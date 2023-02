Γκάλοπ της Marc: Αυτοδυναμία βγάζει η δεύτερη κάλπη

Σε ρότα αυτοδυναμίας, την οποία, υπό τις παρούσες συνθήκες, μπορεί να κατακτήσει στην επαναληπτική κάλπη που θα γίνει με την ενισχυμένη αναλογική, κινείται η κυβερνητική παράταξη. Η προοπτική για πεντακομματική σύνθεση της επόμενης Βουλής, που δημιουργείται ήδη από την πρώτη κάλπη, ευνοεί τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και δυσκολεύει τα μικρότερα κόμματα που θα δεχθούν ισχυρές πιέσεις στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στην οποία θα τεθούν με μεγαλύτερη ένταση τα διλήμματα υπέρ της κυβερνητικής σταθερότητας. Η πρωτοκαθεδρία που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον χώρο του Κέντρου, καθώς εξακολουθεί να έχει υψηλή διείσδυση σε ψηφοφόρους οι οποίοι κινούνται εκτός των τειχών της Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με την προφανή δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνθεί στο ευρύτερο εκλογικό ακροατήριο καθιστούν εφικτό τον στόχο για αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θέτουν το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς εν όψει της προεκλογικής περιόδου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μεγάλης δημοσκόπησης που διενήργησε για λογαριασμό του «ΘΕΜΑτος» η εταιρεία Marc, η οποία αποτύπωσε για πρώτη φορά την πρόθεση ψήφου των πολιτών και στις δύο κάλπες που πιθανόν θα στηθούν το προσεχές διάστημα, το κυβερνών κόμμα αποσπά ήδη από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής ισχυρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, το οποίο είναι εφάμιλλο με τη διαφορά (8,35%) που χώριζε τη Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές του Ιουλίου του 2019. Μάλιστα, το «γαλάζιο» δημοσκοπικό προβάδισμα, το οποίο στην αναγωγή επί των εγκύρων στην πρώτη αναμέτρηση καταγράφεται στις 7,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, η οποία θα προκληθεί εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού βιώσιμου κυβερνητικού σχήματος, ανεβαίνει στις 9 μονάδες. Γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τελική διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε διψήφιο ποσοστό. Μακράν μπροστά ο Μητσοτάκης Διψήφια άλλωστε είναι η απόσταση που χωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον βασικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα τόσο στη δημοτικότητα όσο και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία. Ο νυν πρωθυπουργός είναι ο δημοφιλέστερος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, καθώς το 48,6% των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει θετική γνώμη για το πρόσωπό του. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται 15,4 μονάδες χαμηλότερα και με 33,2% υπερτερεί ελαφρώς του Νίκου Ανδρουλάκη, για τον οποίο έχει θετική άποψη το 32,1% του εκλογικού σώματος. Ακολουθούν ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 28,7%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 19,3% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 17,8%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτερεί ακόμη περισσότερο του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο τωρινός «ένοικος» του Μεγάρου Μαξίμου γίνεται αποδεκτός από το 48% των πολιτών, ενώ ο προκάτοχός του προτιμάται από το 31,6%. Ο πρώτος οικοδομεί τη διαφορά των 18,2 μονάδων, καθώς έχει μεγαλύτερη επιρροή στους ψηφοφόρους των υπόλοιπων κομμάτων αλλά και στους αναποφάσιστους. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 54,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί καταλληλότερο τον κ. Μητσοτάκη, έναντι του 17,5% που δηλώνει το ίδιο για τον κ. Τσίπρα. Αντίστοιχα, από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων ο νυν πρωθυπουργός έχει την προτίμηση του 42,4%, ενώ ο τέως ένοικος του Μαξίμου του 15,1%. Αλλά και με βάση την αυτοτοποθέτηση των ερωτηθέντων, ο αρχηγός της Ν.Δ. προηγείται σε όσους δηλώνουν κεντρώοι με 57,1%, ενώ συγκεντρώνει στους δεξιούς (72%) και στους κεντροδεξιούς (85,7%), ποσοστά τα οποία είναι ψηλότερα από τα αντίστοιχα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στους κεντροαριστερούς (58,1%) και αριστερούς (71%). Συντριπτική, εξάλλου, υπέρ της κυβέρνησης αποβαίνει και η συγκριτική αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής με την αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (ή ποσοστό 48,9%) αξιολογεί θετικά την έως τώρα θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την τακτική που ακολουθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιορίζεται στο 26,4%. Αρνητική άποψη για την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ έχει το 71,9% των πολιτών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κυβέρνηση είναι 50,2%. Θετικά για την κυβέρνηση εκφράζεται το 50% όσων ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, το 45,7% των αναποφάσιστων και το 20,1% όσων επιλέγουν άλλο (μικρότερο) κόμμα. Από την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ ικανοποιημένοι δηλώνουν το 