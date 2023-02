Κύπρος: Στηρίζει Μαυρογιάννη η κόρη του Γλαύκου Κληρίδη – «Ο Αναστασιάδης είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής μου» Ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου στηρίζει σαφώς τον Νίκο Χριστοδουλίδη – Η Καίτη Κληρίδη διετέλεσε βουλευτής του ΔΗΣΥ, και Επίτροπος Πρόεδρος Ανθρωπιστικών Θεματων επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 08:43 Ηχηρή παρέμβαση υπέρ της υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη, έκανε η κόρη του πρώην Προέδρου της Κύπρου και ιδρυτή του ΔΗΣΥ, Γλαύκου Κληρίδη. Η Καίτη Κληρίδη η οποία διετέλεσε και βουλευτής του ΔΗΣΥ, και Επίτροπος Πρόεδρος Ανθρωπιστικών Θεματων επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, επιτίθεται έντονα κατά του απερχόμενου Προέδρου ο οποίος εμμέσως αλλά σαφώς στηρίζει την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. Παράλληλα η κυρία Καίτη Κληρίδη, παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, στην εσωκομματική αντιπαράθεση, που ξέσπασε λόγω της ήττας της περασμένης Κυριακης. Η Καίτη Κληρίδη με ανάρτηση της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρει: «Η μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής μου είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Αμαύρωσε τον ΔΗΣΥ με την διαφθορά της διακυβέρνησης του και τώρα προσπαθεί να διαιρέσει τον ΔΗΣΥ. Έκθρεψε τον Νίκο Χριστοδουλίδη με σκοπό να τον βγάλει πρόεδρο για να καλύψει τα νώτα του και να μη αποκαλυφθεί η προσωπική του ανάμειξη στην διαφθορά. Δεν σεβάστηκε τον Γλαύκο Κληρίδη και τις αρχές και αξίες που πρεσβεύει. Δεν σεβάστηκε το κόμμα που τον ανάθρεψε και τον ανέδειξε. Σαν θυγατέρα του ιδρυτή και παντοτινή πυξίδα μας, Γλαύκου Κληρίδη, θερμή μου παράκληση προς όλους τους πιστούς Συναγερμικούς που ψήφισαν τον αρχηγό και μαχητή του κόμματος μας Αβέρωφ Νεοφύτου, να μη ψηφίσουν τον δούρειο ίππο του Αναστασιάδη, Παπαδόπουλου, Σιζόπουλου, Κάρογιαν και Θεοχάρους. Ψηφίστε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Είναι καθαρός, προέρχεται από οικογένεια αγωνιστών, είναι Πίτσιλος (περιοχή από την οποία καταγόταν ο Γλαύκος Κληρίδης) και φθάνει και μακρινός συγγενής του Γλαύκου Κληρίδη. Καλή ψήφο αύριο!» Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας πηγαίνει με Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια Σεισμός στην Τουρκία: Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ, δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη αθλήτρια του βόλεϊ Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η Πατησίων (φωτογραφίες) Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 08:43 Best of Network 11.02.2023, 15:30 12.02.2023, 07:26 02.02.2023, 14:58 11.02.2023, 23:19 11.02.2023, 23:18 11.02.2023, 11:00

