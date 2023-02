Με προεκλογικό άρωμα η κοπή πίτας του Άδωνι Γεωργιάδη – Πλήθος κόσμου στο Μαρούσι (βίντεο)

Προεκλογική συγκέντρωση, με πλήθος κόσμου, θύμιζε η σημερινή κοπή της βασιλόπιτας του Άδωνι Γεωργιάδη σε γνωστό εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου. Με τον χώρο να γεμίζει ασφυκτικά από απλούς πολίτες, πολιτικούς αλλά και καλλιτέχνες, ο υπουργός Ανάπτυξης υποδέχθηκε τους καλεσμένους του και δήλωσε συγκινημένος για τη μεγάλη προσέλευση και ανταπόκριση του κόσμου. Μεταξύ άλλων, στην κοπή βασιλόπιτας του Άδωνι Γεωργιάδη πήγαν οι: Λουκάς Παπαδήμος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκη Κεραμέως, Θάνος Πλεύρης, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Δημήτρης Καιρίδης, Στέλιος Πέτσας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Ματούλα Παγώνη, Νίκος Παπαθανάσης, Νότης Μηταράκης, Στέλιος Κιμπορόπουλος, Στάυρος Μπαλάσκας, Κώστας Σόμμερ, Άννα Μαρία Λογοθέτη. Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος, Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος κάλεσε στο βήμα τον υπουργό, λέγοντας: «Καλώ στο βήμα τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη. Θα του πω, όμως, να μην έρθει με φόρα, να έρθει με τα βήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης που τον διακρίνουν. Θέλουμε σοβαρότητα. Αυτό μας λείπει» παραφράζοντας την ατάκα «έλα με φόρα» που είπε την προηγούμενη εβδομάδα η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, στον Αλέξη Τσίπρα. Σημειώνεται ότι την εκδήλωση διοργάνωσε και συντόνισε η σύζυγός του Άδωνι Γεωργιάδη, Ευγενία Μανωλίδου, η οποία τον συνόδευσε και ευχαρίστησε και από την πλευρά της τον κόσμο που έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας πηγαίνει με Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια Σεισμός στην Τουρκία: Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ, δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη αθλήτρια του βόλεϊ Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η Πατησίων (φωτογραφίες)