16,9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 13,7% των αναποφάσιστων και το 10,7% όσων προτίθενται να ψηφίσουν άλλο κόμμα. Η «διπλή» πρόθεση ψήφου και το «κόμμα Κασιδιάρη» Στη δημοσκόπηση της Marc, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν την πρόθεση της ψήφου τους σε δύο φάσεις. Ρωτήθηκαν αρχικά ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψήφιζαν αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή με το σύστημα της απλής αναλογικής. Εν συνεχεία τούς ζητήθηκε να δηλώσουν την επιλογή την οποία σκοπεύουν να κάνουν σε περίπτωση που δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερες εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Από τη σύγκριση των δύο αποτελεσμάτων εξάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η υπεροχή του κυβερνώντος κόμματος αποτυπώνεται ήδη από τις πρώτες απαντήσεις, καθώς η Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου αποσπά διαφορά 7,4 μονάδων που με αναγωγή επί των εγκύρων ανεβαίνει στις 7,7. Η δύναμη του κυβερνώντος κόμματος υπολογίζεται στο 33,7% και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο 26%. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μεγαλύτερη συσπείρωση των παλαιών της ψηφοφόρων (71,8%, έναντι 67,8% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τον ΣΥΡΙΖΑ), ενώ προσελκύει το 30,6% των πολιτών που αυτοτοποθετούνται ως κεντρώοι, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ που επιλέγεται από το 20,1% και ακόμη πιο πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου η διείσδυση στο Κέντρο περιορίζεται στο 17,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στα όρια του διψήφιου ποσοστού, καθώς στην απλή πρόθεση συγκεντρώνει 9,8% και στην αναγωγή επί των εγκύρων ανεβαίνει στο 10,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,3% και η Ελληνική Λύση με 3,6%. Οριακά εκτός Βουλής με ποσοστό της τάξης του 2,7% φαίνεται να μένει το ΜέΡΑ 25. Αντιθέτως, πάνω από το όριο του 3%, που δίνει εισιτήριο για την επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση, εμφανίζεται ο σχηματισμός Εθνικό Κόμμα Ελληνες, του οποίου ηγείται ο έγκλειστος στις φυλακές, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Το «κόμμα Κασιδιάρη» συγκεντρώνει μεν 3,4%, αλλά μετά το πρόσφατο νομοθετικό «μπλόκο» για σχηματισμούς που η ηγεσία τους έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Ετσι, ακόμη και αν, όπως φημολογείται, «κατεβάσει» μεμονωμένους υποψηφίους σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες, δεν θα καταφέρει να εκλέξει εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο διότι δεν αθροίζονται οι ψήφοι τους. Ετσι, το τυχόν ποσοστό που μπορεί να λάβουν υποψήφιοι που θα είναι ατύπως ελεγχόμενοι από τον έγκλειστο βουλευτή, για τον οποίο άλλες εκτιμήσεις αναλυτών αναφέρουν ότι μπορεί να δώσει γραμμή για να ενισχυθεί κάποιος από τους άλλους σχηματισμούς που κινούνται στην Ακρα Δεξιά, θα προσμετρηθούν μαζί με τις επιδόσεις που θα συγκεντρώσουν τα υπόλοιπα κόμματα που δεν θα υπερβούν το όριο του 3%. Σε αυτά, εκτός από το ΜέΡΑ 25, περιλαμβάνεται η Εθνική Δημιουργία των Θάνου Τζήμερου και Φαήλου Κρανιδιώτη, που συγκεντρώνει 1,2%. Στο σύνολό του το ποσοστό των ψήφων που δεν θα αντιστοιχηθεί σε κοινοβουλευτικές έδρες φτάνει στο 10,6%, γεγονός που χαμηλώνει τον πήχη της αυτοδυναμίας και αυξάνει τον αριθμό των βουλευτών που θα εκλέξουν τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Πιέζονται οι «μικροί» στην επαναληπτική κάλπη Από τα στοιχεία της μέτρησης της Μarc προκύπτει ότι στην επαναληπτική εκλογή καταγράφονται πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς ενισχύονται σημαντικά τα δύο μεγαλύτερα κόμματα και κυρίως η πλειοψηφούσα Νέα Δημοκρατία, ενώ πιέζονται όλοι οι μικρότεροι σχηματισμοί. Αναλυτικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, το κυβερνών κόμμα αυξάνει τη δύναμή του κατά 3,5% σε σχέση με την πρώτη κάλπη και φτάνει στο 37,2%, ποσοστό το οποίο μπορεί να του εξασφαλίσει αυτοδυναμία, καθώς η σύνθεση της Βουλής προβλέπεται να είναι πεντακομματική. Ανοδο κατά 2,2% παρουσιάζει και η απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φτάνει στο 28,2%, αλλά υπολείπεται κατά 9 μονάδες της Ν.Δ. Πτωτικά κινούνται όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 9% (-1,2% σε σχέση με την πρώτη κάλπη), το ΚΚΕ να υποχωρεί επίσης στο 4,2% (-1,3%) και την Ελληνική Λύση να περνάει οριακά το κατώφλι της Βουλής με 3,3% (-0,5%). Εκτός Βουλής μένει το ΜέΡΑ25 που πέφτει στο 2%, ενώ δεν εμφανίζεται στη λίστα των κομμάτων που περνούν το 1% η Εθνική Δημιουργία, η οποία πιέζεται επίσης και περιλαμβάνεται σε εκείνους που επιλέγουν «άλλο κόμμα». Μικρή υποχώρηση παρουσιάζει, τέλος, το ποσοστό των αναποφάσιστων, που από το 10,2% της πρώτης κάλπης, στη δεύτερη καταγράφεται στο 9,8%. Ειδήσεις σήμερα Δορυφορικός χάρτης δείχνει την παραμόρφωση του εδάφους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία Σώθηκε κοριτσάκι 149 ώρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία – Δείτε βίντεο «Πάγωσαν» 228 περιοχές στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής – Στους -12°C κατρακύλησε η θερμοκρασία!

