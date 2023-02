Σεισμός στην Τουρκία: Δένδιας – Τσαβούσογλου έβαλαν ξανά στις ράγες τη «διπλωματία των σεισμών» Πέταξαν με ελικόπτερο πάνω από τις πληγείσες περιοχές – Οι δηλώσεις και ο θερμός εναγκαλισμός μπροστά στις κάμερες Την Αντιόχεια, που επλήγη ιδιαίτερα από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της περασμένης Δευτέρας, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Έλληνας και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό μπροστά στις κάμερες στα Άδανα και στη συνέχεια πέταξαν με ελικόπτερο πάνω από τις πληγείσες περιοχές, προτού μεταβούν στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην Αντιόχεια, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής -και όχι μόνο- κρίσης που προέκυψε μετά τις φονικές δονήσεις. Δίνοντας το «στίγμα» των προθέσεών τους, αλλά και τον συμβολισμό της επίσκεψης-«εξπρές» Δένδια στην Τουρκία, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν θα πρέπει να περιμένουν σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, προκειμένου να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. «Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη βοήθεια» τόνισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες, για να λύσουμε τις διαφορές μας μέσω διαλόγου». «Σε τέτοιες δύσκολες ημέρες φαίνονται οι καλοί γείτονες» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε έναν σεισμό, για να βελτιώσουμε τις διμερείς σχέσεις». «Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα θύματα του φονικού σεισμού» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, που αναφέρθηκε στις προσπάθειες διάσωσης που κατέβαλε η ΕΜΑΚ. «Eίμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν από τους Έλληνες διασώστες και για τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν από τους Ευρωπαίους διασώστες, γιατί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε Αυστριακούς και Ολλανδούς διασώστες. 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων» είπε ο κ. Δένδιας. ενώ προσέθεσε: «Η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει την Τουρκία δεν σταματά εδώ». Όπως είπε, έχει εντολή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να κάνει η Ελλάδα ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕΕ. «Θα ήθελα να έρχομαι για χαρές, όχι για τέτοια ζητήματα, αλλά είμαστε εδώ τώρα» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, όταν έφτασε στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην Αντιόχεια. Από την πλευρά του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας μπροστά στις κάμερες, δήλωσε στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την παρουσία του Νίκου Δένδια». Νωρίτερα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έφτασε στο αεροδρόμιο των Αδάνων λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής και είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση, διάρκειας περίπου μισής ώρας. VİDEO HABER I Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias deprem bölgesini ziyaret etmek için Adana’ya geldi. Dendias’ı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı, ikili beraber Hatay’a gidecek. pic.twitter.com/WPgmd53tdz— serbestiyet (@serbestiyetweb) February 12, 2023 Η επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς οι λεπτομέρειες του ταξιδιού κανονίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Ο Νίκος Δένδιας έγινε έτσι ο πρώτος Ευρωπαίος υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε την Τουρκία μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου και ο δεύτερος γενικότερα -ο πρώτος ήταν, το Σάββατο, ο ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν- δείχνοντας έτσι την έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας στη δυσκολότερη ώρα της γειτονικής χώρας. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqgfyuowzcjl) Στο περιθώριο της επίσκεψης του Έλληνα ΥΠΕΞ στις πληγείσες περιοχές, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές σκηνές μεταξύ Τούρκων αξιωματικών και δυνάμεων της ΕΜΑΚ, που από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στην Τουρκία και ρίχτηκαν στη μάχη της διάσωσης ανθρώπων από τα ερείπια που άφησε πίσω του το χτύπημα του Εγκέλαδου. Τούρκος στρατηγός της Στρατοχωροφυλακής ευχαρίστησε τις ελληνικές δυνάμεις για τη βοήθεια που προσέφεραν, λέγοντας: «Να ξέρουν οι Έλληνες φίλοι μας ότι οι Τούρκοι, τα αδέρφια τους, αν -Θεός φυλάξοι- συμβεί κάτι, θα είμαστε οι πρώτοι που θα σπεύσουμε. Μόνο με αλληλοϋποστήριξη μπορεί να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστροφές. Ο σεισμός επηρέασε δέκα πόλεις. Ευτυχώς που υπάρχετε». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqgh8j53odux) Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας πηγαίνει με Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια Σεισμός στην Τουρκία: Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ, δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη αθλήτρια του βόλεϊ Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η Πατησίων (φωτογραφίες) BEST OF NETWORK 12.02.2023, 13:09 12.02.2023, 07:26 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 10:35 12.02.2023, 10:36 12.02.2023, 09:00

