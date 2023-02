Δένδιας – Τσαβούσογλου: Μην περιμένουμε σεισμό για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας Στις σεισμόπληκτες περιοχές ο Νίκος Δένδιας – «Η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει την Τουρκία δεν σταματά εδώ» «Δεν πρέπει να περιμένουμε έναν σεισμό για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας» τόνισαν από την Αντιόχεια, όπου βρίσκονται, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη βοήθεια» τόνισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, από την Αντιόχεια, που επισκέφθηκε με τον Νίκο Δένδια, προσθέτοντας: «ελπίζω ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες για να λύσουμε τις διαφορές μας μέσω διαλόγου». «Σε τέτοιες δύσκολες ημέρες φαίνονται οι καλοί γείτονες» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε έναν σεισμό για να βελτιώσουμε τις διμερείς σχέσεις». «Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα θύματα του φονικού σεισμού» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, που αναφέρθηκε στις προσπάθειες διάσωσης που κατέβαλε η ΕΜΑΚ. Συνολικά σώθηκαν 205 άνθρωποι από τα σωστικά συνεργεία. Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην Τουρκία. «Eίμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν από τους Έλληνες διασώστες και για τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν από τους Ευρωπαίους διασώστες, γιατί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε Αυστριακούς και Ολλανδούς διασώστες. 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων», είπε ο Νίκος Δένδιας, που εξέφρασε την αλληλεγγύη του. «Η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει την Τουρκία δεν σταματά εδώ» επισήμανε, προσθέτοντας ότι έχει εντολή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει η Ελλάδα ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕΕ Ειδήσεις σήμερα Δορυφορικός χάρτης δείχνει την παραμόρφωση του εδάφους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία Σώθηκε κοριτσάκι 149 ώρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία – Δείτε βίντεο «Πάγωσαν» 228 περιοχές στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής – Στους -12°C κατρακύλησε η θερμοκρασία! BEST OF NETWORK 12.02.2023, 10:52 12.02.2023, 07:26 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 10:35 12.02.2023, 10:36 12.02.2023, 09:00

