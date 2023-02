Νέος πρόεδρος της Κύπρου ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Νίκη του Νίκου Χριστοδουλίδη έναντι του Αντρέα Μαυρογιάννη δίνουν τα επίσημα αποτελέσμαστα κατά τον δεύτερο γύρο των προεφρικών εκλογών στην Κύπρο. Ήδη ο Αντρέας Μαυρογιάννης τηλεφώνησε στο Νίκο Χριστοδουλιδη και τον συνεχάρη για την εκλογή του. Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα παραμείνει ενεργός πολίτης αλλά δεν θα μείνει στην ενεργό πολιτική Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει το 51,91% των ψήφων και ο Αντρέας Μαυρογιάννης το 48,09% των ψήφων. Οι εκλογολόγοι σημειώνουν ότι οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ φαίνεται να μην ακολούθησαν την γραμμή που εμμέσως έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος για υπέρβαση και στήριξη του Αντρέα Μαυρογιάννη και να ακολούθησαν τις προτροπές του απερχόμενου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη για στήριξη στον Χριστοδουλιδη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το 75% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ ψήφισε τον Νίκο Χριστοδουλιδη και το 25% τον Αντρέα Μαυρογιάννη. Στο επιτελείο Χριστοδουλίδη είχαν ήδη αρχίσει με τα πρώτα αποτελέσματα των exit polls οι πανηγυρισμοί. Μαυρογιάννη: Παραμένω ενεργός πολίτηςΟ Ανδρέας Μαυρογιάννης με δήλωση του, όταν οριστικοποιήθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, ανέφερε πως απόψε τελειώνει ένα μακρύ αλλά ωραίο ταξίδι, «ένα ταξίδι που είχα τη χαρά να γνωρίσω χιλιάδες ανθρώπους, να αντλήσω από τη σοφία τους και να μοιραστώ όνειρα και αγωνίες. » Θέλω να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους, τους συνεργάτες, το μεγάλο κόμμα της Αριστεράς. Η εμπιστοσύνη και η αγάπη τους με τιμά και με κάνει περήφανο. Λυπούμαι που δεν μπορέσαμε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες. » Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο Χριστοδουλίδη και να του ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ όλες και όλους», ανέφερε. Σημείωσε ακόμη πως ο ίδιος τηλεφώνησε στον Νίκο Χριστοδουλίδη για να τον συγχαρεί. «Από τώρα και στο εξής θα είμαι ένας ενεργός πολίτης», σημείωσε, «όπως θέλω να πιστεύω ότι είμαστε όλοι εδώ». «Αυτό που έγινε είναι ότι με εμπιστεύτηκε ένα μεγάλο ποσοστό του κυπριακού λαού, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ένα επίπεδο, που έχουν αποφασίσει με βάση τη σοφία τους, την καρδιά τους και εναπόκειται σε αυτούς να είναι ενεργή πολίτες για το μέλλον του τόπου. Στον νέο πρόεδρο θα του έλεγα να προσέχει την επανένωση του τόπου μας, η χρηστή διοίκηση, οι κανόνες και η δημοκρατία μας. Ο τόπος μας αξίζει περισσότερα, οι άνθρωποι μας αξίζουν πολύ περισσότερα» κατέληξε. Συγχαρητήρια από ξένους ηγέτες Ο εκλεγμένος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ήδη άρχισε να δέχεται συγχαρητήρια τηλεφωνήματα για την νίκη στις προεδρικές εκλογές. Μαζί του επικοινώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ αναμένεται επικοινωνία με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ γίνονται διευθετήσεις για επικοινωνία με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ήδη επικοινώνησαν και συνεχάρησαν τον κ. Χριστοδουλίδη ο προκαθήμενος της Κυπριακής Εκκλησίας, αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Αναλυτικά τα επίσημα αποτελέσματα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ100% Εγγεγραμμένοι:561.273 Ψήφισαν: 406.626 (72,45%) Αποχή: 154.647 (27,55%) Έγκυρα: 394.225 (96,95%) Άκυρα: 8.422 (2,07%) Λευκά: 3.979 (0,98%) Χριστοδουλίδης: 51,91% Μαυρογιάννης: 48,09% Αναλυτικά τα exit poll ανά κανάλι: ΡΙΚ: Νίκος Χριστοδουλίδης 50,5-53,5% – Αντρέας Μαυρογιάννης 46,5%-49,5% ΟΜΕΓΚΑ: Νίκος Χριστοδουλίδης 51,5-55,5% – Αντρέας Μαυρογιάννης 44,5%-48,5% ΑΛΦΑ: Νίκος Χριστοδουλίδης 50,2-54,2% – Αντρέας Μαυρογιάννης 45,8%-49,8% ΑΝΤΕΝΑ: Νίκος Χριστοδουλίδης 51,9-55,6% – Αντρέας Μαυρογιάννης 44,4%-48,1% ΣΙΓΜΑ: Νίκος Χριστοδουλίδης 52-56% – Αντρέας Μαυρογιάννης 44% – 48% Το ποσοστό συμμετοχής στην αναμέτρηση έφτασε το 72%. Μέχρι τις 17:00, μία ώρα πριν κλείσουν η προσέλευση ήταν ανάλογη με αυτή του πρώτου γύρου, την περασμένη Κυριακή, αλλά υψηλότερη σε σχέση με τον δεύτερο γύρο, το 2018. Ποιος είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης Ο νέος, όγδοος κατά σειρά, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας γεννήθηκε το 1973. Έχει πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης, Queens College, μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και διδακτορικό από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε διπλωμάτης καριέρας από το 1999 μέχρι το 2018, διάστημα κατά το οποίο θήτευσε στη Βρετανία, την Αθήνα και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Διετέλεσε επίσης διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας (2013-2018) και κυβερνητικός εκπρόσωπος (2014-2018). Την 1η Μαρτίου το 2018 διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών, θέση που κατείχε μέχρι την παραίτηση του στις 11 Ιανουαρίου 2022, όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές . Ο κ. Χριστοδουλίδης διετέλεσε ειδικός επιστήμονας και λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ 2007 και 2010. Εχει συγγράψει τα βιβλία «Σχέδια Λύσης του Κυπριακού, 1948-1978» (2009), «Οι Σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και το Κυπριακό, 1977–1988» (2013) και «Οι Γεωπολιτικές Πραγματικότητες στα Σχέδια Λύσης του Κυπριακού (1948-1978)» (2021). Είναι νυμφευμένος με την Φιλίππα Καρσερά με την οποίαν έχουν τέσσερις κόρες, την Ιωάννα, την Αικατερίνη, τη Δέσποινα-Μαρία και τη Φοίβη. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία – Μεβλούτ Τσαβούσογλου: «Πραγματικός γείτονας η Ελλάδα» Κυριάκος Μητσοτάκης: 200.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ Αρτέμιδα: Μαχαίρωσαν 22χρονο σε μπαρ – Καταδίωξε τους δράστες και έπεσε σε φαρμακείο, δείτε βίντεο Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 18:09 UPD: 12.02.2023, 19:42 4 ΣΧΟΛΙΑ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )