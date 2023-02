Ανδρουλάκης: «Δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας στους αδύναμους δανειολήπτες με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια» Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην Κόρινθο Στο πλαίσιο ομιλίας του απόψε στην Κόρινθο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να υπερψηφίσουν την τροπολογία της Κ.Ο. για την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών με επαναφορά του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια, προστασία της αγροτικής γης και συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. «Είναι η ελάχιστη οφειλόμενη πράξη ευθύνης. Έχουμε χρέος να δώσουμε σε όσους δεν άντεξαν για λόγους αντικειμενικών συνθηκών, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια» ανέφερε στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες πλειστηριασμούς. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής συμμαχίας. «Δεν θα αφήσουμε τους πιο ευάλωτους να νιώσουν μόνοι. Δεν θα αφήσουμε τη μεσαία τάξη μετέωρη. Δεν θα αφήσουμε τη νέα γενιά να παραιτηθεί από τις προσδοκίες της» υπογράμμισε χαρακτηριστικά κάνοντας αναφορά μεταξύ άλλων στις προτάσεις του κόμματος για το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, την αναγέννηση του ΕΣΥ, ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, προοδευτικό και αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα προκειμένου να εξασφαλίζονται οι πόροι για την στοχευμένη στήριξη των πιο ευάλωτων. «Κάποιοι μας κατηγορούν για ίσες αποστάσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πολιτευόμαστε με μεζούρα. Οι αποφάσεις μας είναι αξιακές. Δεν με ενδιαφέρει αν ενοχλείται τη μία ο κ. Μητσοτάκης και την άλλη ο κ. Τσίπρας. Ψηφίζουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο και ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι τα έχουμε βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Κάνω το χρέος μου απέναντι στη Δημοκρατία, στις νεότερες γενιές, στην Ελλάδα της Ευρώπης και της διαφάνειας ανάγοντας το ζήτημα των υποκλοπών και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κορυφαίο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακούμε τον κ. Μητσοτάκη να ισχυρίζεται ότι “μάλλον θέλουν να γίνουν σοσιαλ-Καμμένοι”. Είμαστε στην απέναντι όχθη από αυτήν που βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προσδιορίζοντας το δίλημμα των εκλογών: «Ή με αυτούς που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για τον ελληνικό λαό ή με αυτούς που είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για μια καρέκλα εξουσίας». Χαρακτήρισε αδιέξοδη την αντιπολιτευτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Τσίπρας βγάζοντας το κόμμα του από τη Βουλή αποδεικνύεται όχι απλά χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μέγας ευεργέτης του Κυριάκου Μητσοτάκη», επισήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Σχετικά με την τροπολογία- μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως: «Η παράταξη που έφερε την εθνική συμφιλίωση, ουδέποτε “έπαιξε” με τα άκρα. Για να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί εκφραστές της σημερινής κεντροαριστεράς. Ποιοι είναι; Μήπως είναι η Νέα Δημοκρατία, που σημερινοί της βουλευτές μιλούσαν για την “σοβαρή Χρυσή Αυγή” ή μήπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έλεγε ότι “καμία ψήφος δεν είναι ντροπή” και αξιοποιούσαν τις ψήφους της Χρυσής Αυγής σε κάποια νομοσχέδια;» «Ποτέ άλλοτε Πρωθυπουργός δεν έδειξε τέτοια απρέπεια μετατρέποντας το Μέγαρο Μαξίμου σε “ατελιέ” φωτογραφιών» σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης. «Ξέρετε στην πολιτική όλοι κρινόμαστε είτε για το αν κάνουμε όσα λέμε είτε αν υπηρετούμε ένα νέο πολιτικό ήθος. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον εξυπηρετεί την οικογενειακή του παράδοση, των υποκλοπών και των αποστασιών. Μακριά από εμάς αυτές οι παραδόσεις διότι αυτή η παράταξη με τους αγώνες της έκλεισε στο χρονοντούλαπο αυτήν την “κουλτούρα”» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ συγκροτούνται από τα θεσμικά όργανα του κόμματος και κανέναν άλλον. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Πλιάτσικο και συμπλοκές στα ερείπια – Βγαίνει ο στρατός, αναστέλλουν τις διασώσεις ξένες αποστολές Σεισμός στην Τουρκία: 24χρονη αθλήτρια έστειλε μήνυμα στους διασώστες από τα συντρίμμια Πετρούπολη: «Είμαι παντρεμένη, άφησέ με» – Υπό την απειλή όπλου ο βιασμός της 28χρονης σε μπαρ BEST OF NETWORK 11.02.2023, 15:30 11.02.2023, 16:27 02.02.2023, 14:58 11.02.2023, 23:19 11.02.2023, 23:18 11.02.2023, 16:34

