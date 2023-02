Κύπρος: Αυξημένη προσέλευση σε σύγκριση με το 2018 – Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάννης στη «μάχη» για την προεδρία

Ποσοστό 35,4% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων άσκησε μέχρι τις 12:00 το εκλογικό δικαίωμά του για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Εκλογής, Κώστα Κωνσταντίνου, στον α’ γύρο των εκλογών το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 33,7%, ποσοστό που συνεπάγεται αύξηση 1,7 ποσοστιαίων μονάδων. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη ώρα στις προεδρικές εκλογές του 2018, το ποσοστό ανήλθε στο 32,6%, γεγονός που καταδεικνύει αύξηση 2,8 ποσοστιαίων μονάδων. Η ανακήρυξη του νέου Προέδρου θα γίνει απόψε το βράδυ (12/2) στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», και η τελετή παράδοσης παραλαβής θα γίνει τη 1η Μαρτίου. Ο νέος Πρόεδρος θα έχει μπροστά του δύο εβδομάδες και κάτι για να σχηματίσει κυβέρνηση, αφού θα διαβουλευτεί με τα κόμματα που τον έχουν στηρίξει. Όσο και αν φαίνεται μια απλή διαδικασία, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Πρέπει να τηρηθούν ισορροπίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλότερη λειτουργία του κυβερνητικού σχήματος, με επικεφαλής έναν Πρόεδρο ο οποίος δεν έχει δικό του κόμμα και δεν ανήκει στα κόμματα που τον υποστηρίζουν. Τόσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης όσο και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διεκδίκησαν την εκλογή στη Προεδρία της Κύπρου, ως ανεξάρτητοι, υποστηριζόμενοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με βασικό στόχο την αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνησης Αναστασιάδη… αν και οι δύο ήταν εξ απορρήτων συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη. Οι ενδείξεις δημιουργούν αισιοδοξία νίκης, λέει ο Μαυρογιάννης Μήνυμα ενότητας κι αλληλεγγύης έστειλε από το εκλογικό κέντρο όπου ψήφισε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Lena Shamoun τα παιδιά του, Διομήδη κι Αθηνά και πλήθος φίλων και υποστηρικτών. Είπε πως άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, εκφράζοντας την ελπίδα όλοι οι πολίτες να κάνουν το ίδιο, γιατί «η Δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή. Δεν είναι απλώς διαδικασία, είναι η ανάληψη από τους πολίτες του καθήκοντός τους, της ευθύνης τους για ν’ αλλάξουν τον τόπο». «Στέλνω ένα μεγάλο μήνυμα ενότητας, ένα μεγάλο μήνυμα αλληλεγγύης, δεν είναι η ώρα για να υπάρχουν διαχωρισμοί στον τόπο μας, είναι η ώρα της ενότητας, η ώρα να γυρίσουμε σελίδα για μια νέα ενωμένη, ευρωπαϊκή Κύπρο που θα μπορέσει ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ανθρώπων της και να φτιάξει το αύριο για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Καλή ψήφο σε όλους». Ο κ. Μαυρογιάννης είπε πως οι ενδείξεις δημιουργούν αισιοδοξία για νίκη. Χριστοδουλίδης: Ο λαός γνωρίζει το διακύβευμα των εκλογών O υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ψήφισε στη Πάφο δηλώνοντας πως η σημερινή ημέρα είναι σημαδιακή για τον ίδιο. Πρόσθεσε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του κυπριακού λαού, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι ο κυπριακός λαός επιθυμεί να δημιουργηθεί, ελπίδα και προοπτική για το σύνολο του λαού για εμάς και τα παιδιά μας.«Είναι πολύ σημαντικό, αφού θέλουμε τα ίδια πράγματα, να υπάρξει μια μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Η αποχή δεν είναι επιλογή» είπε και συμπλήρωσε ότι η αποχή διασφαλίζει τη συνέχεια όλων αυτών που μας ενοχλούν. Είπε ότι το πιο σημαντικό είναι «η επόμενη ημέρα των εκλογών να μας βρει όλους ενωμένους». Επανέλαβε επίσης πως τα προβλήματα και οι προκλήσεις δεν έχουν ούτε πολιτικό χρώμα, ούτε ιδεολογική προέλευση και «μπορούμε, σαφώς, καλύτερα, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού».Βασικό ζητούμενο είναι να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προσδοκίες του κυπριακού λαού ασχέτως κομματικής προέλευσης ασχέτως ιδεολογικού χρώματος ανένταχτων ψηφοφόρων, νέων ψηφοφόρων, συνέχισε.Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη πως τα προβλήματα και οι προκλήσεις θέλουν κοινές προσεγγίσεις ενώ είπε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συλλογικότητα «η οποία στο τέλος της ημέρας είναι και απαίτηση του κυπριακού λαού». Ο κ. Χριστοδουλίδης πριν την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος παρέστη στη Γεροσκήπου στο μνημόσυνο της μητέρας του, η οποία, όπως είπε, απεβίωσε πριν από ακριβώς δέκα χρόνια. Αναστασιάδης: Καθήκον μας να είμαστε στο πλευρό του νέου προέδρου Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στη Λεμεσό, δήλωσε πως «είναι το καθήκον του καθενός από μας» να βρισκόμαστε στο πλευρό του νέου Προέδρου, προσθέτοντας πως «σήμερα, ο λαός αποφασίζει ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος. Θα πρέπει να τον περιβάλουμε, όποιος και αν είναι, και με αγάπη και με εμπιστοσύνη, και όπου ο καθένας μπορεί, να συμβάλει έτσι ώστε να επιτύχει στο έργο του». «Αυτό είναι το καθήκον μας. Και αν είναι κάτι που θέλω είναι να επαναλάβω αυτό που υπαγορεύουν οι κανόνες της δημοκρατίας. Ο λαός αποφασίζει, η πλειοψηφία αποφασίζει και η μειοψηφία σέβεται», συμπλήρωσε.