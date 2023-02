Κύπρος: Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα σε Αναστασιάδη και Κληρίδη – «Είναι μικρός ο τόπος μας, όλοι ξέρουμε»

Για μια χωρίς ηθικούς φραγμούς προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του και μια καθόλα απαράδεχτη και ανυπόστατη υιοθέτηση ισχυρισμών κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε γραπτή του δήλωση με την οποία απαντά στις δηλώσεις της Καίτης Κληρίδη. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως «δυστυχώς η όλη συμπεριφορά της Καίτης Κληρίδου φέρνει στη μνήμη μου τη ρήση του αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος αναφερόμενος στον γιο του εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, είχε πει ‘ο κ. Σοφοκλής Βενιζέλος δεν είναι τι άλλο παρά αχθοφόρος ενός μεγάλου ονόματος’». «Πραγματικά θλίβομαι, γιατί είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω για να απαντήσω όχι στις πολιτικές θέσεις της κας. Κληρίδου, τις οποίες απόλυτα σέβομαι, αλλά στην καθόλα απαράδεχτη και ανυπόστατη υιοθέτηση ισχυρισμών των όσων, για προεκλογικές σκοπιμότητες, θέλουν να μηδενίσουν το έργο της δεκαετούς διακυβέρνησης, αλλά και τη χωρίς ηθικούς φραγμούς προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος μου», αναφέρει ο Κύπριος Πρόεδρος. Θέλω να διαβεβαιώσω, προθέτει, «την κα. Κληρίδου και όσους υιοθετούν ανάλογες ύβρεις ότι όπως και στην περίπτωση του ιστορικού μας ηγέτη Γλαύκου Κληρίδη, οι τόνοι λάσπης που εκτόξευσαν εναντίον του, στο τέλος έπληξαν όχι τον ίδιο αλλά τους συκοφάντες του». Η απάντηση της Καίτης Κληρίδη Οι γνήσιοι «Συναγερμικοί» (οπαδοί του κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού) θα σταθούν δίπλα στον Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσε η κόρη του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, πρώην βουλευτής, Καίτη Κληρίδου. Σχολιάζοντας την δήλωση – απάντηση του Νίκου Αναστασιάδη, για την ίδια, είπε ότι «ο βίος και πολιτεία του καθενός είναι ανοικτό βιβλίο». Η κα Κληρίδου συνοδεύοντας τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, είπε ότι δεν θέλει να σχολιάσει αυτά που είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι «σε λίγες μέρες θα πάει σπίτι του». Είπε ακόμη ότι «όποιο και να είναι το αποτέλεσμα σήμερα της εκλογικής αναμέτρησης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είναι εδώ, ενωμένος δυνατός». «Όλοι εμείς που θυμόμαστε τι μας δίδαξε ο Γλαύκος Κληρίδης, πόσες φουρτούνες πέρασε και πως τις αντιμετώπισε, οι γνήσιοι Συναγερμικοί θα σταθούν δίπλα στον Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι ηγετική φυσιογνωμία, και θα ασκήσουμε τον ρόλο μας σαν υπεύθυνη αντιπολίτευση». Σε ερώτηση σχετικά με επικρίσεις που δέχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εκλογών, η κα. Κληρίδου είπε ότι «έχει καιρό που άρχισε να φθείρεται το όνομα του κ. Νίκου Αναστασιάδη», προσθέτοντας ότι «είναι μικρός ο τόπος μας και όλοι ξέρουμε πράγματα και καταστάσεις» και «κάποτε, αν μας συμφέρει τις κρύβουμε». «Ο βίος και πολιτεία του καθενός είναι ανοικτό βιβλίο στην Κύπρο και δεν χρειάζεται να σχολιάσω» ανέφερε, λέγοντας ότι «ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιες σκέψεις νωρίτερα για το πως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτός ο άνθρωπος». Ειδήσεις σήμερα Δορυφορικός χάρτης δείχνει την παραμόρφωση του εδάφους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία Σώθηκε κοριτσάκι 149 ώρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία – Δείτε βίντεο «Πάγωσαν» 228 περιοχές στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής – Στους -12°C κατρακύλησε η θερμοκρασία!

