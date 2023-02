Μητσοτάκης: Μπόνους και στους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση τον Ιανουάριο, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε καλές εξαγγελίες και για τους συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς Καλά νέα φαίνεται πως θα έχουν οι συνταξιούχοι την επόμενη εβδομάδα, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την διάρκεια κοπής της πίτας της Διοικούσας του Νοτίου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, «και επειδή ακούω δικαιολογημένα παράπονα για την προσωπική διαφορά, μπορώ να σας πω κάντε λίγη υπομονή θα υπάρχουν καλές εξαγγελίες και για τους συνταξιούχους που δεν είδαν καμία αύξηση τον τελευταίο μήνα». Πρόσθεσε δε, ότι η παράταξη του, «έτσι αποδεικνύει το πώς αντιλαμβάνεται και την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή». Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις με προίκα τον δημοσιονομικό χώρο που έχει διαμορφωθεί. Πως θα γίνει η αύξηση – Ποιους αφορά: Μπόνους προσωπικής διαφοράς. Οι δικαιούχοι του μπόνους ( πιθανότατα ύψους 300 ευρώ) που σχεδιάζεται να δοθεί πριν από το Πάσχα ,είναι περίπου 140.000 συνταξιούχοι , 5,5% του συνόλου των συνταξιούχων, οι οποίοι: -Δεν έλαβαν καμία αύξηση αυτές τις ημέρες καθώς διατηρούν σημαντική προσωπική διαφορά -Δεν έλαβαν την επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα καθώς δεν ανήκουν στην κατηγορία των χαμηλοσυνταξιούχων αφού οι συντάξεις τους κυμαίνονται από 800 – 1.000 ευρώ. – Δεν ωφελήθηκαν από την κατάργηση της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης, διότι έχουν μικρότερες συντάξεις από 1.000 ευρώ / μήνα και δεν είχαν ούτως ή άλλως κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης. Το μόνο τους όφελος ήταν η λογιστική μείωση της προσωπικής διαφοράς με στόχο να ανοίξει ο δρόμος των αυξήσεων και γι αυτούς στο μέλλον. Ωστόσο αν ο δημοσιονομικός χώρος το επιτρέψει η βάση των δικαιούχων θα διευρυνθεί. Οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν πως το επίδομα προσωπικής διαφοράς μπορεί τελικά να δοθεί σε έως και 800.000 – 850.000 συνταξιούχους με εισόδημα από συντάξεις (ενδεχομένως και άλλες πηγές) ακόμη και πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή στην συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων που δεν έλαβαν κάτι από τις αυξήσεις του 2023, οι οποίοι στο σύνολο τους είναι 900.000. Οι ομάδες που εξετάζεται να ενταχθούν είναι: -όσοι είχαν πολύ μικρή αύξηση, για παράδειγμα έως 5 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης -όσοι πήραν πολύ μικρές αυξήσεις κάτω από το 7,75% επειδή είχαν προσωπική διαφορά που συρρικνώθηκε λογιστικά και τους επέτρεψε να λάβουν μια μικρή αύξηση. Υπάρχει μια δεξαμενή 300.000 συνταξιούχων που «έσβησαν» την προσωπική τους διαφορά και πήραν «ψαλιδισμένες» αυξήσεις στην τσέπη μικρότερες από 7,75%.. 2. Χορήγηση προκαταβολής για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις . Αφορά περίπου 40.000 συνταξιούχους οι οποίοι έχουν λάβει την κύρια σύνταξη και περιμένουν μήνες η και χρόνια για την απονομή της επικουρικής. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν έως τις 15 Μαρτίου αναδρομικά 100 ευρώ για κάθε μήνα αναμονής έως και τον Ιανουάριο του 2023. Μοναδική προϋπόθεση είναι η αίτηση να έχει υποβληθεί έως και τον Ιούνιο του 2022 (πριν την 1η Ιουλίου 2022). Για παράδειγμα: Συνταξιούχος υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο του 2016, έχει πάρει την κύρια σύνταξη του και περιμένει την επικουρική. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 είναι 7 χρόνια αναμονής. Θα λάβει τώρα τον Μάρτιο αναδρομικά 8.400 ευρώ. Όταν βγει η σύνταξη του το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με τα αναδρομικά που ούτως ή άλλως δικαιούται. Συνταξιούχος υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο του 2022, έχει πάρει την κύρια σύνταξη του και περιμένει την επικουρική. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 είναι 12 μήνες αναμονής. Θα λάβει τώρα τον Μάρτιο αναδρομικά 1.200 ευρώ. Όταν βγει η σύνταξη του το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με τα αναδρομικά που ούτως ή άλλως δικαιούται. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία – Μεβλούτ Τσαβούσογλου: «Πραγματικός γείτονας η Ελλάδα» Κυριάκος Μητσοτάκης: 200.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ Αρτέμιδα: Μαχαίρωσαν 22χρονο σε μπαρ – Καταδίωξε τους δράστες και έπεσε σε φαρμακείο, δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 12.02.2023, 15:30 12.02.2023, 16:55 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 19:10 12.02.2023, 19:14 12.02.2023, 13:09