Κάλεσε, επίσης, το λαό να συμμετάσχει μαζικά στην εκλογική διαδικασία, σημειώνοντας ότι «ανεξάρτητα των αισθημάτων που τρέφουν οι οποιοιδήποτε, θα πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και καθήκον προς τη δημοκρατία, ανεπηρέαστα, με βάση τα δικά τους κριτήρια». Ερωτηθείς αν ανοίγει ένας νέος κύκλος για τον ίδιο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «δεν είναι θέμα να ανοίξει άλλος κύκλος. Θα είμαι παρών, πάντοτε διακριτικά, και εκεί και όπου θα χρειαστεί η παρέμβαση μου θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση και όχι την αρνητική». Η κόντρα του Αναστασιάδη με την κόρη του Γλαύκου Κληρίδη Μια ανάρτηση της κόρης του πρώην Προέδρου της Κύπρου και ιδρυτή του ΔΗΣΥ, Γλαύκου Κληρίδη η οποία διετέλεσε βουλευτής και Επίτροπος Πρόεδρος Ανθρωπιστικών Θεματων επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, επιτέθηκε έντονα κατά του απερχόμενου Προέδρου ο οποίος εμμέσως αλλά σαφώς στηρίζει την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. Παράλληλα πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, στην εσωκομματική αντιπαράθεση, που ξέσπασε λόγω της ήττας της περασμένης Κυριακης. Για μια χωρίς ηθικούς φραγμούς προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του και μια καθόλα απαράδεχτη και ανυπόστατη υιοθέτηση ισχυρισμών κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε γραπτή του δήλωση με την οποία απαντά στις δηλώσεις της Καίτης Κληρίδη. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως «δυστυχώς η όλη συμπεριφορά της Καίτης Κληρίδου φέρνει στη μνήμη μου τη ρήση του αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος αναφερόμενος στον γιο του εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, είχε πει ‘ο κ. Σοφοκλής Βενιζέλος δεν είναι τι άλλο παρά αχθοφόρος ενός μεγάλου ονόματος’». «Πραγματικά θλίβομαι, γιατί είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω για να απαντήσω όχι στις πολιτικές θέσεις της κας. Κληρίδου, τις οποίες απόλυτα σέβομαι, αλλά στην καθόλα απαράδεχτη και ανυπόστατη υιοθέτηση ισχυρισμών των όσων, για προεκλογικές σκοπιμότητες, θέλουν να μηδενίσουν το έργο της δεκαετούς διακυβέρνησης, αλλά και τη χωρίς ηθικούς φραγμούς προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος μου», αναφέρει ο Κύπριος Πρόεδρος. Θέλω να διαβεβαιώσω, προθέτει, «την κα. Κληρίδου και όσους υιοθετούν ανάλογες ύβρεις ότι όπως και στην περίπτωση του ιστορικού μας ηγέτη Γλαύκου Κληρίδη, οι τόνοι λάσπης που εκτόξευσαν εναντίον του, στο τέλος έπληξαν όχι τον ίδιο αλλά τους συκοφάντες του». Η απάντηση της Καίτης Κληρίδη Οι γνήσιοι «Συναγερμικοί» (οπαδοί του κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού) θα σταθούν δίπλα στον Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσε η κόρη του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, πρώην βουλευτής, Καίτη Κληρίδου. Σχολιάζοντας την δήλωση – απάντηση του Νίκου Αναστασιάδη, για την ίδια, είπε ότι «ο βίος και πολιτεία του καθενός είναι ανοικτό βιβλίο». Η κα Κληρίδου συνοδεύοντας τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, είπε ότι δεν θέλει να σχολιάσει αυτά που είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι «σε λίγες μέρες θα πάει σπίτι του». Είπε ακόμη ότι «όποιο και να είναι το αποτέλεσμα σήμερα της εκλογικής αναμέτρησης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είναι εδώ, ενωμένος δυνατός». «Όλοι εμείς που θυμόμαστε τι μας δίδαξε ο Γλαύκος Κληρίδης, πόσες φουρτούνες πέρασε και πως τις αντιμετώπισε, οι γνήσιοι Συναγερμικοί θα σταθούν δίπλα στον Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι ηγετική φυσιογνωμία, και θα ασκήσουμε τον ρόλο μας σαν υπεύθυνη αντιπολίτευση». Σε ερώτηση σχετικά με επικρίσεις που δέχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εκλογών, η κα. Κληρίδου είπε ότι «έχει καιρό που άρχισε να φθείρεται το όνομα του κ. Νίκου Αναστασιάδη», προσθέτοντας ότι «είναι μικρός ο τόπος μας και όλοι ξέρουμε πράγματα και καταστάσεις» και «κάποτε, αν μας συμφέρει τις κρύβουμε». «Ο βίος και πολιτεία του καθενός είναι ανοικτό βιβλίο στην Κύπρο και δεν χρειάζεται να σχολιάσω» ανέφερε, λέγοντας ότι «ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιες σκέψεις νωρίτερα για το πως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτός ο άνθρωπος». Ειδήσεις σήμερα Δορυφορικός χάρτης δείχνει την παραμόρφωση του εδάφους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία Σώθηκε κοριτσάκι 149 ώρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία – Δείτε βίντεο «Πάγωσαν» 228 περιοχές στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής – Στους -12°C κατρακύλησε η θερμοκρασία!

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )