΑΣΟΚ το 2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια -Προστασία της αγροτικής γης -Συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η πρόνοια για 120 δόσεις για τα χρέη στην εφορία και τον ΕΦΚΑ, με “κούρεμα” 30% της οφειλής για τους συνεπείς – και λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Για τα μετεκλογικά σενάρια Ως προς τα μετεκλογικά σενάρια, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει η πρώτη κάλπη και θα κάνει δεύτερες εκλογές. Μάλιστα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Γεωργιάδης, έκανε λόγο και για τρίτες εκλογές. Αυτό για μένα συνιστά θεσμική ασέβεια. Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν θα κάνει την Κυβέρνηση των ηττημένων. Άραγε γιατί έφερε την απλή αναλογική; Απέναντι σε αυτή την οπορτουνιστική φιλοσοφία, που αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρονται για τη σταθερότητα αλλά ο ένας να παραμείνει Πρωθυπουργός και ο δεύτερος να ξαναγίνει Πρωθυπουργός, εμείς αντιτείνουμε ότι από την πρώτη Κυριακή αν έχουμε ένα ισχυρό ποσοστό, θα βάλουμε τις προγραμματικές μας προτεραιότητες ώστε η χώρα να έχει και προοδευτική διακυβέρνηση με σταθερότητα και προοπτική». Υπογράμμισε τη σημασία του κυβερνητικού προγραμματικού περιεχομένου και πρόσθεσε ότι «τα συστήματα εξουσίας που εφάρμοσαν ο πρώην και ο νυν Πρωθυπουργός, λειτούργησαν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος». «Δεν έχω την κουλτούρα των πολιτικών μου αντιπάλων, που θέτουν εκβιαστικά διλήμματα πριν τις εκλογές. Ας πάμε στην ουσία της πολιτικής. Μιλάμε για μια κουλτούρα συναίνεσης στη βάση του προγράμματος και όχι για μοίρασμα εξουσίας» πρόσθεσε και εξήγησε εμφατικά ότι «το πως θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση, θα το ορίσει η λαϊκή ετυμηγορία. Κυβερνήσεις δεν γίνονται στα παρασκήνια ούτε σε γραφεία ολιγαρχών. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό, το βράδυ της πρώτης Κυριακής θα θέσουμε τις δέκα εθνικές και κοινωνικές μας προτεραιότητες ώστε βάσει αυτών να σχηματιστεί Κυβέρνηση και να μην οδηγήσουν σε αστάθεια τη χώρα ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο κ. Τσίπρας». Αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε σχετικά με τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Έχω κοινές αγωνίες με τον κόσμο της Αριστεράς. Με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε άλλες αγωνίες. Είναι συμπεριφορά κόμματος της Αριστεράς να έρχεται ο νόμος που εμποδίζει τους εγκληματίες νεοναζιστές , οι οποίοι έχουν δολοφονήσει ανθρώπους, να συμμετέχουν υπό τον μανδύα κόμματος στις επόμενες εκλογές και να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο; Είναι προοδευτικό να μου επιτίθενται με fake news και υπονοούμενα; Όπως είπε ο κ. Πολάκης: “ Είναι πιασμένος και εγκατέλειψε το θέμα των υποκλοπών”. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Ευρωκοινοβούλιο πήγα πρώτος εγώ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα ελληνική δικαστήρια πήγα πρώτος εγώ και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Την εξεταστική επιτροπή στην Ελλάδα εγώ την πρότεινα». Ως προς την στάση της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης αποκάλεσε “σοσιάλ-Καμμένους” το κόμμα που κράτησε πάση θυσία τη χώρα στη ζώνη του ευρώ χωρίς να ζυγίσει το κομματικό κόστος, όταν ο ίδιος έκανε το παιχνίδι των “Ζαππείων”;» Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqgd44lnenmx) Για τις αποχωρήσεις υποψηφίων βουλευτών «Αποχωρήσεις 147 υποψήφιων βουλευτών δεν υπήρξαν ποτέ. Ποιοι είναι αυτοί που έφυγαν; Πρόκειται για στελέχη που είχαν ήδη αποχωρήσει σε προηγούμενο χρόνο, συν ένα στέλεχος που αποκλείσαμε από τα ψηφοδέλτιά μας. Επέλεξαν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Καλό ταξίδι. Τους κανόνες και το ηθικό πλαίσιο τους βάζουμε εμείς» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης ως προς τη «μεταγραφολογία» και πρόσθεσε: «Όταν ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το Μέγαρο Μαξίμου ως ατελιέ φωτογραφιών, το θεωρείτε θεσμικά σωστό; Αυτά, ξέρετε, γίνονται στα γραφεία των κομμάτων. Και σε εμάς έχουν έρθει υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε στα ψηφοδέλτιά μας πρώην υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και εν ενεργεία περιφερειακό σύμβουλο της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το κάναμε σημαία ούτε έγινε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες». Σχετικά με τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέμεινε ότι «οφείλουμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για ανθρωπιά. Κάθε Έλληνας είναι υπερήφανος που εκεί βρίσκεται η ΕΜΑΚ και βοηθά τους σεισμόπληκτους. Έχουμε χρέος ως ένας γείτονας που βάζει πάνω απ’ όλα την ανθρωπιά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, να στηρίξουμε. Έχουν πληγεί δέκα εκατομμύρια άνθρωποι, χιλιάδες νεκροί, εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι. Είμαι περήφανος που ενεργοποιήθηκε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για τον οποίο είχα εργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιδεικνύοντας έμπρακτη αλληλεγγύη και σε τρίτες χώρες». «Η προκλητική στρατηγική της Τουρκίας -και μιλώ για την ηγεσία, ας αφήσουμε τους λαούς- να έχει προτεραιότητα το γεωπολιτικό παιχνίδι, να προκαλεί αστάθεια από τη Συρία ως τον Νότιο Καύκασο και όχι να στηρίζει το λαό της, δυστυχώς ήταν καταστροφική. Δική μου ατζέντα είναι η Ευρώπη να αποκτήσει ένα ταμείο οικονομικής ευρωπαϊκής κυριαρχίας που θα στηρίζει τις αδύναμες οικονομίες και παράλληλα μια στρατηγική ώστε να μην εξοπλίζει τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, που παράγουν αστάθεια» υπογράμμισε ως προς τα ελληνοτουρκικά. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας πηγαίνει με Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια Σεισμός στην Τουρκία: Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ, δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη αθλήτρια του βόλεϊ Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η Πατησίων (φωτογραφίες) BEST OF NETWORK 12.02.2023, 10:52 12.02.2023, 07:26 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 10:35 12.02.2023, 10:36 12.02.2023, 09:00

