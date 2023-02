Κυριάκος Μητσοτάκης: 200.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος σε συζήτηση στο πλαίσιο της 14ης εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας», που διοργάνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι. Οι «Ημέρες Καριέρας», οι οποίες θεσμοθετήθηκαν το φθινόπωρο του 2021, είναι ένα από τα νεότερα εργαλεία της ΔΥΠΑ. Αποτελούν σημείο συνάντησης και άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό και ενδιαφερόμενους. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εκπροσώπους των εταιρειών Poseidon Marine Supplies, Vasia Hotels & Resorts και THRAKON – YTONG, που έχουν προσλάβει εργαζόμενους με τη βοήθεια της ΔΥΠΑ και με τρεις υπαλλήλους τους οι οποίοι ωφελήθηκαν από δράσεις της υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες στο πάνελ επισήμαναν τη σημασία των «Ημερών Καριέρας» και του ενεργού διαμεσολαβητικού ρόλου της ΔΥΠΑ για τη σύνδεση εργοδοτών και εργαζόμενων. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Ντίνος Σιωμόπουλος. Είναι μεγάλη επιτυχία ότι καταφέραμε κι εκσυγχρονίσαμε έναν οργανισμό όπως ήταν ο ΟΑΕΔ και τον προσαρμόσαμε στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που μετεξελίσσεται πολύ γρήγορα «Οι “Ημέρες Καριέρας” έχουν καταφέρει ουσιαστικά κι έχουν φέρει κοντά επιχειρήσεις και εργαζόμενους, έτσι ώστε τελικά να γίνει αυτό το “πάντρεμα” και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι εσείς και οι ιστορίες που ακούμε είναι η καλύτερη ζωντανή διαφήμιση ότι ο θεσμός αυτός δουλεύει και λειτουργεί. Θέλω να δώσω πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στην Υπηρεσία, στον Διοικητή, στο Υπουργείο, στη Γενική Γραμματέα, διότι πράγματι έχουμε πια μία Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης η οποία λειτουργεί ως μια υπηρεσία πια ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αν με ρωτούσατε, κάνοντας τον κυβερνητικό μας απολογισμό, “πώς θα ιεραρχούσατε τις επιτυχίες της κυβέρνησης;” θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στην αγορά εργασίας από το Υπουργείο, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, από όλα τα στελέχη που εμπλέκονται, θα ήταν πάρα-πάρα πολύ ψηλά στη δική μου προσωπική ιεράρχηση των επιτυχιών της κυβέρνησής μας. Γιατί πράγματι έχουμε καταφέρει και έχουμε εκσυγχρονίσει έναν οργανισμό, ο οποίος ήταν γνωστός ως ΟΑΕΔ, ο οποίος είχε πολλές αγκυλώσεις και να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες μίας αγοράς εργασίας η οποία μετεξελίσσεται πολύ γρήγορα», τόνισε ο Πρωθυπουργός σε μία από τις παρεμβάσεις του στη διάρκεια της συζήτησης. Το επόμενο διάστημα θα βγουν περίπου 200.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Στόχος μας να ρίξουμε την ανεργία κάτω του 10%, εντός του 2024 «Υπάρχουν, πάρα πολλές επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα βγουν το επόμενο διάστημα, κοντά στις 200.000, με σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το καινούργιο ΕΣΠΑ. Στόχος μας είναι να ρίξουμε την ανεργία κάτω του 10%, κάποια στιγμή το 2024. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός και η ΔΥΠΑ νομίζω ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο να εισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Και πιστεύω ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην αγορά εργασίας, αφορά δύο πτυχές: Το πρώτο είναι πως θα καλύψουμε ανάγκες σε γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως ο τουρισμός, όπου ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εξεύρεσης δυναμικού. Και αυτό, ενδεχομένως, έχει να κάνει και με τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση που είναι η επανακατάρτιση και η απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων σε μια αγορά εργασίας η οποία αλλάζει συνέχεια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματικά προοδευτικές πολιτικές είναι εκείνες που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το μέρισμα ανάπτυξης πρέπει να περνάει στους εργαζόμενους με αύξηση μισθών. «Αν μιλάμε για πολιτικές με πραγματικά προοδευτικό πρόσημο, είναι οι πολιτικές εκείνες οι οποίες τελικά δημιουργούν θέσεις εργασίας -και έχουμε δημιουργήσει παραπάνω από 250 χιλιάδες- και βέβαια η επόμενη μεγάλη πρόκληση, δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας είναι και οι μισθοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι σημαντικό να προσαρμόζουν τις απολαβές τους και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Όσο οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά, είναι δεδομένο ότι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης πρέπει να περνάει και στους εργαζόμενους. Και έχουμε δει αύξηση των μέσων εισοδημάτων, των μέσων μισθών στον ιδιωτικό τομέα σημαντική, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Κ. Χατζηδάκης: Εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα για τους ανέργους «Οι Ημέρες Καριέρας σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι καθημερινότητα. Εδώ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει 14 τέτοιες εκδηλώσεις με συμμετοχή 700 μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν προσφέρει 18.000 θέσεις εργασίας. Ηρθαν σε αυτές 28.000 άνεργοι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το μήνυμα που λαμβάνουμε και από τις δύο πλευρές είναι ότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αλλάζει και αρχίζει να λειτουργεί σαν ευρωπαϊκή υπηρεσία που φέρνει κοντά επιχειρήσεις και ανέργους. Γιατί έχει μετασχηματιστεί χάρη στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με το νόμο «Δουλειές Ξανά». Όπως το Επίδομα Εργασίας, την εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για την καταβολή των ωφελημάτων που παρέχει και το σύστημα τριών προσφορών και τριών αρνήσεων για τις θέσεις που προτείνονται στους ανέργους. Εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα για τους ανέργους. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 263.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Και η συμβολή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι καθοριστική, καθώς πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί λόγω της ενεργούς συμμετοχής της ΔΥΠΑ και της επιτάχυνσης των προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης με την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης», τόνισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης στον χαιρετισμό του, πριν από την έναρξη της συζήτησης. «Μας δόθηκε μία κατεύθυνση: να αλλάξουμε τον ΟΑΕΔ, να τον μετατρέψουμε από έναν γραφειοκρατικό, επιδοματικό οργανισμό σε έναν φορέα παραγωγό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Σε 3,5 χρόνια σχεδιάσαμε μία νέα γενιά προγραμμάτων απασχόλησης ώστε να βοηθούμε τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ανέργους μέσα από τα κίνητρα που δίνουμε και ενισχύσαμε τον διαμεσολαβητικό ρόλο της ΔΥΠΑ, αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή πώς φέρνουμε την προσφορά και τη ζήτηση μαζί στην αγορά εργασίας. Το αποτέλεσμα; Ρεκόρ προσλήψεων κατά το διάστημα των 3,5 ετών», ανέφερε από την πλευρά του ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης. Άλμα 240% στις προσλήψεις μέσω ΔΥΠΑ, τα τελευταία 3,5 χρόνια Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η πολύπλευρη αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ την τελευταία τριετία με στόχο τη μετατροπή της σε φορέα που προωθεί ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης προς όφελος των ανέργων, ώστε να πάψει να λειτουργεί απλώς ως ένας μηχανισμός παροχής επιδομάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πρωτοψάλτης, σε διάστημα 42 μηνών, από τις αρχές Αυγούστου 2019 έως τα τέλη του φετινού Ιανουαρίου, έχουν γίνει περισσότερες από 109.000 προσλήψεις χάρη σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ, αριθμός – ρεκόρ που αντιστοιχεί σε σχεδόν 2.600 προσλήψεις ανά μήνα. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ο ρυθμός προσλήψεων έχει υπερτριπλασιαστεί (+240%) σε σύγκριση με τα προηγούμενα 4,5 χρόνια, καθώς ανάμεσα στο 2015 και στον Ιούλιο του 2019 ο απολογισμός ήταν 41.155 προσλήψεις, που αναλογεί σε 762 ανά μήνα. Στόχος της ΔΥΠΑ είναι η δημιουργία 201.000 θέσεων εργασίας το επόμενο διάστημα, μέσω δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και υφιστάμενων προγραμμάτων. «Ημέρες Καριέρας» Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ότι οι δράσεις της ΔΥΠΑ έχουν επανασχεδιαστεί στρατηγικά ώστε να εξυπηρετούν πιο στοχευμένα κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερη σύζευξη των εργοδοτών με πολίτες που αναζητούν απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν οι «Ημέρες Καριέρας», οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον ενισχυμένο διαμεσολαβητικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η ΔΥΠΑ στην αγορά εργασίας, ώστε να συνδέει την προσφορά θέσεων με τη ζήτηση. Στις 13 προηγούμενες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν φιλοξενηθεί σε 12 διαφορετικές πόλεις, συμμετείχαν συνολικά 600 επιχειρήσεις και προσήλθαν περισσότεροι από 26.000 πολίτες. Στην 14η εκδήλωση λαμβάνουν μέρος 120 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πλήθος κλάδων. *Ακολουθούν όλες οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού* Πρώτη τοποθέτηση Κατ’ αρχάς κ. Υπουργέ, κ. Διοικητά, κυρίες και κύριοι, άμα με ρωτούσατε κάνοντας τον κυβερνητικό μας απολογισμό, καθώς πλησιάζουμε στη λήξη της κυβερνητικής μας θητείας, «πώς θα ιεραρχούσατε τις επιτυχίες της κυβέρνησης;», θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στην αγορά εργασίας από το Υπουργείο, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, από όλα τα στελέχη που εμπλέκονται, θα ήταν πάρα-πάρα πολύ ψηλά στη δική μου προσωπική ιεράρχηση των επιτυχιών της κυβέρνησής μας. Γιατί πράγματι έχουμε καταφέρει και έχουμε εκσυγχρονίσει έναν οργανισμό, ο οποίος ήταν γνωστός ως ΟΑΕΔ, ο οποίος είχε πολλές αγκυλώσεις και να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες μίας αγοράς εργασίας η οποία μετεξελίσσεται πολύ γρήγορα. Κι όταν μιλάμε για ανάγκες, μιλάμε προφανώς για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων. Και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, μπαίνοντας στον χώρο, τη θετική ενέργεια που αυτές οι πρωτοβουλίες, οι «Ημέρες Καριέρας», εκπέμπουν. Διότι πράγματι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσα από πολλά εργαλεία, ένα εκ των οποίων -να το τονίσω- είναι οι «Ημέρες Καριέρας», έχουν καταφέρει ουσιαστικά κι έχουν φέρει κοντά επιχειρήσεις και εργαζόμενους, έτσι ώστε τελικά να γίνει αυτό το πάντρεμα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Να τονίσω ότι οι πρωτοβουλίες αυτές και η δική σας εξεύρεση εργασίας, το παράδειγμα το οποίο μας δώσατε, δεν αφορά επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Αφορά θέσεις εργασίας στην ελεύθερη αγορά. Το ζητούμενο, λοιπόν, πάντα και καθώς θα μειώνεται η ανεργία είναι πως θα μπορέσουμε να φέρουμε σε επαφή τις επιχειρήσεις που ψάχνουν για εργαζόμενους, με εργαζόμενους οι οποίοι -σωστά το είπατε- πολύ συχνά κάποιοι δεν αισθάνονται πολύ άνετα ή δεν ξέρουν τα μέσα και τα έξω της αγοράς εργασίας και χρειάζονται μία πιο επαγγελματική καθοδήγηση. Κι εκεί ακριβώς οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ είναι εξαιρετικά πολύτιμες. Οπότε, θέλω να δώσω πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στην Υπηρεσία, στον Διοικητή, στο Υπουργείο, στη Γενική Γραμματέα, διότι πράγματι έχουμε πια μία Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης η οποία λειτουργεί -κατά την άποψή μου αλλά πιστεύω και κατά την άποψη των ενδιαφερόμενων, η δική μου άποψη εδώ θα έλεγα ότι είναι δευτερεύουσα, σημασία έχει τι λέτε εσείς ως επιχειρήσεις, τι λέτε εσείς ως εργαζόμενοι- ως μια υπηρεσία πια ευρωπαϊκών προδιαγραφών. *Δεύτερη τοποθέτηση* Νομίζω αυτό που είπατε, αν μου επιτρέπετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό ως προς δύο διαστάσεις: το πρώτο που αναφέρατε έχει να κάνει με τη φυσική καχυποψία επιχειρήσεων και εργαζόμενων όταν το Δημόσιο αναλαμβάνει μία τέτοια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι αυτή, σε ένα βαθμό, έχουμε καταφέρει να την ξεπεράσουμε. Και αν κρίνω από την επιτυχία των «Ημερών Καριέρας», πόσες έχουμε κάνει και πόσο μεγάλη είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων -θυμίζω παραπάνω από 700 επιχειρήσεις, σχεδόν 18.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας- αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν αξία. Μετά πρέπει να ξεπεράσουμε και την καχυποψία -θα έλεγα- των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και την ανάγκη να δουν αυτή τη διαδικασία και ολίγον εκπαιδευτικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε, ότι όταν πας σε μία τέτοια «Ημέρα Καριέρας» μπορείς να έχεις υπόψη σου μία συγκεκριμένη απασχόληση και ξαφνικά να διαπιστώσεις ότι υπάρχουν και πολλές άλλες ευκαιρίες τις οποίες ενδεχομένως να μην τις είχες αξιολογήσει. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, η επιχείρηση ουσιαστικά έφτιαξε μία θέση με βάση το βιογραφικό το οποίο παρουσιάστηκε μπροστά της. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τέλος, να πω ότι μέχρι και για τις περιπτώσεις εκείνες των εργαζόμενων που μπορεί να συμμετέχουν σε μία «Ημέρα Καριέρας» και αυτό να μην έχει άμεσο αποτέλεσμα, θεωρώ ότι και αυτό έχει την αξία του. Θα συνομιλήσουν με επιχειρήσεις, θα καταλάβουν ποιες είναι οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων, μπορεί να βελτιώσουν πράγματα στο βιογραφικό τους, μπορεί να αντιληφθούν ότι αυτή η διαδικασία της συνέντευξης που γίνεται, θέλει και αυτή τον τρόπο της προκειμένου να μπορείς να παρουσιάζεις τις δεξιότητές σου με ένα τρόπο τον οποίο θα αξιολογήσει σωστά η επιχείρηση. Άρα, υπάρχει και αυτή η διάσταση την οποία την θεωρώ εξαιρετικά σημαντική για τους εργαζόμενους, δεν έχουν όλοι την εμπειρία και την τριβή να καθίσουν μπροστά σε έναν δυνητικό εργοδότη και να μιλήσουν για το βιογραφικό τους. Και νομίζω ότι και αυτή η διάσταση έχει μεγάλη αξία, γι’ αυτό όσο περισσότεροι εργαζόμενοι περνάνε, κάθονται και κάνουν ουσιαστικά τις συζητήσεις με τις εταιρείες, τόσο και αυτοί θα αντιλαμβάνονται πώς μπορούν να προβάλλουν τον εαυτό τους καλύτερα για να μπορέσουν να βρουν τη δουλειά που τους ταιριάζει και που τελικά θα τους ικανοποιήσει. Γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ δεν μιλάμε κατ’ ανάγκη για οποιαδήποτε δουλειά, μιλάμε για μία δουλειά η οποία θα είναι ωφέλιμη για την επιχείρηση και δημιουργική για τον εργαζόμενο. Και αυτό μπορούν να το πετύχουν οι «Ημέρες Καριέρας». Τρίτη τοποθέτηση, μετά από την αναφορά στα εργαστήρια που προσέφερε η ΔΥΠΑ στο πλαίσιο των «Ημερών Καριέρας» για τη σύνταξη βιογραφικού και την προετοιμασία για συνέντευξη Αυτό θα πρότεινα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, είναι διαδικτυακά να προσφέρετε αυτήν την εκπαίδευση. Το βιογραφικό έχει πολύ μεγάλη αξία. Εγώ θυμάμαι όταν έφτιαξα για πρώτη φορά το βιογραφικό μου, 22 ετών, όταν έπρεπε να βρω δουλειά μετά το πανεπιστήμιο, μας έβαζαν κανόνες: Το βιογραφικό πρέπει να είναι τυποποιημένο. Εάν υπάρχει λάθος στο βιογραφικό, ένας έμπειρος Human resources manager θα το δει αμέσως. Εάν στο βιογραφικό υπάρχει κάποια ανακρίβεια, πας να «πουλήσεις» τον εαυτό σου ως κάτι που δεν είσαι, πάλι θα το καταλάβει. Άρα η πρώτη συμβουλή στο βιογραφικό είναι: πες την αλήθεια. Διότι αν δεν πεις την αλήθεια, εκ των πραγμάτων αυτό σε μια συνέντευξη θα βγει. Και βέβαια μετά, το δεύτερο πολύ σημαντικό, είναι πώς στέκεσαι σε μια συνέντευξη. Που και αυτό θέλει τη δική του ξεχωριστή προετοιμασία. Οπότε θα σας ενθάρρυνα αυτά τα σεμινάρια τα οποία κάνετε δια ζώσης, να μπορείτε να τα προσφέρετε και μέσω διαδικτύου. Τέταρτη τοποθέτηση Νομίζω ότι εσείς είστε και οι ιστορίες που ακούμε, είναι η καλύτερη ζωντανή διαφήμιση ότι ο θεσμός αυτός δουλεύει και λειτουργεί. Και πάλι να τονίσω ότι είναι ένα μέρος μόνο της δουλειάς την οποία κάνει η ΔΥΠΑ. Υπάρχουν, όπως είπε και ο Διοικητής και ο Υπουργός, πάρα πολλές επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα βγουν το επόμενο διάστημα, κοντά στις 200.000, με σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το καινούργιο ΕΣΠΑ. Και δεν το κρύβουμε ότι στόχος μας είναι να ρίξουμε την ανεργία κάτω του 10%, κάποια στιγμή το 2024. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός και η ΔΥΠΑ νομίζω ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο να εισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι το επόμενο μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην αγορά εργασίας, αφορά δύο πτυχές: το πρώτο είναι πώς θα καλύψουμε ανάγκες σε γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως ο τουρισμός, όπου ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εξεύρεσης δυναμικού. Και αυτό, ενδεχομένως, έχει να κάνει και με τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση, που είναι η επανακατάρτιση και η απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων σε μια αγορά εργασίας η οποία αλλάζει συνέχεια. Γνωρίζετε ότι και στον τομέα αυτόν υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ που θα πέσουν σε αυτή την αγορά. Επιμένω ότι πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας ως προς την κατάρτιση. Πρέπει να σταματήσουμε να προσποιούμαστε -και λυπάμαι αν τα λέω τα πράγματα λίγο ωμά- ότι καταρτίζουμε και να προσποιούνται οι καταρτιζόμενοι ότι καταρτίζονται, διότι αυτή ήταν η πραγματικότητα στον τομέα της κατάρτισης μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία να συνδέσουμε την κατάρτιση με την πιστοποίηση. Ακολουθείς ένα συγκεκριμένο σεμινάριο, ένα πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχει μια απόδειξη ότι κάτι παραπάνω έμαθες από αυτό το πρόγραμμα για να μπορείς να είσαι πραγματικά χρήσιμος στην αγορά εργασίας και να μπορείς να βελτιώσεις και εσύ τις δικές σου δεξιότητες. Είναι ένας τομέας στον οποίο θα επιμείνουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν και πολλά καινούργια σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία τα οποία μας επιτρέπουν ένα κομμάτι της κατάρτισης και της πιστοποίησης να μπορεί να γίνεται διαδικτυακά. Και νομίζω ότι θα είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση της αγοράς εργασίας. Και τέλος να πω κάτι το οποίο το τόνισε ο Υπουργός και νομίζω ότι έχει την ξεχωριστή του σημασία: ότι όλη αυτή η προσφορά υπηρεσιών από τη ΔΥΠΑ σημαίνει και την ανάληψη ορισμένων υποχρεώσεων από τον άνεργο που διεκδικεί θέση στην αγορά εργασίας. Έχουμε πει, τρεις προτάσεις κάνουμε και μετά βγαίνεις από το μητρώο. Διότι θέλουμε πραγματικά εργαζομένους οι οποίοι να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, όχι για να έχουν μια κάρτα ανεργίας και να μένουν αιώνια άνεργοι, αλλά να μπορούμε να βρούμε τρόπο αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλουμε στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό και προχωράμε και σε κίνητρα, όπως η καταβολή του μισού επιδόματος ανεργίας εάν βρεις δουλειά για όσο διάστημα θα το λάμβανες. Θα έχεις όχι μόνο το μισθό σου αλλά και το μισό επίδομα ανεργίας. Για να μετατρέψουμε ακριβώς την επιδότηση της ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. Αυτός είναι και ο σκοπός όλων των προγραμμάτων που θα βγουν από την ΔΥΠΑ το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με μια διαφορετική φιλοσοφία, με μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει να κάνει κανείς ενεργές πολιτικές απασχόλησης, σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Τέλος να πω -μιας και είπατε ότι γνωρίζεστε 40 χρόνια, να εικάσω ότι γνωρίζεστε από τα πέντε σας- να πω και εγώ ότι έχω μια ιστορική σχέση με τον ΟΑΕΔ, καθώς το πρώτο μου ένσημο στην Ελλάδα το κόλλησα το 1991, εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ ένα καλοκαίρι. Οπότε η σχέση μου με τη ΔΥΠΑ, τον ΟΑΕΔ, πηγαίνει και στη δική μου περίπτωση πάνω από 30 χρόνια πίσω και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μιλούν γι’ αυτό το οποίο γίνεται οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι που βρίσκουν δουλειά αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις που εμπιστεύονται πια τη ΔΥΠΑ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι αν οι επιχειρήσεις αισθάνονται ότι αξίζει τον κόπο και το χρόνο τους να έρθουν μία Κυριακή εδώ, να κινητοποιήσουν τα στελέχη τους. Και ήταν πάρα πολλές οι επιχειρήσεις, και -τονίζω- είναι μεγάλες επιχειρήσεις αλλά είναι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι καλά τα αυτοματοποιημένα αλγοριθμικά συστήματα αξιολόγησης βιογραφικών, αλλά τελικά υποκατάστατο για τη φυσική επαφή του εργαζόμενου με τον εργοδότη δεν υπάρχει και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ στο μέλλον. Οπότε και εκ μέρους μου, να πω θερμά συγχαρητήρια και πάλι και χαιρόμαστε να βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα τα οποία να μας μεταφέρουν τα δικά τους θετικά μηνύματα. Πέμπτη τοποθέτηση, μετά από ερώτηση για πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην αγορά εργασίας Εσύ ψάχνεις να βρεις να βγάλεις είδηση τώρα. Πάλι καλά δεν με ρώτησε για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί αυτή είναι η σταθερή ερώτηση. Νομίζω ότι τα πιο πολλά τα είπαμε ήδη και να τονίσω τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στα καινούργια προγράμματα των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θα ανακοινώνονται διαρκώς το επόμενο διάστημα. Και την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω στην κατάρτιση, στην επανεκπαίδευση, η οποία πάντα πρέπει, όπως είπα, να συνδέεται με την πιστοποίηση. Βέβαια, να πω και πάλι, ότι με προβληματίζει και νομίζω ότι μας προβληματίζει όλους, το γεγονός ότι υπάρχουν κλάδοι σήμερα με δυσκολία στην εξεύρεση προσωπικού. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα και επίσημα με τους φορείς του τουρισμού για να δούμε τι δυνατότητες έχουμε, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην επανεκπαίδευση και στην επανακατάρτιση στελεχών. Διότι υπάρχουν καριέρες πολύ καλές στον τουρισμό, μπορείτε να το πιστοποιήσετε εσείς και για ανθρώπους που μπορεί να μην σκέφτονται κατ’ ανάγκην αυτόν τον τομέα απασχόλησης. Αλλά τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στον πρωτογενή τομέα, φοβάμαι ότι θα τα αντιμετωπίσουμε και στις κατασκευές πολύ σύντομα. Τουλάχιστον είναι η άλλη όψη μίας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και προτιμούμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα και την ανεργία να μειώνεται γρήγορα, παρά να έχουμε ανεργία στο 25% και την οικονομία σε ύφεση. Οπότε, τουλάχιστον, στον τομέα αυτόν είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε και μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι όλοι μας και ως πολιτικά στελέχη, και εγώ και ο Υπουργός και όλα τα στελέχη, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή αδικίας και κοινωνικής ανισότητας από την ανεργία και ειδικά από τη μακροχρόνια ανεργία. Αν μιλάμε για πολιτικές, λοιπόν, με πραγματικά προοδευτικό πρόσημο, είναι οι πολιτικές εκείνες οι οποίες τελικά δημιουργούν θέσεις εργασίας -και έχουμε δημιουργήσει παραπάνω από 250 χιλιάδες. Και βέβαια η επόμενη μεγάλη πρόκληση, όπως έχουμε πει, δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας, είναι και οι μισθοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Έκτη τοποθέτηση, μετά από ερώτηση για τη νέα αύξηση του βασικού μισθού την 1η Απριλίου Θα κάνετε λίγο υπομονή ακόμα, θα υπάρχει μία ακόμα αύξηση, όχι ευκαταφρόνητη του κατώτατου μισθού, όπως έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά. Αλλά σημαντικό επίσης είναι να προσαρμόζουν τις απολαβές τους και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Όσο οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά, είναι δεδομένο ότι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης πρέπει να περνάει και στους εργαζόμενους. Και έχουμε δει αύξηση των μέσων εισοδημάτων, των μέσων μισθών στον ιδιωτικό τομέα σημαντική, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Και βέβαια, νομίζω ότι όταν μιλάμε και για πολιτικές από πλευράς εργοδοτών, το σημαντικό δεν είναι κατ’ ανάγκη μόνο ο μισθός αυτός καθαυτός, μπορεί να υπάρχουν και άλλες παροχές. Παραδείγματος χάρη, ξεκινάει το πρόγραμμα με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς: 120 επιχειρήσεις, βρεφονηπιακοί σταθμοί εντός των επιχειρήσεων, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάρα πολύ σημαντικό για οικογένειες, μητέρες, αλλά και πατέρες, να μπορούν να ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν το παιδί τους μαζί, να πάει σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό οργανωμένο, ποιοτικό, την ίδια ώρα που δουλεύουν. Άρα και τα ζητήματα, αυτό που λέμε «ισορροπίας μεταξύ προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», και αυτά πιστεύω ότι είναι ζητήματα τα οποία θα μπαίνουν με μεγαλύτερη επίταση στις πολιτικές μας. Και οι επιχειρήσεις, βέβαια, όταν ψάχνουν να προσελκύσουν καλούς εργαζόμενους, θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει να προσφέρουν ένα συνολικό πακέτο το οποίο να είναι ελκυστικό, που δεν έχει να κάνει μόνο με τον μισθό. Ειδήσεις σήμερα Δορυφορικός χάρτης δείχνει την παραμόρφωση του εδάφους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία Σώθηκε κοριτσάκι 149 ώρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία – Δείτε βίντεο «Πάγωσαν» 228 περιοχές στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής – Στους -12°C κατρακύλησε η θερμοκρασία!

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )