Κουτσούμπας: Μόνο ο λαός σώζει τον λαό στο δρόμο της ανατροπής με δυνατό ΚΚΕ

«Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό στο δρόμο της ανατροπής με δυνατό ΚΚΕ» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας το Σάββατο στο 13ο Συνέδριο της ΚΝΕ που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό υπό το σύνθημα: «Είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως! Με τη δύναμη των επαναστατικών ιδεών. Για τον σοσιαλισμό. Τολμάμε το μεγάλο βήμα στο μέλλον, με το ΚΚΕ. ΚΝΕ Δυνατή Παντού». Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε, μεταξύ άλλων, πως οι διαφορές του ΚΚΕ με τα άλλα κόμματα δεν είναι μόνο ιδεολογικοπολιτικές αλλά και αξιακές και αυτό φαίνεται στον τρόπο αντιμετώπισης της νεολαίας. Όπως εξήγησε, όλα τα κόμματα του συστήματος αντιμετωπίζουν τους νέους και τις νέες «σαν θεατές, ανήμπορους να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και πολύ περισσότερο να παρέμβουν, σαν “κουκιά” βλέπουν τους νέους». Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι σε αντίθεση με όλους αυτούς, το ΚΚΕ θεωρεί τις νέες και τους νέους «ικανότατους να σκέφτονται, να συζητούν συλλογικά, να οργανώνονται, να παλεύουν, να ψηφίζουν με βάση το πραγματικό τους συμφέρον, μέχρι να ασκήσουν αύριο οι ίδιοι την εξουσία και τον έλεγχο στην παραγωγή». «Είναι χαοτική η διαφορά μας με τα άλλα κόμματα, γι’ αυτό με το χέρι στη καρδιά και με το θάρρος που έχουμε αποκτήσει από την καθημερινή κοινή μας δράση με εκατοντάδες χιλιάδες νέες και νέους, τους κοιτάζουμε στα μάτια και τους λέμε ότι “σωτήρες από πάνω” για τα προβλήματά τους δεν υπάρχουν, “πολιτικοί μεσσίες” δεν υπάρχουν. Ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα το κάναμε με τους αγώνες μας και την ενεργητική μας δράση, όχι από τον καναπέ και το περιθώριο» είπε και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αγώνες και κατακτήσεις εργαζομένων και νέων. Σημείωσε, σε άλλο σημείο της ομιλίας του και μεταξύ άλλων, πως η ψήφος των νέων στο ΚΚΕ «μπορεί να αλλάξει το κλίμα, να νιώσουν και να είναι οι ίδιοι πιο δυνατοί και με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ μπορούν να κάνουν να τρέμει την όποια αυριανή αντιλαϊκή κυβέρνηση» και πρόσθεσε ότι «γι’ αυτό και σε αυτές τις εκλογές το σύνθημα είναι: Μόνοι τους και όλοι μας με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ». Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι αν «κάποτε χρειαζόταν “μισή ζωή και βάλε” για να διαπιστώσει κάποιος από την ίδια του την πείρα ότι κάθε ελπίδα για πιο ανθρώπινη διαχείριση του καπιταλισμού, οδηγεί μόνο σε χαμένο χρόνο με απώλεια δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε απογοήτευση και οπισθοχώρηση του κινήματος, σήμερα αρκεί λιγότερο χρονικό διάστημα». Όπως ανέφερε, στη συνέχεια, ακόμα και νέοι άνθρωποι βάσει της πείρας τους μπορούν να διαπιστώσουν ότι «κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη διότι γίνεται πιο επιθετικός, πιο αντιδραστικός ο καπιταλισμός όσο σαπίζει και δεν ανατρέπεται». Είπε ότι «ο λαός έδιωξε αντιλαϊκές κυβερνήσεις αλλά δεν απαλλάχτηκε από αυτούς που έχουν την εξουσία». Σημείωσε ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ «έχουν κοινή στρατηγική, κοινούς σκοπούς, παρά τις επιμέρους διαφορές», και πως «έχουν δεσμεύσεις απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης, τους επιχειρηματικούς ομίλους, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ». Το ΚΚΕ, τόνισε, «δεν θα δώσει ανοχή στην όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση όποιο χρώμα κι αν έχει όπως κι αν βαφτιστεί». Υπογράμμισε ότι «το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα λαϊκής εξουσίας, ανατροπής του συστήματος της δικτατορίας των μονοπωλίων, έχει σκοπό να οδηγήσει την εργατική λαϊκή πλειοψηφία πραγματικά στην εξουσία». «Έτσι μιλάμε εμείς, καθαρά με τους απλούς, τους έντιμους ανθρώπους. Σε κάτι άλλους τους κολλητούς των αφεντικών, των Αμερικάνων, των μνημονίων, της καπιταλιστικής σαπίλας που έχουν το θράσος να αποκαλούν εμάς “κολλημένους”, επειδή λέει “περιμένουμε να έλθει ο λαός σε 2500 χρόνια” αντί να στηρίξουμε αυτούς να ξανακαθίσουν στις βρώμικες καρέκλες τους και να συνεχίσουν το έργο των προηγούμενων, του Μητσοτάκη, τους απαντάμε αλλιώς: ο δρόμος των μεγάλων ανατροπών ανοίγει πάντα από κάποιους “κολλημένους”, από τους ασυμβίβαστους» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας σχολιάζοντας τα όσα είπαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. - – ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Πλιάτσικο και συμπλοκές στα ερείπια – Βγαίνει ο στρατός, αναστέλλουν τις διασώσεις ξένες αποστολές Σεισμός στην Τουρκία: 24χρονη αθλήτρια έστειλε μήνυμα στους διασώστες από τα συντρίμμια Πετρούπολη: «Είμαι παντρεμένη, άφησέ με» – Υπό την απειλή όπλου ο βιασμός της 28χρονης σε μπαρ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )