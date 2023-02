«Κλείδωσε» η εκλογή Χριστοδουλίδη στην Κύπρο – Προβάδισμα έδιναν τα exit polls

Νίκη του Νίκου Χριστοδουλίδη με μικρή διαφορά από τον Αντρέα Μαυρογιάννη δίνουν τα exit pools των τηλεοπτικών καναλιών της Κύπρου. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι ο νέος Πρόεδρος της Κύπριακής Δημοκρατίας για την επόμενη πενταετία. Σε ό,τι αφορά τα επίσημα αποτελέσματα και με καταμετρημένο το 86% των ψήφων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει 51,66% των ψήφων και ο Αντρέας Μαυρογιάννης το 48,36% των ψήφων. Οι εκλογολόγοι στη Κύπρο θεωρούν πως είναι απίθανη μια ανατροπή με αλλαγή κατάταξης, αλλά δεν αποκλείεται να κλείσει λίγο ακόμα η ψαλίδα. Στο επιτελείο Χριστοδουλίδη έχουν αρχίσει ήδη οι πανηγυρισμοί και λίγο αργότερα θα γίνει δήλωση από τον κ. Χριστοδουλίδη. Οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ φαίνεται να μην ακολούθησαν την γραμμή που εμμέσως έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος για υπέρβαση και στήριξη του Αντρέα Μαυρογιάννη και να ακολούθησαν τις προτροπές του απερχόμενου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη για στήριξη του Νίκου Χριστοδουλιδη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το 75% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ ψήφισε τον Νίκο Χριστοδουλιδη και το 25% τον Αντρέα Μαυρογιάννη. Αναλυτικά τα exit poll ανά κανάλι: ΡΙΚ: Νίκος Χριστοδουλίδης 50,5-53,5% – Αντρέας Μαυρογιάννης 46,5%-49,5% ΟΜΕΓΚΑ: Νίκος Χριστοδουλίδης 51,5-55,5% – Αντρέας Μαυρογιάννης 44,5%-48,5% ΑΛΦΑ: Νίκος Χριστοδουλίδης 50,2-54,2% – Αντρέας Μαυρογιάννης 45,8%-49,8% ΑΝΤΕΝΑ: Νίκος Χριστοδουλίδης 51,9-55,6% – Αντρέας Μαυρογιάννης 44,4%-48,1% ΣΙΓΜΑ: Νίκος Χριστοδουλίδης 52-56% – Αντρέας Μαυρογιάννης 44% – 48% Το ποσοστό συμμετοχής στην αναμέτρηση έφτασε το 72%. Μέχρι τις 17:00, μία ώρα πριν κλείσουν η προσέλευση ήταν ανάλογη με αυτή του πρώτου γύρου, την περασμένη Κυριακή, αλλά υψηλότερη σε σχέση με τον δεύτερο γύρο, το 2018. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία – Μεβλούτ Τσαβούσογλου: «Πραγματικός γείτονας η Ελλάδα» Κυριάκος Μητσοτάκης: 200.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ Αρτέμιδα: Μαχαίρωσαν 22χρονο σε μπαρ – Καταδίωξε τους δράστες και έπεσε σε φαρμακείο, δείτε βίντεο Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 18:09 UPD: 12.02.2023, 18:49

