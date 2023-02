Μαυρογιάννης: Οι ενδείξεις δημιουργούν αισιοδοξία νίκης «Η Δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή» δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος της Κύπρου καλώντες τους πολίτες στην κάλπη Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 14:37 Μήνυμα ενότητας κι αλληλεγγύης έστειλε από το εκλογικό κέντρο όπου ψήφισε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Lena Shamoun τα παιδιά του, Διομήδη κι Αθηνά και πλήθος φίλων και υποστηρικτών. Είπε πως άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, εκφράζοντας την ελπίδα όλοι οι πολίτες να κάνουν το ίδιο, γιατί «η Δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή. Δεν είναι απλώς διαδικασία, είναι η ανάληψη από τους πολίτες του καθήκοντός τους, της ευθύνης τους για ν’ αλλάξουν τον τόπο». «Στέλνω ένα μεγάλο μήνυμα ενότητας, ένα μεγάλο μήνυμα αλληλεγγύης, δεν είναι η ώρα για να υπάρχουν διαχωρισμοί στον τόπο μας, είναι η ώρα της ενότητας, η ώρα να γυρίσουμε σελίδα για μια νέα ενωμένη, ευρωπαϊκή Κύπρο που θα μπορέσει ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ανθρώπων της και να φτιάξει το αύριο για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Καλή ψήφο σε όλους». Κληθείς από δημοσιογράφο να σχολιάσει την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη το πρωί για την ανάρτηση της Καίτης Κληρίδου όσον αφορά τις Προεδρικές εκλογές, κι αν αυτή η δήλωσή του δείχνει «πολιτικό ήθος», ο Ανδρέας Μαυρογιάννης απάντησε «όχι», με τον κόσμο να χειροκροτεί. Ο κ. Μαυρογιάννης είπε πως οι ενδείξεις δημιουργούν αισιοδοξία για νίκη. Ειδήσεις σήμερα Δορυφορικός χάρτης δείχνει την παραμόρφωση του εδάφους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία Σώθηκε κοριτσάκι 149 ώρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία – Δείτε βίντεο «Πάγωσαν» 228 περιοχές στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής – Στους -12°C κατρακύλησε η θερμοκρασία! Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 14:37 BEST OF NETWORK 12.02.2023, 13:09 12.02.2023, 07:26 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 14:46 12.02.2023, 14:47 12.02.2023, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )